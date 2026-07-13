/‘राम मंदिरातील चोरी शुल्लक, मुघलांनी तर...’; अनुपम खेर यांच्या विधानाने नव्या वादाला फुटलं तोंड

अयोध्येतील राम मंदिरामधील दानचोरीसंदर्भातील धक्कादायक खुलाशांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. या मंदिराच्या दानपेट्यांमधून कोट्यवधि रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचा आरोप केला जात असून या प्रकरणात अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे. या चोरीचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले असून प्रकरणाची देशभरात चर्चा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या विशेष तपास पथकाकडून सखोल चौकशी सुरु असतानाच अभिनेते अनुपम खेर यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना केलेल्या विधानावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. अनुपम खेर यांनी नेमकं काय म्हटलंय हे पाहूयात...
अनुपम खेर यांनी अयोध्येतील राम मंदिरामधील चोरीसंदर्भात बोलताना, "खरं तर चोर सगळीकडेच असतात. मात्र या गोष्टींमुळे मंदिराची प्रतिष्ठा अथवा इभ्रत कधीही कमी होत नाही. ज्या मंदिराच्या उभारणीसाठी 500 वर्षे लागली तिथं लोकांनी असं कृत्य केलं म्हणून मंदिराला दोष देता येणार नाही," असं म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना, "एखाद्या घरात चोरी झाली तर आपण त्या घराला टाळं लावत नाही. ही केवळ एक गुन्हेगारी स्वरुपाची घटना असून गुन्हेगारांना पकडून शिक्षा झालीच पाहिजे. मात्र यामुळे सनातन धर्म किंवा प्रभू श्रीरामांवर कोणताही डाग लागत नाही," असं अनुपम खेर यांनी म्हटलं आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राम मंदिरामधील आर्थिक अपहार प्रकरणाबद्दल बोलताना अनुपम खेर यांनी थेट कथितरीत्या मुघल काळात हिंदूवरील अत्याचारांचा उल्लेख केला आहे. मुघलांच्या काळात होणाऱ्या लुटींची या चोरीशी तुलना केल्याने अनेकजण अनुपम खेर यांच्यावर चांगलेच संतापले आहेत.
"लूट तेव्हा झालेली जेव्हा मुघलांनी आपली मंदिरं तोडली होती. लूट तेव्हा झाली होती जेव्हा मुघल राजांनी ब्राह्मणांना ठार मारुन त्यांच्या जनाव्यांची तुला केली होती. मुघल राजे आपल्या मंदिरांमधून अनेक गोष्टी घेऊन गेले होते तेव्हा लूट सुरु होती. लूट तेव्हा सुरु होती जेव्हा महिलांवर मंदिरांच्या आवातार बलात्कार होत होते. तेव्हाच्या अडचणी फार मोठ्या होत्या. आपण या अडचणींवर मात केली तर माझ्यामते त्यासमोर ही (राम मंदिरामधील चोरीची घटना) फार शुल्लक गोष्ट आहे," असं अनुपम खेर यांनी 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
अन्य एका पोस्टमध्ये अनुपम खेर यांनी, "अनेक लोक मला विचारतात की, मी काही विशिष्ट विषयांवर इतक्या निर्भीडपणे कसे बोलू शकते. मला कुप्रसिद्ध होण्याची भीती वाटत नाही का? त्यावर माझे स्पष्ट उत्तर असे असते की, कदाचित याचे कारण हे आहे की मी सर्वांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत नाही," असं म्हटलं आहे.