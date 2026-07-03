/‘जय श्रीराम’ म्हटल्यावर Siri उत्तर देत नाही; Apple फोनला हिंदूविरोधी म्हणत थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र; काय घडलंय नेमकं?

सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून Apple च्या Siri व्हॉईस असिस्टंटबाबत एक दावा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेक पोस्टमध्ये ‘जय श्रीराम’ म्हटल्यावर Siri प्रतिसाद देत नाही किंवा टाळाटाळ करते, त्यामुळे Siri हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र या दाव्याची पडताळणी केल्यानंतर समोर आलेली वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. Siri च्या प्रतिसादावर अनेक तांत्रिक घटक परिणाम करत असल्याने या घटनेचा कोणत्याही धर्माशी थेट संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत पुरावे उपलब्ध नाहीत.
काही व्हिडिओ आणि पोस्टमध्ये Siri ला "जय श्रीराम" असे म्हटल्यावर अपेक्षित उत्तर मिळत नसल्याचे दाखवण्यात आले. त्यानंतर अनेकांनी Apple वर धार्मिक पक्षपातीपणाचा आरोप केला. या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आणि अनेकांनी या दाव्याची सत्यता जाणून घेण्यास सुरुवात केली.
उज्जैन या पवित्र शहरात तंत्रज्ञान आणि श्रद्धा यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. ॲपलच्या 'सिरी' (Siri) या व्हॉइस असिस्टंटमुळे येथील हिंदू संघटनांचा रोष ओढवला आहे. "जय श्री राम" किंवा "जय माता दी" म्हटल्यावर सिरी कोणताही प्रतिसाद देत नाही, मात्र "सलाम-अलैकुम" म्हटल्यावर ती त्वरित प्रतिसाद देते, असा आरोप केला जात आहे. ज्योतिष्यांनी, तसेच बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांना पत्र लिहून याला धार्मिक भेदभावाचे कृत्य म्हटलंय. त्यांनी ॲपलला आपल्या फिचर्समध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा आयफोनवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. ज्योतिषी पंडित पवन पाठक यांनी 10 ते 15 आयफोन्सवर याची चाचणी केल्याचा दावा केला आहे; त्यांच्या मते, "जय श्री राम" किंवा "जय माता दी" म्हटल्यावर सिरी कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद देत नाही किंवा शांत राहते, तर "सलाम-अलैकुम" म्हटल्यावर ती तत्काळ प्रतिसाद देते. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांना लिहिलेल्या पत्रात, विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश अंजाना यांनी या प्रकाराचे वर्णन "नियोजित जिहाद" आणि हिंदू मूल्ये व श्रद्धेवरील आघात असे केले आहे. या पत्रात राज्यातील ॲपल स्टोअर्स बंद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते Siri हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्हॉईस असिस्टंट आहे. यूजर्सची भाषा, प्रदेश (Region), Siri ची भाषा सेटिंग, इंटरनेट कनेक्शन, iOS ची आवृत्ती आणि उच्चार यांसारख्या अनेक बाबींवर Siri चा प्रतिसाद अवलंबून असतो. त्यामुळे एका फोनवरील अनुभव दुसऱ्या फोनवर तसाच असेलच, असे नाही.
Apple ने Siri कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात कार्य करते, असे कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, Siri विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामान्य प्रश्नांना परिस्थितीनुसार वेगवेगळी उत्तरे देते. त्यामुळे केवळ काही व्हिडिओंच्या आधारे कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरत नाही.
सोशल मीडियावर अनेकदा अपूर्ण किंवा संपादित व्हिडिओ व्हायरल होतात. काही सेकंदांच्या क्लिपमध्ये संपूर्ण संदर्भ दिसत नाही. त्यामुळे कोणताही दावा स्वीकारण्यापूर्वी विश्वासार्ह स्रोत, अधिकृत माहिती आणि स्वतंत्र पडताळणी पाहणे आवश्यक आहे.
Siri, Google Assistant किंवा इतर AI सहाय्यक प्रत्येक प्रश्नाला नेहमी एकसारखे उत्तर देत नाहीत. सॉफ्टवेअर अपडेट, सर्व्हरमधील बदल, भाषेची ओळख आणि तांत्रिक सुधारणा यामुळे प्रतिसाद बदलू शकतो. त्यामुळे एखाद्या प्रसंगावरून संपूर्ण प्रणालीबाबत निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरू शकते.
‘जय श्रीराम’ संदर्भातील Siri वादामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असली, तरी उपलब्ध माहितीनुसार Siri हिंदूविरोधी असल्याचा दावा सिद्ध करणारा कोणताही अधिकृत पुरावा समोर आलेला नाही. तांत्रिक कारणे, सेटिंग्ज आणि AI च्या कार्यपद्धतीमुळे वेगवेगळे प्रतिसाद मिळू शकतात. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांमध्ये व्हायरल पोस्टवर विश्वास ठेवण्याऐवजी तथ्यांची पडताळणी करूनच मत बनवणे अधिक योग्य ठरते.