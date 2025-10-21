बोनस कमी दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी टोल गेट उघडेच ठेवले; 5000 गाड्या 'टोल फ्री' गेल्या; कंपनीला किती तोटा झाला पहिलं का?

Diwali Bonus Toll Staff Protest: देशभरात मोठ्या उत्साहात दिवाळीचा सण साजरा केला जात आहे. दिवाळी म्हटल्यावर कर्मचाऱ्यांचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे बोनस! दिवाळीत मिळणारा बोनस हा आपला हक्क असून तो मिळालाच पाहिजे असं जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं असतं. बरं मनासारखा बोनस मिळाला नाही तर नाराज होणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. मात्र ही नाराजी कंपनीच्याच मूळावर उठली तर? असाच काहीसा प्रकार उत्तर प्रदेशमध्ये घडला आहे.
उत्तर प्रदेशमधील महत्त्वाच्या मार्गांपैकी एक असलेल्या आग्रा-लखनऊ एक्सप्रेसवेवरील फतेहाबाद टोल प्लाझावरील कर्मचारी कमी बोनस मिळाल्याने नाराज होते. मात्र ही नाराजी त्यांनी कृतीतून व्यक्त केल्याने टोलचं कंत्राट घेतलेल्या कंपनीला लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. कमी बोनस मिळाल्याच्या निषेधार्थ या टोलनाक्यावरील सर्व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करुन टोलची सर्व गेट रात्रभर उघडी ठेवली. या कालावधीमध्ये या टोलवरुन जवळपास 5 हजार वाहने एक रुपयाही न भरता गेली. कर्मचाऱ्यांच्या या अनोख्या आंदोलनामुळे शनिवारी रात्री ते रविवार सकाळपर्यंत या मार्गावर वाहनचालकांना टोलमाफी मिळाली.
शनिवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत टोल गेट उघडी ठेवण्यात आली होती. सर्व कर्मचाऱ्यांना केवळ 1100 रुपयांचा दिवाळी बोनस दिल्याने ते नाराज होते. आपला निषेध नोंदवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी टोल प्लाझावरील सर्व बूम बॅरियर्स उघडले आणि धरणे आंदोलन केले. या काळात कोणत्याही वाहनाकडून टोल वसूल करण्यात आला नाही.
गेल्या वर्षी त्यांना पाच हजार रुपयांचा बोनस देण्यात आला होता, यावेळी फक्त 1100 रुपयांचा बोनस देण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे की गेल्या वर्षी त्यांना पाच हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस देण्यात आला होता, तर यावर्षी महागाई असूनही त्यांना फक्त 1100 रुपयांचा देण्यात आला आहे. त्यामुळेच कर्मचारी संतप्त झाल्याचं दिसून आलं. कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक कृष्णा जुरैल यांनी कर्मचाऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करूनही, कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. अखेर, 10 टक्के पगारवाढीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्मचारी कामावर परतले.
बूम बॅरियर उघडल्यामुळे, वाहने अगदी वेगाने जात राहिली. वेगाने वाहने गेल्याने त्यांच्या डॅशबोर्डवरील फास्टॅग स्कॅनिंगही शक्य झालं नाही. कंपनीचा दावा आहे की त्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कारण या मार्गावरील प्रती कार एकेरी टोल 665 रुपये इतका आहे. या 10 तासांच्या कालावधीमध्ये या टोल नाक्यावरुन अंदाजे 5 हजार वाहने येथून गेली आहेत. या काळात एकही ट्रक गेला नाही असं गृहित धरलं आणि केवळ पाच हजार कार या ठिकाणाहून गेल्याचं ग्राह्य धरत हिशोब केला तरी 5000 कार्सचा 33 लाख 25 हजारांचा टोल बुडाला.
एसीपी अमरदीप लाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2025 पर्यंत टोल ऑपरेशन्ससाठी एका खाजगी कंपनीकडे कंत्राट देण्यात आलं होतं. फतेहाबाद टोल प्लाझावर 21 कर्मचारी काम करत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. पोलीस आणि व्यवस्थापनातील चर्चेनंतर, रविवारी सकाळी 10 वाजता टोल वसुली पुन्हा सुरू झाली. कर्मचारी त्यांच्या कर्तव्यावर परतले असून सध्या येथील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचं व्यवस्थापनाने स्पष्ट केलं आहे.