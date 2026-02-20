TV च्या आवाजावरून भांडण वाढलं अन् पत्नीनं पतीचाच काटा काढला; शेजाऱ्यांचाही थरकाप

Crime News : आंध्र प्रदेशातील मलंगगिरीतून अतिशय धक्कादायक माहिती समोर आली, जिथं पती- पत्नीच्या नात्यातील वाद विकोपास गेल्यानं घडलेलं गुन्हेगारी कृत्य यंत्रणांनाही धक्का देऊन गेलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार टीव्हीच्या आवाजावरून या जोडप्यामध्ये वाद झाला आणि या वादातच संतापाच्या भरात पत्नीनं पतीवर चाकूनं हल्ला करत त्याचाच काटा काढला. मृत व्यक्तीचं नाव शेख अहमद (27) असून, पत्नीकडून त्याची हत्या करण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार तो एक मॅकेनिक म्हणून काम करत होता.
अहमद आणि त्याची पत्नी, मंगलगिरीतील टिडको हाऊसिंग कॉलनी इथं वास्तव्यास होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार जेव्हा त्यानं पत्नीला टीव्हीचा आवाज कमी करण्यास सांगितलं आणि यावरूनच वाद विकोपास जाण्यास सुरुवात झाली. रागाच्या भरात त्यानं कथित स्वरुपात पत्नीनं पतीवरव चाकूनं हल्ला केला. हा हल्ला अतिशय भीषण स्वरुपातील होता. ज्यानंतर हादरलेल्या शेजाऱ्यांनी तातडीनं अहमदला विजयवाडा येथील रुग्णालयात नेलं. मात्र, उपचारादरम्यानच त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. सदर प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, आता पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
पोलिसांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला असून, महिला आरोपी (पत्नी)ला अटक केली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हे घरगुती वादामुळं विकोपास गेलेलं प्रकरण असल्याचं म्हटलं जात आहे. तरीही सध्या विविध पैलू लक्षात घेता त्याच दृष्टीनं तपास सुरू असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
देशभरात मागील 24 तासांमध्ये अशी अनेक प्रकरणं समोर आली. ज्यामध्ये हरियाणातील एका प्रकरणानंही लक्ष वेधलं गोतं. जिथं 19 वर्षीय तरुणानं लिव्ह इन पार्टनरवर हल्ला केला. पीडिता मुळची त्रिपुरा येथील राहणारी असून, ती तरुणासोबतच राहत होती. तरुणानं चरित्र्याच्या संशयावरून प्रेयसीशी वाद घातला, तिला मारहाणही केली. अतिशय भयानकरित्या आणि अमानवी मारहाण केल्यामुळं या तरुणीला दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ज्यानंतर पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती मिळताच त्यांनी तरुणाला अटक केली.