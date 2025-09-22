अनुपम खेर-परेश रावल यांच्यात कोण जास्त शिकलंय? कोण अधिक श्रीमंत? जाणून घ्या!

Anupam Kher and Paresh Rawal: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर आणि परेश रावल यांनी चार दशकांहून अधिक काळ प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. त्यांच्या अभिनयाने आणि लोकप्रियतेने त्यांनी इंडस्ट्रीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले. पण शिक्षण आणि संपत्तीच्या बाबतीत कोण पुढे आहे? जाणून घेऊया.
अनुपम खेर यांचा जन्म शिमला येथे झाला. त्यांनी डी.ए.व्ही. शाळेत शिमला येथे शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश विद्यापीठांतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज, संजौली येथून अर्थशास्त्रात पदवी घेतली. पुढे त्यांनी नवी दिल्लीतील प्रतिष्ठित नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) मधून अभिनयाचे शिक्षण घेतले आणि 1978 मध्ये पदवीधर झाले.
परेश रावल यांचा जन्म मुंबईत झाला. त्यांनी लायन्स जुहू हायस्कूलमध्ये शालेय शिक्षण घेतले. त्यानंतर नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, मुंबई येथून 1974 मध्ये वाणिज्य पदवी मिळवली. पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी गुजराती नाटकांमध्ये करिअर सुरू केले.
अनुपम खेर यांनी 1984 मध्ये 'सारांश' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे', 'हम आपके है कौन', 'वीर-जारा' यांसारख्या यशस्वी चित्रपटांमधून त्यांनी नाव कमावले. अलीकडेच ते 'द बंगाल फाइल्स'मध्ये दिसले.
डीएनएच्या अहवालानुसार अनुपम खेर एका चित्रपटासाठी 3 ते 5 कोटी रुपये घेतात आणि वार्षिक 30 कोटी रुपये कमावतात. त्यांची एकूण संपत्ती 405 कोटी रुपये आहे.
परेश रावल यांनी 1984 मध्ये 'होली' चित्रपटातून करिअर सुरू केली. 'हेरा फेरी', 'गोलमाल', 'दे दना दान' यांसारख्या विनोदी चित्रपटांनी त्यांना लोकप्रियता मिळवून दिली. अलीकडेच ते 'अजय - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी'मध्ये दिसले आणि आगामी 'हेरा फेरी 3' साठी त्यांनी 15 कोटी रुपये फी घेतली आहे.
टाईम्स नाऊच्या अहवालानुसार, परेश रावल यांची एकूण संपत्ती 198 कोटी रुपये आहे. ते आलिशान बंगले आणि महागड्या गाड्यांचे मालक आहेत.
अनुपम खेर यांची एकूण संपत्ती ४०५ कोटी रुपये आहे, तर परेश रावल यांची संपत्ती १९८ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे संपत्तीच्या बाबतीत अनुपम खेर हे परेश रावल यांच्यापेक्षा खूप पुढे आहेत.
