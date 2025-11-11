English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तुम्हाला मोदी-शाहदेखील वाचवू शकणार नाहीत', अंजली दमानियांचा अजित पवारांना इशारा

Anjali Damania On Ajit Pawar:   अंजली दमानिया यांनी पुण्यातील पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 11, 2025, 05:58 PM IST
'तुम्हाला मोदी-शाहदेखील वाचवू शकणार नाहीत', अंजली दमानियांचा अजित पवारांना इशारा
अंजली दमानिया

Anjali Damania On Ajit Pawar:  सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुण्यातील पार्थ पवारांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लँड माफियांच्या फसवणुकीच्या पद्धती आणि त्यांच्या घोटाळ्याच्या टप्प्यांचा तपशील त्यांनी सांगितला. अनेक नागरिकांकडून मिळालेल्या कागदपत्रांचा संग्रह बावनकुळे यांना दाखवला असून, हा घोटाळा किती खोलवर रुजला आहे याचे पुरावे उद्या समोर येतील, असे दमानिया यांनी नमूद केले. 

Add Zee News as a Preferred Source

कागदपत्रांचा खुलासा 

दमानिया यांनी 1932 च्या महार वतन सनद आणि त्यानंतर सरकारकडून दिलेल्या भरपाईचा उल्लेख करत घोटाळ्याच्या मुळाशी असलेल्या जुन्या कागदपत्रांकडे लक्ष वेधले. या सनदेनुसार, ज्या जमिनीवर भरपाई घेतली गेली होती, ती पुन्हा विक्रीसाठी उपलब्ध नव्हती, तरीही ती अवैधपणे हस्तांतरित झाली. 1930 च्या सातबारा उताऱ्यांसह अनेक पत्रांच्या प्रती बावनकुळे यांना सादर केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. गायकवाड कुटुंबाच्या भूमिकेवर विशेष प्रकाश टाकत, त्यांनी सांगितले की, या कुटुंबासाठी वेगळी सुनावणी घेऊन जमिनीची हस्तांतरणाची शक्यता सरकारने तपासावी. दमानिया यांनी हे सर्व कागदपत्रे स्वतः तपासली असून, त्यांचा विश्वासार्ह खुलासा उद्या होईल, असे त्या म्हणाल्या.

व्यवहार रद्दीकरणाची चुकीची नोटीस

सरकारने 42 कोटी रुपये देऊन जमीन व्यवहार रद्द करण्याबाबत काढलेली नोटीस चुकीची असल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला. ही नोटीस महसूल विभागाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्याने ती अवैध आहे, आणि व्यवहार रद्द झाला म्हणजे प्रकरण संपले असे समजू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात 1804 कोटींच्या जमिनीला केवळ 300 कोटींमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले, ज्यात स्टॅम्प ड्यूटीची मोठी फसवणूक झाली. 

500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर झालेल्या या व्यवहाराने 126 कोटींची स्टॅम्प ड्यूटी चुकवली गेली, आणि रद्द करण्यासाठी आता 21 कोटींचे शुल्क भरावे लागेल. उद्या होणाऱ्या परिषदेत या प्रकरणाचा मोठा खुलासा होईल, ज्यात चोरीचा माल परत केला म्हणजे गुन्हा माफ होत नाही, असा मुद्दा जोरदारपणे मांडला जाईल. ही नोटीस फक्त आर्थिक नुकसान भरपाईसाठी असून, गुन्हेगारी तपासाची गरज कायम असल्याचे त्या म्हणाल्या. 

कोर्टात जाण्याचा इशारा

अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांच्या प्रेस कॉन्फरन्सला प्रत्युत्तर देत, गेल्या 15-16 वर्षांत झालेले आरोप सिद्ध झाले तरी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना बाजूला ठेवले, असा आरोप केला. सिंचन घोटाळा, महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा आणि इतर अनेक प्रकरणांत कोर्टात अपील करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. अमेडिया सारख्या कंपन्या कशा तयार झाल्या, ज्यात ग्रॉस रेव्हेन्यू शून्य असताना जमीन व्यवहार झाले, याचा खुलासा उद्या होईल. या बोगस कंपन्यांच्या जाळ्यातून पार्थ पवारांची भूमिका उघड होईल, आणि दमानिया हायकोर्टात जाऊन न्याय मागणार आहेत. मोदी, शहा किंवा फडणवीस कोणाकडेही गेलात तरी या प्रकरणातून सुटका होणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. 

सुप्रिया-सुळे आणि फडणवीसांवर टीका

दमनिया यांनी सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवारांवर अप्रत्यक्ष टीका करत, इतरांवर बोलताना आक्रमक असणारे ते आज कसे शांत झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. सुप्रियांकडून अशी अपेक्षा नव्हती; कुटुंबातील सदस्य म्हणून बोलू नये, पण वक्तव्य देणे चुकीचे, असे म्हणत त्यांनी 'आपला तो बाबल्या, दुसऱ्याचा तो कार्ट' ही म्हण वापरली. जिल्हाधिकारीपासून सर्व खुलासे उद्या सादर होणार असून, 2011 च्या सिंचन घोटाळ्यात फडणवीसांकडून अपेक्षित कारवाई झाली नाही, याचा उल्लेख केला. तीन वेळा शपथ घेणाऱ्या फडणवीस आता अजित पवारांना मित्र मानतात, म्हणून अपेक्षा नाही. पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्ती चौकशी कशी करतील? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

FAQ

१. पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अंजली दमानिया काय घोषणा करणार आहेत?

उत्तर: अंजली दमानिया उद्या सकाळी दहा वाजता पत्रकार परिषद घेऊन घोटाळ्याच्या गंभीर पैलूंचा खुलासा करतील. त्यात लँड माफियांच्या फसवणुकीच्या पद्धती, ऐतिहासिक कागदपत्रांचे पुरावे आणि हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय सांगतील. महसूल मंत्र्यांना सादर केलेल्या दस्तऐवजांवर आधारित हा खुलासा असेल.

२. सरकारच्या ४२ कोटींच्या नोटीशीबद्दल दमानियांचे म्हणणे काय?

उत्तर: दमानिया यांच्यानुसार, सरकारने ४२ कोटी रुपये देऊन जमीन व्यवहार रद्द करण्याची नोटीस चुकीची आणि अवैध आहे, कारण ती महसूल विभागाच्या अधिकाराबाहेरील आहे. व्यवहार रद्द झाला म्हणजे घोटाळा संपला असे नाही; १८०४ कोटींच्या जमिनीला ३०० कोटींमध्ये हस्तांतर आणि १२६ कोटींची स्टॅम्प ड्यूटी चुकवणे हे गंभीर गुन्हे आहे.

३. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांवर दमानियांची टीका कशावर?

उत्तर: दमानिया यांनी अजित पवारांच्या प्रेस कॉन्फरन्सला प्रत्युत्तर देत, १५-१६ वर्षांत सिंचन, बँक आणि इतर घोटाळे सिद्ध झाले तरी फडणवीसांनी क्लोज केले, असा आरोप केला. एफआयआरमध्ये पार्थचे नाव नसणे हा दोष आहे. सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवारांवरही 'आपला बाबल्या, दुसऱ्याचा कार्ट' म्हणत टीका केली, आणि कोणाकडेही गेलात तरी सुटका होणार नाही, असा इशारा दिला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
anjali damaniaAjit pawarAnjali Damania On Ajit PawarAnjali Damania on Parth PawarModi-Shah

इतर बातम्या

AK-47 सोबतच घेऊन फिरायची डॉक्टर शाहीन शाहीद; भारतातील महिला...

भारत