/भाजपा नेत्याच्या हत्येचा कट उघडकीस, आरोपींच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे; पत्नीच निघाली मास्टरमाइंड

आंध्र प्रदेश पोलिसांनी एका स्थानिक भाजप नेत्याच्या हत्येचा कथित कट उघडकीस आणला आहे. भाजपा नेत्याची मोटारसायकल जळाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला असता. या तपासादरम्यान हा कट उघडकीस आला. यानंतर पोलिसांनी पत्नी आणि इतर पाच जणांना अटक केली आहे. या घटनेनंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात 13 सप्टेंबर रोजी झाली, जेव्हा भाजपचे मंडल अध्यक्ष मुनिराजू यांची मोटारसायकल रात्रीच्या वेळी जाळण्यात आली होती. मुनिराजू यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा दाखल केल्यानंतर, सुरुवातीला मालमत्तेच्या नुकसानीबाबतचा एक सामान्य तपास म्हणून या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला होता.
पोलिसांनी सुरुवातीला ही घटना राजकीय वादातून घडली असावी असा प्राथमिक अंदाज लावला होता. ज्यात 'विनायक चतुर्थी'च्या फ्लेक्सशी संबंधित वादाचाही समावेश होता). मात्र या दिशेने जाणारा कोणताही ठोस पुरावा त्यांना तात्काळ आढळला नाही. त्यानंतर तपासकर्त्यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी केली आणि मोटारसायकलला आग लावण्याच्या घटनेशी संबंधित पाच जणांची ओळख पटवली. त्यांची नावे साई, उदय किरण, लीला कृष्णा, पृथ्वीराज आणि हरीश अशी आहेत
संशयितांना ताब्यात घेत चौकशी करण्यात आली. त्यांनी यावेळी बाईक पेटवण्यात आपला सहभाग असल्याची कबुली दिली. मात्र, जेव्हा या प्रकरणात मुनिराजू यांची पत्नी प्रशांती हिचा सहभाग असल्याचे समोर आले, तेव्हा या प्रकरणाला एक धक्कादायक वळण लागले.
पोलिसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, पतीच्या हत्येच्या एका मोठ्या कटाशी पत्नीचा संबंध होता. तिच्या सोशल मीडियावरील हालचालींवरून असे दिसून आले की, प्रशांती ही 'साई' नावाच्या एका संशयिताच्या संपर्कात होती आणि ती त्याच्यासोबत आपल्या पतीच्या खाजगी क्षणांची माहिती शेअर करत असे. तसेच, प्रशांती आणि इतर संशयितांनी मुनिराजू यांच्यावर हल्ला करण्याबाबत अनेकदा चर्चा आणि कट रचला होता, असेही पोलिसांनी उघड केले.
मात्र, हत्येचा कथित कट प्रत्यक्षात आणला गेला नाही. मोटारसायकलला लावलेल्या आगीच्या घटनेचा तपास या कथित व्यापक कटाचाच एक भाग म्हणून केला जात आहे. त्यानंतर पोलिसांनी प्रशांती, साई, उदय किरण, लीला कृष्णा, पृथ्वीराज आणि हरीश यांना अटक केली आणि या सहा जणांना न्यायालयात हजर केले. त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.