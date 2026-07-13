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‘राम मंदिरातील चोरी शुल्लक, मुघलांनी तर...’; अनुपम खेर यांच्या विधानाने नव्या वादाला फुटलं तोंड

अयोध्येतील राम मंदिरामध्ये दानपेटीतील कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचं प्रकरण चर्चेत असतानाच अनुपम खेर यांनी केलेल्या विधानाने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 13, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:35 PM IST
‘राम मंदिरातील चोरी शुल्लक, मुघलांनी तर...’; अनुपम खेर यांच्या विधानाने नव्या वादाला फुटलं तोंड
Image Credit: एका मुलाखतीमध्ये खेर यांनी केलं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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‘राम मंदिरातील चोरी शुल्लक, मुघलांनी तर...’; अनुपम खेर यांच्या विधानाने नव्या वादाला फुटलं तोंड
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