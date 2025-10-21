English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बोनस कमी दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी टोल गेट उघडेच ठेवले; 5000 गाड्या 'टोल फ्री' गेल्या; कंपनीला किती तोटा झाला पहिलं का?

Diwali Bonus Toll Staff Protest: टोल नाक्यावरील सर्वच कर्मचाऱ्यांनी या अनोख्या आंदोलनात सहभाग नोंदवल्याने कंत्राटदार कंपनीला लाखो रुपयांचा फटका बसला

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 21, 2025, 08:02 AM IST
बोनस कमी दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी टोल गेट उघडेच ठेवले; 5000 गाड्या 'टोल फ्री' गेल्या; कंपनीला किती तोटा झाला पहिलं का?
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची देशभर चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

Diwali Bonus Toll Staff Protest: देशभरात मोठ्या उत्साहात दिवाळीचा सण साजरा केला जात आहे. दिवाळी म्हटल्यावर कर्मचाऱ्यांचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे बोनस! दिवाळीत मिळणारा बोनस हा आपला हक्क असून तो मिळालाच पाहिजे असं जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं असतं. बरं मनासारखा बोनस मिळाला नाही तर नाराज होणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. मात्र ही नाराजी कंपनीच्याच मूळावर उठली तर? असाच काहीसा प्रकार उत्तर प्रदेशमध्ये घडला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 हजार वाहने एक रुपयाही न भरता गेली

उत्तर प्रदेशमधील महत्त्वाच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवरील फतेहाबाद टोल प्लाझावरील कर्मचारी कमी बोनस मिळाल्याने नाराज होते. मात्र ही नाराजी त्यांनी कृतीतून व्यक्त केल्याने टोलचं कंत्राट घेतलेल्या कंपनीला लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. कमी बोनस मिळाल्याच्या निषेधार्थ या टोलनाक्यावरील सर्व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करुन टोलची सर्व गेट रात्रभर उघडी ठेवली. या कालावधीमध्ये या टोलवरुन जवळपास 5 हजार वाहने एक रुपयाही न भरता गेली. कर्मचाऱ्यांच्या या अनोख्या आंदोलनामुळे शनिवारी रात्री ते रविवार सकाळपर्यंत या मार्गावर वाहनचालकांना टोलमाफी मिळाली.

किती वेळ टोलवसुली होती बंद?

शनिवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत टोल गेट उघडी ठेवण्यात आली होती. सर्व कर्मचाऱ्यांना केवळ 1100 रुपयांचा दिवाळी बोनस दिल्याने ते नाराज होते. आपला निषेध नोंदवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी टोल प्लाझावरील सर्व बूम बॅरियर्स उघडले आणि धरणे आंदोलन केले. या काळात कोणत्याही वाहनाकडून टोल वसूल करण्यात आला नाही.

नक्की वाचा >> 400 फ्लॅट्स, 1260 कार्स, BMW गिफ्ट करणारा 'बोनस किंग' यंदा दिवाळीत देणार मोठं सप्राइज?

गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या बोनसमध्ये मोठा फरक

गेल्या वर्षी त्यांना पाच हजार रुपयांचा बोनस देण्यात आला होता, यावेळी फक्त 1100 रुपयांचा बोनस देण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की गेल्या वर्षी त्यांना पाच हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्यात आला होता, तर यावर्षी महागाई असूनही त्यांना फक्त 1100 रुपयांचा देण्यात आला आहे. त्यामुळेच कर्मचारी संतप्त झाल्याचं दिसून आलं. कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक कृष्णा जुरैल यांनी कर्मचाऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करूनही, कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. अखेर, 10 टक्के पगारवाढीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्मचारी कामावर परतले.

फास्टॅग स्कॅन करण्याचा वेळ मिळाला नाही

बूम बॅरियर उघडल्यामुळे, वाहने अगदी वेगाने जात राहिली. वेगाने वाहने गेल्याने त्यांच्या डॅशबोर्डवरील फास्टॅग स्कॅनिंगही शक्य झालं नाही. कंपनीचा दावा आहे की त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कारण या मार्गावरील प्रती कार एकेरी टोल 665 रुपये इतका आहे. या 10 तासांच्या कालावधीमध्ये या टोल नाक्यावरुन अंदाजे 5 हजार वाहने येथून गेली आहेत. या काळात एकही ट्रक गेला नाही असं गृहित धरलं आणि केवळ पाच हजार कार या ठिकाणाहून गेल्याचं ग्राह्य धरत हिशोब केला तरी 5000 कार्सचा 33 लाख 25 हजारांचा टोल बुडाला.

पोलिसांची मध्यस्थी

एसीपी अमरदीप लाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2025 पर्यंत टोल ऑपरेशन्ससाठी एका खाजगी कंपनीकडे कंत्राट देण्यात आलं होतं. फतेहाबाद टोल प्लाझावर 21 कर्मचारी काम करत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. पोलीस आणि व्यवस्थापनातील चर्चेनंतर, रविवारी सकाळी 10 वाजता टोल वसुली पुन्हा सुरू झाली. कर्मचारी त्यांच्या कर्तव्यावर परतले असून सध्या येथील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचं व्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
angryDiwali bonusstafftoll gatesAgra Lucknow Expressway

इतर बातम्या

राज ठाकरे यांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारे आरोप...

महाराष्ट्र बातम्या