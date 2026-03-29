Bank Holiday April 2026 : एप्रिल महिन्यात 14 दिवस बंद राहतील बँका, तारखांची यादी जाणून घ्या

April Bank Holiday : एप्रिल महिना येत्या दोन दिवसांत सुरु होईल. एप्रिल महिन्यात 14 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. या बँका कधी आणि कुठे बंद राहणार पाहा संपूर्ण यादी. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 29, 2026, 06:45 AM IST
मार्च महिना संपत आला आहे. अवघ्या दोन दिवसांनी नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. एप्रिल 2026 मध्ये बँका जवळपास 14 दिवस बंद असणार आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात बँकांशी निगडीत काही महत्त्वाची काम असतील तर ती वेळे आधीच पूर्ण करा. त्याआधी बँकेच्या सुट्ट्यांची यादी पाहा. एप्रिल महिन्यात बँका कधी बंद असणार आहे. या महिन्यातील रविवारी आणि दुसरा-चौथा शनिवार तसेच सणवार समजून घ्या. 

1 एप्रिलला का असतील बँका बंद 

देशभरातील बँका महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजेच १ एप्रिल रोजी बंद राहतील. बँकेचे कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित असले तरी, ते जनतेसाठी कोणतेही काम करणार नाहीत. हा दिवस वार्षिक बँक खाते बंद करण्यासाठी राखीव आहे. या दिवशी चेक क्लिअरिंग किंवा काउंटरवरून रोख रक्कम जमा करणे शक्य होणार नाही.

एप्रिल 2026 बँक सुट्ट्यांची यादी

1 एप्रिल (बुधवार): वार्षिक सुट्टीमुळे देशभरातील बँका बंद राहतील.

2 एप्रिल (गुरुवार): मौंडी थर्सडे निमित्त कोची आणि तिरुवनंतपुरम येथील बँका बंद राहतील.

3 एप्रिल (शुक्रवार): गुड फ्रायडे निमित्त देशभरात बँकांना सुट्टी.

5 एप्रिल (रविवार): सर्व बँकांना साप्ताहिक रविवारची सुट्टी.

11 एप्रिल (शनिवार): महिन्यातील दुसऱ्या शनिवारची सुट्टी.

12 एप्रिल (रविवार): रविवारी सर्व बँका बंद राहतील.

14 एप्रिल (मंगळवार): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती/महाविषुव संक्रांती/बिजू/बुईसू उत्सव/तमिळ नववर्ष दिन/बोहाग बिहू/चिराओबा/बैसाखी निमित्त देशभरातील विविध राज्यांमध्ये बँका बंद राहतील.

15 एप्रिल (बुधवार): बंगाली नववर्ष दिन (नबवर्षा)/बोहाग बिहू/विशू/हिमाचल दिन – आगरतळा, गुवाहाटी, इटानगर, कोची, कोलकाता, शिमला आणि तिरुवनंतपुरम येथील बँका बंद राहतील.

16 एप्रिल (गुरुवार): बोहाग बिहू निमित्त गुवाहाटी येथील बँका बंद राहतील.

19 एप्रिल (रविवार): देशभरातील सर्व बँका बंद राहतील.

20 एप्रिल (सोमवार): बसव जयंती/अक्षय तृतीयेनिमित्त बंगळूरूसह अनेक राज्यांमधील बँका बंद राहतील.

21 एप्रिल (मंगळवार): गरिया पूजेनिमित्त आगरतळा येथील बँका बंद राहतील.

25 एप्रिल (शनिवार): महिन्याचा चौथा शनिवार असल्यामुळे बँका बंद राहतील.

26 एप्रिल (रविवार): देशभरातील सर्व बँकांना रविवारची साप्ताहिक सुट्टी असते.

बँका बंद पण डिजिटलमार्फत काम होणार 

सुट्टीच्या दिवशी बँकेच्या शाखा बंद असू शकतात, परंतु डिजिटल बँकिंग सुरू राहील. तुम्ही UPI आणि मोबाईल बँकिंगद्वारे पैसे पाठवू आणि स्वीकारू शकता. तुम्ही इंटरनेट बँकिंगचा वापर करून एटीएममधून रोख रक्कम काढू शकता, तसेच एफडी उघडू शकता आणि बिले भरू शकता.

संपूर्ण देशात यादिवशी बंद राहणार बँका

11 एप्रिल हा महिन्याचा दुसरा शनिवार आहे आणि 25 एप्रिल हा महिन्याचा चौथा शनिवार आहे, त्यामुळे देशभरातील बँका बंद राहतील.

5,12,19 आणि 26 एप्रिल रोजी रविवारची सुट्टी असेल, ज्यामुळे देशभरातील बँकांना सुट्टी असेल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

