अनिल अंबानींवर SBI आणि अन्य बँकांनी केला अन्याय? फ्रॉड क्लासिफिकेशन विनाअट घेतलं मागे

Anil Ambani: उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे नाव येत्या काळात एसबीआय प्रकरणी चर्चेत आले आहे. याचाच परिणाम अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांवरही होताना दिसत आहे. परंतु आता सरकारी बँक एसबीआय आणि कॅनरा बँकेने या प्रकरणात ज्या पद्धतीने निर्णय घेतला आहे त्याचे आश्चर्य मानण्यात येत आहे. एसबीआय आणि कॅनरा बँकेने पहिले नोटिस जारी केली होती. मात्र आता स्वतःच यूटर्न घेतला आहे. बँका अनिल अंबानींविरुद्ध मनमानी आणि भेदभावपूर्ण पद्धतीने कसे काम करत आहेत हे यावरून दिसून येते.
एसबीआयने अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे 5 नॉन एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्सविरोधात सगळ्यात आधी कारणे दाखवा नोटिस जारी केली होती. मात्रआता ही नोटिस मागे घेण्यात आली आहे. याच प्रमाणे कॅनरा बँकेनेही पहिले नोटिस जारी केली होती. त्यानंतर 10 जुलैला मुंबई उच्च न्यायालयासमोर कोणत्याही अटी-शर्थीनुसार मागे घेण्यात आले. कॅनरा बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशनचे अकाउंट आणि अनिल अंबानी यांना फ्रॉड म्हणून वर्गीकृत केले होते. मात्र आता कॅनरा बँकेने ते बिनशर्त मागे घेतले आहे.
अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्वाकडे दुर्लक्ष करुन, बँकांनी मानमानीपणे काम केले असून उद्योगपतीविरोधात भेदभाव केला. ज्या प्रकारे एसबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशनबाबत ज्या पद्धतीने मनमानी निर्णय घेतले त्यामुळे बँकेच्या कामाच्या पद्धतीवर, बँकेच्या पारदर्शकतेवर, निष्पक्षतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला या प्रकरणात त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही. त्यांची बाजू ऐकून न घेता त्यांच्याविरुद्ध पक्षपाती निर्णय घेण्यात आला. त्यांना या प्रकरणात त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही मिळाली नाही. एसबीआयच्या या वृत्तीमुळे बँकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते, कारण वित्तीय संस्थेच्या अशा निर्णयांचा तिच्या प्रतिष्ठेवर आणि आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होतो.
उद्योगपती अनिल अंबानी यांना सुनावणीती संधीदेखील मिळाली नाही. हे त्यांच्या मुलभूत तत्वांच्या विरुद्ध आहे. एसबीआयने न्यायालयीन आणि नियामक चौकटीला पूर्णपणे बाजूला ठेवून अनिल अंबानी आणि आरकॉमविरुद्ध पक्षपाती निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये एसबीआय विरुद्ध राजेश अग्रवाल, २०२२ मध्ये टी. टाकानो विरुद्ध सेबी, 2025 मध्ये अंकित भुवलका विरुद्ध आयडीबीआय बँक आणि 2024 मध्ये मिलिंद पटेल विरुद्ध युनियन बँक ऑफ इंडिया अशी अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आली आहेत.
या सर्व प्रकरणांमध्ये, सर्व कागदपत्रे सिद्ध होईपर्यंत Fraud घोषित केले जाऊ शकत नाही आणि त्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे देखील आवश्यक आहे. परंतु अनिल अंबानींच्या बाबतीत या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले गेले. इतकेच नाही तर आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांकडेही दुर्लक्ष केले गेले. जर आपण रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे पाहिले तर ते स्पष्टपणे सांगते की बँकांनी सर्व तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या बंधनकारक नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने हे स्पष्ट होते की एसबीआयने कायद्याच्या नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन करून कारवाई केली आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन कर्ज देणाऱ्यांच्या कन्सोर्टियम सदस्य असलेल्या कॅनरा बँकेने कंपनीचे खाते आणि अनिल अंबानी यांना FRAUD म्हणून वर्गीकृत केले होते. जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले तेव्हा बँकेने कोणत्याही अटीशिवाय फसवणुकीचे वर्गीकरण मागे घेतले. हे स्पष्ट होते की बँकेला हे प्रकरण न्यायालयासमोर टिकणार नाही. कन्सोर्टियमच्या एकाच बँकेने केलेली अशा प्रकारची मनमानी कृती बँकेच्या कामकाजाचे आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचे मोठा इशारा करते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने प्रथम अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरना नोटीस बजावली होती आणि नंतर ती मागे घेण्यात आली होती. ज्यांच्याविरुद्ध नोटीस बजावण्यात आली होती त्यांचा कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात कोणताही सहभाग नव्हता, तरीही त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली. बँकेच्या या वृत्तीमुळे त्यांच्या निष्पक्षतेच्या निवडक निर्णय तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. ते एसबीआय बँकेच्या निर्णय प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
श्री. अरुण कुमार पुरवार, माजी अध्यक्ष, स्टेट बँक ऑफ इंडिया
श्री. राज नारायण मुरारी एल. भारद्वाज, माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, एलआयसी
श्रीमती मंजरी अशोक काकर, माजी सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ
श्री. दीपक हरिदेव शौरी, माजी संचालक, बीबीसी वर्ल्डवाइड मीडिया
प्रा. जयरामन रामचंद्रन, माजी प्राध्यापक, कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी, आयआयएम बंगळुरू.