/अत्याचार, धर्मपरिवर्तन अन्...; एकाच कुटुंबातील तिघांनी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात खळबळजनक आरोप, एकाला अटक

आंध्र प्रदेशच्या काकीनाडा जिल्ह्यात एकाच कुटुंबातील तिन जणांनी आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली होती. तसंच, हा निर्णय का घेण्यात आला? यामागचे नेमके कारण पोलिसांकडून शोधण्यात येत होते. अखेर पोलिसांना या प्रकरणात रायफल शूटिंग कोच शेख सादिक खानला अटक केली आहे. पोलिसांनी तपासादरम्यान, जोन सुसाइड नोट जप्त केल्या होत्या. त्यात सादिक खानचे नाव होते तसंच, त्याच्याविरोधात गंभीर आरोप केले होते. पोलिसांकडून या आरोपांबाबत अधिक चौकशी करण्यात येत आहे. अद्याप हे आरोप सिद्ध झाले नाहीत.
16 ऑगस्ट रोजी पंचायत राज विभागात कार्यरत असलेल्या असिस्टंड इंजिनिअर नुकराजू, त्यांची पत्नी मीना आणि मुलगी सौजन्या यांनी गोदावरी नदीत उडी घेत आत्महत्या केली. या घटनेत फक्त त्यांचा 10 वर्षांचा नातू बचावला. पोलिसांकडून या घटनेचा तपास सुरू असतानाच दोन सुसाइड नोट सापडल्या. या नोट नुकराजू आणि त्यांची मुलगी सौजन्या यांनी लिहिलेल्या असू शकतात. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही सुसाइड नोटमध्ये शेख सादिक खानचे नाव असल्याचे समोर आले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौजन्याची ओळख सादिक खानसोबत रायफल शूटिंग ट्रेनिंगच्या दरम्यान झाली होती. सौजन्याने तिच्या सुसाइट नोटमध्ये सादिकवर अत्याचार, धमकी देणे आणि ब्लॅकमेलसारखे गंभीर आरोप केले होते. या व्यतिरिक्त तिने त्याच्यावर आरोप केला होता की, सादिक तिच्यावर धर्म बदलण्यासाठी दबाव टाकत होता. पोलिसांनी धर्म परिवर्तनाच्या प्रकरणी वेगळा गुन्हा नोंद केला आहे. सध्या पोलिस या सर्व आरोपींचा तपास करत आहेत.
सामूहिक आत्महत्येबाबत तपास करत असतानाच पोलीस सौजन्याचे पती कोव्वुरी जगदीश रेड्डी यांचा मृत्यू कसा झाला याचादेखील तपास करत आहेत. सौजन्याने सुसाइड नोटमध्ये आरोप केला आहे की, साजिद खानने जगदीश रेड्डीला विष दिलं होतं. कुटुंबातील तीन सदस्यांच्या मृत्यूनंतर जगदीश रेड्डीचे वडील यांनी कुटुंबीयांसोबत संपर्क केला होता. यानंतर जगदीशचा मृत्यू आणि कुटुंबाची सामूहिक आत्महत्या याचा परस्पराशी काही संबंध आहे का? याचा तपास पोलिस करत आहेत.
पोलिसांसाठी दोन्ही सुसाइट नोट हे महत्त्वाचे पुरावे आहेत. मात्र त्यातील वेगवेगळ्या आरोपांची व तथ्यांची दुसऱ्या पुराव्यांच्या दृष्टीने तपास केला जात आहे.
पोलिसांनी सादिक खानला अटक केल्यानंतर न्यायालयात हजर केले आहे. तिथे त्याला 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी अधिक तपासासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली आहे. तपासात जगदीश रेड्डीच्या मृत्यूबाबतही चौकशी करण्यात येणार आहे.