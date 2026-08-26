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अत्याचार, धर्मपरिवर्तन अन्...; एकाच कुटुंबातील तिघांनी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात खळबळजनक आरोप, एकाला अटक

आंध्र प्रदेशच्या एका कुटुंबातील तिन जणांनी जीवन संपवण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या प्रकरणात पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:49 PM IST
अत्याचार, धर्मपरिवर्तन अन्...; एकाच कुटुंबातील तिघांनी संपवले आयुष्य, मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात खळबळजनक आरोप, एकाला अटक
Image Credit: नुकराजू आणि त्यांची पत्नी (डावीकडे), नुकराजू यांची मुलगी (मध्यभागी), आरोपी सादिक खान (उजवीकडे)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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