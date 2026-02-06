English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • अंगणवाडीवर मधमाशांचा डेंजर हल्ला! स्वत:च्या अंगाची ढाल करुन तिने 20 चिमुक्यांना वाचवलं पण...

अंगणवाडीवर मधमाशांचा डेंजर हल्ला! स्वत:च्या अंगाची ढाल करुन तिने 20 चिमुक्यांना वाचवलं पण...

Anganwadi News: तिचा मृतदेह जेव्हा गावात आणण्यात आला तेव्हा प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी होतं. ज्या मुलांचा तिने जीव वाचवला त्यांचे पालक तर फारच भावूक झाले होते. गावभर तिच्या शौर्याचं कौतुक होताना दिसत आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 6, 2026, 10:36 AM IST
अंगणवाडीवर मधमाशांचा डेंजर हल्ला! स्वत:च्या अंगाची ढाल करुन तिने 20 चिमुक्यांना वाचवलं पण...
ही महिला अंगणवाडीमधील मुलांसाठी बनवयाची जेवण

Anganwadi News: अंगणवाडी सेविकासंदर्भातील पगारासंदर्भात आंदोलनासंदर्भातील बातम्या यापूर्वी आपण अनेकदा वाचल्या असतील. मात्र सध्या मध्य प्रदेशमधील एका आंगणवाडी सेविकेची तिने दाखवलेल्या प्रसंगावधानासाठी जोरदार चर्चा होत आहे. अंगणवाडीमध्ये स्वयंपाक करण्याचं काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेने अंगणवाडीतील 20 चिमुकल्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात स्वत:चे प्राण गमावले आहेत. ही दुर्देवी घटना नीमच जिल्ह्यातील राणपूर येथे घडली आहे. या महिलेनं दाखवलेल्या शौर्यासाठी तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय.  

Add Zee News as a Preferred Source

घडलं काय?

सदर घटना माडावाडा पंचायतीच्या अंगणवाडी केंद्रात घडल्याची माहिती समोर येथ आहे. अंगणातील खेळणाऱ्या मुलांवर मधमाश्यांनी अचानक हल्ला केला. त्याच क्षणी, केंद्रातील स्वयंपाक करणाऱ्या कंचन बाई मेघवाल यांनी स्वतःच्या सुरक्षेची पर्वा न करता, मुलांना वाचवण्यास प्राधान्य दिलं. जवळ पडलेले ताडपत्री आणि चटया उचलून घेत त्यांनी यामध्ये मुलांना गुंडाळण्यास सुरुवात केली. कंचन यांनी अंगणवाडीच्या बाहेर खेळत असलेल्या आणि मधमाशांनी हल्ला केलेल्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकेका गुंडाळून आत अंगणवाडीच्या इमारतीत मधमाशांपासून दूर नेलं. या मुलांना मधमाश्या चावू नयेत म्हणून तिने या मुलांना ताडपत्री आणि चटयांनी गुंडळून घेतानाच स्वत:च्या मिठीत घेत आपल्याच शरीराचा ढाल म्हणून वापर केला. मुलांवर हल्ला करणाऱ्या मधमाशांना रोखण्यासाठी कांचन यांनी बरीच धावपळ केली. दरम्यान, मुलांवर हल्ला न करता आल्याने मधमाशा कांचन यांच्यावर तुटून पडवल्या.

दवाखण्यात नेलं पण...

शेकडो मधमाश्यांनी कांचन यांना डंख मारले. तरीही, शेवटचे मूल सुरक्षितपणे इमारतीत नेईपर्यं त्यांनी हार मानली नाही. गावकऱ्यांनी मदतीसाठी धाव घेईपर्यंत कंचन जमीनीवर कोसळल्या होत्या. कॉन्स्टेबल कालूनाथ आणि पायलट राजेश राठोड यांनी त्यांना स्थानिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या शरीरावर मधमाश्यांच्या असंख्य डंखांच्या खुणा दिसत होत्या. 

पतीला अर्धांगवायू असल्याने घरातील एकमेव कमवती व्यक्ती

कंचन या केवळ एक अंगणवाडी कार्यकर्त्या नव्हत्या. त्या 'जय माता दी स्वयं-सहायता गटा'च्या अध्यक्षा होत्या. शिवाय त्या गावातील मुलांसाठी अंगणवाडीमध्ये रोज दुपारचे जेवण बनवायच्या. त्यांच्या कुटुंबाचा त्या एकमेव आधारस्तंभ होत्या. त्यांचे पती शिवलाल हे अर्धांगवायूने ​​ग्रस्त आहेत. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा आणि दोन मुली असा परिवार आहे. 

पालकांना अश्रू अनावर

मंगळवारी शवविच्छेदनानंतर काचंन यांचे पार्थिव राणपूर गावात पोहोचले तेव्हा त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी गावकरी रस्त्याच्या दुतर्फा शांतपणे उभे होते. ज्या मुलांचे प्राण कांचन यांनी वाचवले त्यांच्या पालकांना अश्रू अनावर झाले होते. 

गावात अजूनही मधमाशांची भीती

कांचन यांच्या मृत्यूनंतर गावात अजूनही भीतीचे वातावरण आहे. अंगणवाडी केंद्राजवळच्या एका झाडावर मधमाश्यांचे मोठे पोळे आहे, त्याच ठिकाणी गावातील एकमेव हातपंपही आहे. दुसऱ्या हल्ल्याच्या भीतीने रहिवाशांनी पाणी आणणे बंद केले आहे. गावकरी मधमाश्यांचे पोळे तात्काळ काढण्याची आणि कंचन यांच्या शोकाकुल कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची मागणी करत आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
anganwadicookhoney bee attackHoney Bee Stungdies

इतर बातम्या

3 महिने 'या' मार्गावर एकही ट्रेन धावणार नाही! लाख...

मुंबई बातम्या