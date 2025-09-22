English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अनुपम खेर-परेश रावल यांच्यात कोण जास्त शिकलंय? कोण अधिक श्रीमंत? जाणून घ्या!

Anupam Kher and Paresh Rawal:  शिक्षण आणि संपत्तीच्या बाबतीत कोण पुढे आहे? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 10:10 AM IST
अनुपम खेर-परेश रावल यांच्यात कोण जास्त शिकलंय? कोण अधिक श्रीमंत? जाणून घ्या!
अनुपम खेर आणि परेश रावल

Anupam Kher and Paresh Rawal: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर आणि परेश रावल यांनी चार दशकांहून अधिक काळ प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. त्यांच्या अभिनयाने आणि लोकप्रियतेने त्यांनी इंडस्ट्रीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले. पण शिक्षण आणि संपत्तीच्या बाबतीत कोण पुढे आहे? जाणून घेऊया.

अनुपम यांचं शिक्षण 

अनुपम खेर यांचा जन्म शिमला येथे झाला. त्यांनी डी.ए.व्ही. शाळेत शिमला येथे शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश विद्यापीठांतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज, संजौली येथून अर्थशास्त्रात पदवी घेतली. पुढे त्यांनी नवी दिल्लीतील प्रतिष्ठित नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) मधून अभिनयाचे शिक्षण घेतले आणि 1978 मध्ये पदवीधर झाले.

परेश कितवी शिकले?

परेश रावल यांचा जन्म मुंबईत झाला. त्यांनी लायन्स जुहू हायस्कूलमध्ये शालेय शिक्षण घेतले. त्यानंतर नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, मुंबई येथून 1974 मध्ये वाणिज्य पदवी मिळवली. पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी गुजराती नाटकांमध्ये करिअर सुरू केले.

अनुपम खेर यांचा बॉलिवूड प्रवास  

अनुपम खेर यांनी 1984 मध्ये 'सारांश' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे', 'हम आपके है कौन', 'वीर-जारा' यांसारख्या यशस्वी चित्रपटांमधून त्यांनी नाव कमावले. अलीकडेच ते 'द बंगाल फाइल्स'मध्ये दिसले. 

अनुपम खेर यांचे नेटवर्थ 

डीएनएच्या अहवालानुसार अनुपम खेर एका चित्रपटासाठी 3 ते 5 कोटी रुपये घेतात आणि वार्षिक 30 कोटी रुपये कमावतात. त्यांची एकूण संपत्ती 405 कोटी रुपये आहे.

परेश रावल यांचा बॉलिवूड प्रवास

परेश रावल यांनी 1984 मध्ये 'होली' चित्रपटातून करिअर सुरू केली. 'हेरा फेरी', 'गोलमाल', 'दे दना दान' यांसारख्या विनोदी चित्रपटांनी त्यांना लोकप्रियता मिळवून दिली. अलीकडेच ते 'अजय - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी'मध्ये दिसले आणि आगामी 'हेरा फेरी 3' साठी त्यांनी 15 कोटी रुपये फी घेतली आहे.

परेश रावल यांची संपत्ती

टाईम्स नाऊच्या अहवालानुसार, परेश रावल यांची एकूण संपत्ती 198 कोटी रुपये आहे. ते आलिशान बंगले आणि महागड्या गाड्यांचे मालक आहेत.

कोण पुढे?

अनुपम खेर आणि परेश रावल दोघेही लोकप्रिय असले, तरी शिक्षणाच्या बाबतीत दोघे समान पातळीवर दिसतात तर संपत्तीच्या बाबतीत अनुपम खेर हे परेश रावल यांच्यापेक्षा बरेच पुढे आहेत.

FAQ

अनुपम खेर आणि परेश रावल यांच्यापैकी कोणाची संपत्ती जास्त आहे?

अनुपम खेर यांची एकूण संपत्ती ४०५ कोटी रुपये आहे, तर परेश रावल यांची संपत्ती १९८ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे संपत्तीच्या बाबतीत अनुपम खेर हे परेश रावल यांच्यापेक्षा खूप पुढे आहेत.

अनुपम खेर आणि परेश रावल यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण कधी केले?

दोघांनीही १९८४ मध्ये बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. अनुपम खेर यांनी 'सारांश' चित्रपटातून, तर परेश रावल यांनी 'होली' चित्रपटातून आपल्या करिअरची सुरुवात केली.

अनुपम खेर आणि परेश रावल यांच्या ताज्या चित्रपटांबद्दल काय माहिती आहे?

अनुपम खेर अलीकडेच 'द बंगाल फाइल्स'मध्ये दिसले, तर परेश रावल 'अजय - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी'मध्ये दिसले. परेश रावल सध्या त्यांच्या आगामी चित्रपट 'हेरा फेरी ३'मुळे चर्चेत आहेत, ज्यासाठी त्यांनी १५ कोटी रुपये फी घेतली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
anupam kherparesh rawalhera pheri 3the bengal filesAnupam Kher Vs Paresh Rawal Net Worth

