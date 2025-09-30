English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील एका छोट्याशा गावात झाडाखाली बसून सुरु केली WhatsAppआणि Microsoft ला टक्कर देणारी कंपनी

वनिता कांबळे | Updated: Sep 30, 2025, 08:08 PM IST
Arattai Zoho Co Founder Sridhar Vembu Net Worth:  अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय IT कंपन्यांना मोधा धक्का बसला आहे. अशातच भारतात एक मोठी घडामोड घडली आहे. भारतातील एका छोट्याशा गावात झाडाखाली बसून श्रीधर वेम्बू यांनी  WhatsApp आणि Microsoft ला टक्कर देणारी कंपनी सुरु केली आहे.  स्वदेशी मेसेजिंग App अरत्ताईची (Arattai) सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. व्हॉट्सअॅप सारख्या वैशिष्ट्यांसह हे इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप अॅप स्टोअरमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचले आहे. अरत्ताई हे अॅप लाँच झाल्यापासून देशभरात वेगाने डाउनलोड होत आहे. डाउनलोडची संख्या सतत वाढत आहे.

झोहो कॉर्पोरेशन संस्थापक श्रीधर वेम्बू हे Arattai डेव्हलपर आहेत.  साध्या जीवनशैलीमुळे ते चर्चेत आहेत. एकूण संपत्तीच्या बाबतीत, वेम्बू कुटुंब देशातील सर्वात श्रीमंतांपैकी एक आहे, फोर्ब्सच्या 2024 च्या भारतातील टॉप 100 अब्जाधीशांच्या यादीत 51 व्या क्रमांकावर आहे. श्रीधर वेम्बू हे त्यांच्या इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप 'अरताई'मुळे चर्चेत आहेत. आयआयटी मद्रासमधून त्यांनी शिक्षण घेतले. त्यांनी 1989 मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक केले आणि त्यानंतर 1994 मध्ये अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील प्रिन्सटन विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केली. त्यांनी सुरुवातीला अमेरिकेत नोकरी शोधली आणि क्वालकॉममध्ये सिस्टम डिझाइन इंजिनिअर म्हणून त्यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात केली. नोकरी सोडून त्यांनी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. परतल्यानंतर, ते दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये नाही तर तामिळनाडूतील तेंकासी या छोट्या गावात स्थायिक झाले. येथेच त्यांनी स्वतःची कंपनी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

1990 च्या दशकात, कुटुंबातील दोन सदस्यांनी आणि तीन मित्रांनी अॅडव्हांट नेट सुरू केले, जे नंतर झोहो कॉर्पमध्ये विकसित झाले. मागे वळून पाहिले नाही. कंपनीचा व्यवसाय वेगाने वाढला, श्रीधर वेम्बूची एकूण संपत्ती वाढली आणि त्यांना देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांमध्ये स्थान मिळाले. त्यांनी 2004 मध्ये झोहो विद्यापीठाची स्थापना देखील केली, जी आता झोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग म्हणून ओळखली जाते.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बरगंडी प्रायव्हेट हुरुन इंडिया 500 अहवालानुसार, देशातील सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमध्ये झोहो कॉर्पोरेशन सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक होती. 1.4 लाख कोटींच्या मूल्यांकनासह, झोहो यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक वर्ष 23 मध्ये झोहोचा एकत्रित महसूल 8,703 कोटी होता. त्यावेळी सॉफ्टवेअर व्यवसाय जागतिक मंदीचा अनुभव घेत होता हे लक्षात घेता हे महत्त्वपूर्ण होते. श्रीमंतांमध्ये यादीत असूनही, श्रीधर वेम्बू यांचे साधे जीवन अजूनही चर्चेत आहे. ते तमिळनाडूतील तंजावर येथे राहतात आणि अनेकदा देशभर सायकलने फिरतात, त्यांच्याकडे अब्जावधींची संपत्ती असूनही ते त्यांची सामान्य जीवनशैली दाखवतात.

FAQ

1 श्रीधर वेम्बू हे कोण आहेत आणि त्यांचे योगदान काय आहे?
श्रीधर वेम्बू हे झोहो कॉर्पोरेशनचे संस्थापक आहेत आणि स्वदेशी मेसेजिंग अॅप 'अरत्ताई'चे डेव्हलपर आहेत. ते तामिळनाडूतील छोट्या गावात झाडाखाली बसून हे अॅप सुरू केले, जे व्हॉट्सअॅप आणि मायक्रोसॉफ्टला टक्कर देत आहे. त्यांच्या साध्या जीवनशैलीमुळे ते नेहमीच चर्चेत असतात.

2 अरत्ताई अॅप म्हणजे काय आणि ते का चर्चेत आहे?
अरत्ताई हे एक स्वदेशी इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप आहे, ज्यात व्हॉट्सअॅपसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. लाँच झाल्यापासून ते अॅप स्टोअरमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचले असून, देशभरात वेगाने डाउनलोड होत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना धक्का बसत असताना, हे अॅप एक मोठी घडामोड म्हणून ओळखले जात आहे.

3. श्रीधर वेम्बूंची शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय आहे?
श्रीधर वेम्बू यांनी १९८९ मध्ये आयआयटी मद्रासमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक केले. त्यानंतर १९९४ मध्ये अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील प्रिन्सटन विद्यापीठातून पीएचडी पूर्ण केली.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Arattai Zoho Co FounderSridhar Vembu Net WorthArattai company that rivals WhatsAppmicrosoftश्रीधर वेम्बू

