/भारतात पक्षांतर बंदी कायदा असताना पक्ष फोडून, वेगळ गट स्थापन करुनही खासदार, आमदारांवर कारवाई का होत नाही? कारण एकच

Anti defection law Operation Tiger : ‘ऑपरेशन टायगर’ मुळे महाराष्ट्रापासून ते दिल्लीपर्यंत राजकारणात खळबळ माजली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेत 2022 नंतर पुन्हा एकदा बंडाची पुनरावृत्ती झालीय. यावेळी ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी त्यांची साथ सोडत, वेगळा गट स्थापन केला. ठाकरेंच्या खासदारांच्या वेगळ्या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. ठाकरेंच्या 6 खासदारांचा गट शिंदेच्या शिवसेनेत विलीन झाल्यास शिंदेच्या खासदारांची संख्या थेट 13 वर पोहचणार आहे. याआधी ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांचा गट त्रिपुरामधील NCPI पक्षात विलीन झाला आहे. देशात या सर्व मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत असताना पक्षांतर बंदी कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारतात पक्षांतर बंदी कायदा असताना पक्ष फोडून, वेगळ गट स्थापन करुनही खासदार, आमदारांवर कारवाई का होत नाही? एसा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात असलेल्या एका अपवादामुळे खासदार, आमदारांवर कारवाई होत नाही. जाणून घेऊया पक्षांतर बंदी कायद्यातील हा अपवाद नेमका आहे तरी काय?
15 रोजी भारतात मोठी राजकीय घडामोड घडली. एकही खासदार नसलेल्या त्रिपुरामधील NCPI पक्षाला निवडणुक न लढता 20 खासदार मिळाले. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांचा गट त्रिपुरामधील NCPI पक्षात विलीन झाला. कायदेशीर कोंडी टाळण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. तर, आता दुसरीकडे महाराष्ट्रातही ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा एकदा मोठी फूट पडली आहे. परभणीचे खासदार संजय जाधव, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, संजय दीना-पाटील, मुंबई उत्तर-पूर्व, शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केल्याचं कळतं. हा गट शिंदेच्या शिवसेनेत विलीन होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
अनेक नेते एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतात याला पक्षांतर म्हणतात. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यात आला. 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला. पक्षाचा आदेश (व्हीप) मानला नाही तसेच संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत पक्षांतर लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं. कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या आदेशाचं किंवा विचारसरणीचं उल्लंघन केले तरी कायाद लागू होतो. मात्र, या कायद्यात एक अपवाद आहे. ज्यामुळे पक्षांतर करणाऱ्या खासदार, आमदारांवर कारवाई होत नाही. हा अपवाद म्हणजे जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही. महाराष्ट्रात ठाकरेंचा बंडखोर गट पश्चिम बंगाल मधील तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांनी जो मार्ग निवडला तोच मार्ग निवडणार आहेत. ठाकरेंचा बंडखोर गट शिंदेच्या पक्षात विलीन होऊ शकतो. दोन तृतीयांश सदस्यांचा फॉर्म्युला वापल्यामुळे या खासदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्या अंतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही.