Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /भाजपा नेत्याच्या हत्येचा कट उघडकीस, आरोपींच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे; पत्नीच निघाली मास्टरमाइंड

भाजपा नेत्याच्या हत्येचा कट उघडकीस, आरोपींच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे; पत्नीच निघाली मास्टरमाइंड

मुनिराजू यांची पत्नी प्रशांती हिची प्रकरणातील भूमिका समोर आल्यानंतर प्रकरणाला एक धक्कादायक वळण लागलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Oct 02, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 03:31 PM IST
भाजपा नेत्याच्या हत्येचा कट उघडकीस, आरोपींच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे; पत्नीच निघाली मास्टरमाइंड

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Drishyam 3 Review: अखेर विजय साळगावकर अडकला? 'दृश्यम'चा शेवटचा भाग कसा? Climax तर एकदम जबरदस्त; 5 पैकी किती स्टार्स?
2
3
4
5