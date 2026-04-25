'कोणतच कारण नाही चालणर, थेट होईल मृत्यूची शिक्षा'; मालदीव जाणाऱ्या भारतीयांचं का वाढलं टेन्शन?

Advisory for indian Tourists: सुट्ट्यांचा मनसोक्त आनंद लुटण्यासाठी किंवा व्यावसायिक कामाच्या निमित्ताने तुम्ही जर नयनरम्य 'मालदीव' गाठण्याच्या तयारीत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. भारताच्या 'नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो' (NCB) आणि मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने मालदीवला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक अतिशय कडक मार्गदर्शक सूचना (Advisory) जारी केली आहे. मालदीव सरकारने अमली पदार्थांविरोधी (Anti-Drug Laws) कायद्यांमध्ये केलेले कठोर बदल आणि अलीकडच्या काळात काही भारतीयांसह विदेशी नागरिकांना झालेली अटक लक्षात घेऊन, भारतीयांना सतर्क करण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. "मला कायदा माहीत नव्हता" असा कोणताही बहाणा तिथे चालणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे.
मालदीव सरकारने मार्च 2026 पासून त्यांच्या 'ड्रग्स अॅक्ट' (अमली पदार्थ कायदा) मध्ये अतिशय व्यापक आणि कठोर संशोधन केले आहे. या नव्या सुधारित कायद्यानुसार अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेचे स्वरूप पूर्वीपेक्षा खूपच भयानक करण्यात आले आहे. जर एखादी व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्जची तस्करी (Drug Trafficking) करताना किंवा बाळगताना आढळली, तर तेथील न्यायालये थेट फाशीची (Death Penalty) किंवा जन्मठेपेची (Life Imprisonment) शिक्षा सुनावू शकतात. त्यामुळे पर्यटकांनी आता परदेशात जाताना अतिदक्षता बाळगणे अनिवार्य बनले आहे.
परदेशात गेल्यावर अनेकदा पर्यटक अज्ञानाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, मालदीवच्या भूमीवर पाऊल ठेवल्यानंतर "मला या नव्या कडक कायद्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती" किंवा "आमच्या देशात असे नियम नाहीत" असा कोणताही बहाणा यापुढे ऐकून घेतला जाणार नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तुम्हाला गंभीर परिणाम भोगावेच लागतील. कायद्याचे अज्ञान ही सबब तुम्हाला फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेपासून वाचवू शकत नाही, हे एनसीबीने अगदी स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत ठणकावून सांगितले आहे.
अनेकांचा असा एक गोड गैरसमज असतो की स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठी अगदी थोड्या प्रमाणात अमली पदार्थ बाळगल्यास केवळ दंड भरून किंवा किरकोळ कारवाई करून आपली सुटका होईल. पण मालदीवच्या नव्या सुधारित कायद्याने ही पळवाट पूर्णपणे बंद करून टाकली आहे. तुमच्याकडे अगदी नगण्य किंवा चिमूटभर प्रमाणात जरी ड्रग्ज सापडले, तरी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतीही जोखीम न पत्करणेच शहाणपणाचे आणि सुरक्षिततेचे लक्षण ठरेल.
प्रवासादरम्यान विमानतळावर, बंदरावर किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी अनेकदा अनोळखी लोक त्यांचे सामान किंवा बॅग नेण्यासाठी विनंती करतात. अशा वेळी भावनिक होऊन, कुणाची तरी मदत करण्याच्या हेतूने किंवा निष्काळजीपणाने अनोळखी व्यक्तींचे कोणतेही पार्सल, पाकीट किंवा बॅग कधीही स्वीकारू नका. समोरचा व्यक्ती कितीही हतबल, गरीब किंवा गरजू वाटला तरी त्याला स्पष्ट शब्दांत आणि तोंडावर नकार द्या. या सामानातून अमली पदार्थांची तस्करी केली जाण्याची दाट शक्यता असते आणि त्याचा थेट फटका तुम्हाला बसून तुमचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते.
फक्त अनोळखीच नव्हे, तर तुमचे जवळचे मित्र, नातेवाईक किंवा परिचितांचे कोणतेही सामान सोबत नेतानाही तुम्हाला खूप काळजी घेणे गरजेचे आहे. तुम्ही जर कुणाची बॅग किंवा पार्सल सोबत नेत असाल, तर त्या बॅगेत नेमके काय आहे, याची तुम्हाला १०० टक्के आणि अचूक माहिती असणे बंधनकारक आहे. कारण विमानतळावर चेकिंगदरम्यान सामानात काहीही आक्षेपार्ह सापडल्यास, ज्याच्याकडे ते सामान असेल तोच कायद्याच्या नजरेत मुख्य गुन्हेगार मानला जाईल.
प्रवासादरम्यान केवळ इतरांच्या सामानापासून दूर राहणे पुरेसे नाही, तर स्वतःच्या सामानाचे चोख संरक्षण करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. प्रवासात, गर्दीच्या ठिकाणी किंवा नजरचुकीने कोणीतरी समाजकंटक तुमच्या बॅगेत हळूच अमली पदार्थ लपवून ठेऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रवासात तुमच्या सामानावर तुमचीच करडी नजर असायला हवी. सामानाची बांधणी पक्की ठेवा, सामानाला कुलूप लावा आणि कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला तुमच्या बॅगा हाताळू देऊ नका.
जर प्रवासादरम्यान कुणीतरी तुम्हाला त्यांचे सामान घेऊन जाण्यासाठी जबरदस्ती करत असेल किंवा तुम्हाला आजूबाजूला कोणतीही संशयास्पद हालचाल जाणवत असेल, तर अजिबात घाबरून जाऊ नका. भारत सरकारने अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी MANAS (मानस) नॅशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाईन क्रमांक '१९३३' (1933) सुरू केला आहे. या क्रमांकावर तुम्ही लगेचच तुमची तक्रार नोंदवू शकता.