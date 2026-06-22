/सुनेनं सासूसाठी देवाकडे मागितलेली गोष्ट पाहून मंदिरातील कर्मचाऱ्यांनाच बसला धक्का; 20 रुपयांच्या नोटेवर लिहिलेलं काय?

सर्वसाधारण मध्यवर्गातील घरांमध्ये सासू-सुनेचं नातं कसं असतं हे भारतीयांना सांगायची गरज नाही. अनेक भारतीय घरांमध्ये सासू-सुनेमध्ये वारंवार खटके उडत असतात. या नात्यातील तणाव कधी लपून राहत नाही. अगदी टीव्ही मालिकांपासून ते प्रत्यक्ष आयुष्यातही यासंदर्भातील अनेक बातम्या समोर येतात. मात्र नुकतीच समोर आलेली एक बातमी हे नातं किती टोकाला जाऊ शकतं याचे संकेत देणारं आहे.
आपल्या सासूला वैतागलेल्या एका महिलेने थेट देवाचा धावा केला असून तिने देवाकडे एक चमत्कारिक मागणी केली आहे. या महिलेने आपली ही मागणी एका 20 रुपयांच्या नोटेवरुन देवापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या महिलेने सासूसंदर्भातील एक इच्छा नोटेवरुन लिहून ती नोट देवस्थानाच्या दानपेटीत टाकली. हा सारा प्रकार घडला आहे. आंध्र प्रदेशमधील अनंतपूरम येथील सुब्रमण्यश्वरा स्वामी मंदिरामध्ये! ही नोट येथील कर्मचाऱ्यांना सापडल्यानंतर त्यावरील हा संदेश वाचून धक्काच बसला.
सामान्यपणे देवस्थानामधील दानपेटीमधील पैसे मोजणाऱ्यांना नोटांवर आपल्या प्रियजनांच्या आरोग्यासाठी, भल्यासाठी लोकांनी लिहिलेले संदेश सापडतात. मात्र या प्रकरणात अगदी विरुद्ध झालं आहे. सासूच्या छळाला कंटाळून देवाकडे प्रार्थना करताना या महिलेने दानपेटीत टाकलेल्या 20 रुपयांच्या नोटेवर, "स्वामी, मला माझ्या सासूकडून केला जाणारा अन्याय सहन होत नाहीये. तिला लवकर मारुन टाक," असं लिहिलेलं आहे.
ही नोट आणि तिचे फोटो समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांमध्ये दोन गट पडले आहेत. एका गटाने ही सून किती वाईट विचारांची आहे. दुसऱ्यांचं वाईट व्हावं अशी इच्छा असणाऱ्यांचं देव कधीच ऐकत नाही असं म्हणत या सूनेवर टीका केली आहे. तर दुसरीकडे अगदी सासूच्या मरणाची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या या महिलेचा सासूकडून किती छळ होत असेल याचा अंदाजही आपल्याला बांधता येत नाही असंही म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या नोटेवरील मेसेजवरुन नेटकऱ्यांमध्येच जुंपल्याचं दिसत आहे.
अशाप्रकारची नोट मिळण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. कलबुर्गी येथील गत्तगारी भाग्यवंती मंदिरामध्ये अशाचप्रकारची मेसेज लिहिलेली नोट सापडली होती. यामध्ये या महिलेने, "माझ्या सासूचा लवकर मृत्यू व्हावा," असं 20 रुपयाच्या नोटेवर लिहून ती नोट दानपेटीत टाकण्यात आली होती. ही नोट त्यावेळी चर्चेचा विषय ठरली होती.