Aarav Death Case : पतीने दिली होती मुलाला मारण्याची धमकी, 'मुलाला 8 वेळा जसं आपटलं, तसंच आरोपीला आपटा'; आक्रोश करत आईची मागणी

दीड वर्षांच्या मुलाच्या निर्घृण हत्येनंतर तीन दिवसांनीही आई अजूनही व्यथित आहे. आरोपीने त्याला चॉकलेट आणण्याच्या बहाण्याने तिच्या मांडीवरून उचलून नेल्याच्या क्षणाला ती वारंवार शाप देते. मंगळवारी, आईने आपल्या पतीवर मुलाला ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला. यानंतर, पोलिसांनी पतीलाही त्याचा जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावले.
सिरसागंजमधील बामेई गावातील रहिवासी रती शर्मा शनिवारी आपला दीड वर्षांचा मुलगा आरव आणि इतर नातेवाईकांसह शिकोहाबादच्या यादव कॉलनीत राहणाऱ्या एका ओळखीच्या व्यक्तीच्या घरी आल्या होत्या. दरम्यान, बदाऊनमधील शेखूपूर पोलीस स्टेशन सिव्हिल लाइन्सचा रहिवासी असलेला विराज उर्फ जितेंद्र पाठक तिथे आला. त्याने तिच्या मुलाला चॉकलेट आणण्याच्या बहाण्याने उचलून नेले. त्यानंतर त्याने त्याला रस्त्यावरच मारहाण करून ठार मारले.
मंगळवारी, रातीने तिच्या घरी माध्यमांना सांगितले की, ज्याप्रमाणे तिच्या मुलाची हत्या झाली, त्याचप्रमाणे त्याची (विराजची) सुद्धा हत्या झाली पाहिजे. ज्याप्रमाणे तिच्या मुलाचा मृतदेह तिच्यासमोर पडला होता, त्याचप्रमाणे त्याच्या आईचा मृतदेहही तिच्यासमोर पडला पाहिजे. तरच तिला मुलगा गमावण्याचे दुःख समजेल. राती म्हणाली की, एखादी स्त्री कोणावर कितीही प्रेम करत असली तरी, ती आपल्या मुलाला मारले जाऊ देणार नाही. तिला मुख्यमंत्री योगींना भेटायचे आहे, जेणेकरून मारेकऱ्याला तात्काळ फाशी देता येईल. तिला रक्ताचा बदला रक्तानेच हवा आहे. रातीने तिच्या पतीवरही आरोप केले. तिने माध्यमांना सांगितले की, जर तिने मुलाला परत दिले नाही, तर तो तिला ठार मारेल अशी धमकी तिचा पती नेहमी देत असे. निरीक्षक अनुज कुमार राणा यांनी सांगितले की, बदाऊन येथील सिया राम नगर मंडी समितीचे रहिवासी असलेले आरवचे वडील सुमित यांना जबाब देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. ते आज पोलीस ठाण्यात येण्यास तयार झाले आहेत.
घटनेनंतर अवघ्या सहा तासांत झालेल्या चकमकीत आरोपी विराजला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्या होत्या. प्रथमोपचार मिळाल्यानंतर त्याला रविवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेथून त्याला न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात पाठवण्यात आले. मात्र, गंभीर जखमा आणि एका पायाचे हाड मोडल्यामुळे तो उभा राहू शकत नव्हता. त्यामुळे त्याला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
डॉक्टरांच्या अहवालानंतर पोलिसांनी त्याला सोमवारी रात्री १० वाजता तुरुंगात पाठवले. त्याने तेथील पहिली रात्र अस्वस्थतेत घालवली. त्याने रात्रीचे जेवण केले नाही. तुरुंग कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, त्याने सकाळी फक्त एक पोळी खाल्ली होती. आता त्याला आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप होत आहे. तो वारंवार म्हणतो की, त्याच्याकडून चूक झाली. त्याने मुलाला मारायला नको होते. तो सर्वांसमोर आपला गुन्हा कबूल करतो आणि रडू लागतो.