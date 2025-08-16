Crime News : चालत्या ट्रेनमधून अर्चना तिवारी बेपत्ता, 8 दिवसांनंतरही काही सुगावा नाही, समोर आल्यात 5 थ्योरी

Archana Tiwari Missing Case : मध्य प्रदेशातील कटनी जिल्ह्यातील रहिवासी अर्चना तिवारी गेल्या 8 दिवसांपासून बेपत्ता असून पोलिसांना तिच्या काही सुगावा लागले नाही. अर्चना अचानक धावत्या ट्रेनमधून गायब झाली. ती इंदूरमधील सत्कार मुलींच्या वसतिगृहात राहून दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेची तयारी करत होती. अर्चना रक्षाबंधनाच्या दिवशी ट्रेनने कटनीला येत होती. प्रवासादरम्यान तिने तिच्या कुटुंबाशी फोनवरही ती बोलली होती. पण वाटेत ती चालत्या ट्रेनमधून गायब झाली. ट्रेनमध्ये किंवा स्टेशनवर तिचा पत्ता लागला नाही. आता प्रश्न असा आहे की अर्चना कुठे आहे? बेपत्ता होण्यापूर्वी अर्चना तिवारीचे शेवटचे फोटो इंदूरमधील सत्कार मुलींच्या वसतिगृहातील आहेत, जिथे अर्चना राहत होती आणि दिवाणी न्यायाधीशाची तयारी करत होती.
गुरुवार, 7 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 2:20 वाजता, अर्चना तिवारी तिच्या मुलींच्या वसतिगृहातून कटनी येथील तिच्या घरी जाण्यासाठी निघाली आणि नंतर अशा प्रकारे गायब झाली की आठवडा उलटूनही तिचे बेपत्ता होणे हे एक गूढच पोलिसांना उकलता आलेले नाही. तिचा मोबाईल फोनही रस्त्यातच गूढपणे बंद झाला. अशा परिस्थितीत, अर्चना चालत्या ट्रेनमधून कुठे गायब झाली? ती स्वेच्छेने कोणासोबत गेली होती की कोणी तिला जबरदस्तीने कुठेतरी घेऊन गेले होते? ती एखाद्या अनुचित घटनेची बळी ठरली असण्याची शक्यता आहे का? असे अनेक प्रश्न सध्या पोलिसांना पडले आहेत.
आतापर्यंत हे स्पष्ट आहे की ती इंदूरहून ट्रेनमध्ये चढली आणि भोपाळपर्यंतचा प्रवास आरामात पूर्ण केला, पण मध्यरात्री ती तिच्या सीटवरून कशी गायब झाली, याचा तपास पोलीस करत आहेत. इंदूर ते कटनी या 689 किमी अंतरावर अर्चनाच्या बेपत्ता होण्याचे सत्य जाणून घेण्यासाठी, अर्चनाने ज्या ट्रेनमधून प्रवास सुरू केला होता त्या ट्रेनचा मार्गावर पोलीस तपास करत आहेत.
7 ऑगस्ट रोजी दुपारी अर्चना तिच्या वसतिगृहातून निघून इंदूर रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली आणि तिथून 18233 इंदूर-बिलासपूर नर्मदा एक्स्प्रेसमध्ये चढली. ही ट्रेन इंदूरहून 4:10 वाजता निघाली. अर्चनाच्या बेपत्ता होण्याचा तपास करणाऱ्या पोलिसांना तिच्या ट्रेनमध्ये चढण्याची आणि प्रवास सुरू करण्याची माहिती मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत, चालत्या ट्रेनमधून तिचे बेपत्ता होण्याचे गूढ कायम आहे.
अर्चनाकडे इंदूर-बिलासपूर एक्स्प्रेस ट्रेनचे तिकीट होते. एसी कोच क्रमांक बी-3 मधील बर्थ क्रमांक 3 तिच्या नावावर बुक केला होता, जो दरवाज्याशेजारीच वरचा बर्थ आहे. अर्चना देखील तिच्या बर्थवर बसली होती, ज्याची सहप्रवाशांनी पुष्टी केली आहे. खरं तर, जेव्हा ट्रेन इंदूरहून भोपाळजवळ पोहोचली तेव्हा तिने तिच्या मावशीशी फोनवर बोलले. त्यावेळी रात्रीचे 10:16 वाजले होते.
यानंतर, ती दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6:50 वाजता कटनी दक्षिण रेल्वे स्थानकावर उतरणार होती. पण अर्चना तिच्या डब्यातून बाहेर न पडता तिला घेण्यासाठी आलेल्या तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना धक्का बसला. नर्मदा एक्स्प्रेस या स्थानकावर जेमतेम पाच मिनिटे थांबतं. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना तिच्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळण्यापूर्वीच, ट्रेन स्टेशनवरून निघून गेली होती.
सहप्रवाशांनी सांगितले होते की, त्यांनी अर्चनाला रात्री उशिरापर्यंत पाहिले होते, पण त्यानंतर तिच्या बेपत्ता होण्याबद्दल कोणालाही काहीही माहिती नव्हती. आणि त्यानंतर अर्चनाच्या कुटुंबीयांनी कटनी रेल्वे पोलिस स्टेशनमध्ये म्हणजेच जीआरपीमध्ये त्यांच्या मुलीच्या बेपत्ता होण्याचा अहवाल दाखल केला, ज्यावर कटनी रेल्वे पोलिसांनी शून्य एफआयआर नोंदवला आणि एफआयआर भोपाळला हस्तांतरित केला. आता या प्रकरणाबाबत अनेक थ्योरी समोर येत आहेत.
थ्योरी क्रमांक 1
नर्मदा नदीत काही अपघात झाला का? अर्थात, आतापर्यंतची कहाणी अशी दर्शवते की, अर्चनाने इंदूर ते भोपाळ हा प्रवास पूर्ण केला होता आणि त्यानंतर ती पुढे गेली होती. पण त्यानंतर ती मध्येच हरवली. पोलिसांनी तिच्या मोबाईल फोनचा सीडीआर काढला तेव्हा असे आढळून आले की तिचा फोन नर्मदापुरम रेल्वे स्टेशनच्या आसपासपर्यंत चालू होता, पण त्यानंतर फोन बंद झाला. रात्री 11:26 वाजता ट्रेन नर्मदापुरमला पोहोचते. नर्मदा नदी देखील येथून जाते. अशा परिस्थितीत, ती चालत्या ट्रेनमधून नदीत पडली असावी असाही संशय आहे? या संशयामुळे, अर्चनाच्या बेपत्ता झाल्यानंतर, पोलिसांच्या देखरेखीखाली गोताखोर आणि जीवरक्षक पथकानेही अर्चनाचा शोध घेण्यासाठी उग्र नर्मदा नदीत शोध मोहीम सुरू केली, परंतु या प्रयत्नांनाही काही यश आले नाही.
थ्योरी क्रमांक 2
अर्चनाने स्वतः चुकीचा निर्णय घेतला का? ट्रेनमधून पडण्याची शक्यता असताना, असाही एक सिद्धांत आहे की अर्चनाने स्वतःच्या आयुष्याचा चुकीचा निर्णय घेतला का? परंतु आतापर्यंतच्या तपासात पोलिसांना या सिद्धांताला समर्थन देणारे काहीही आढळलेले नाही. कारण शेवटच्या वेळी अर्चना तिच्या मावशीशी फोनवर बोलली तेव्हा ती पूर्णपणे सामान्य वाटत होती, ज्याची तिच्या मावशीने पुष्टी केली आहे. शिवाय, तिने कधीही तिच्या कोणत्याही मैत्रिणींना कोणत्याही समस्येचा उल्लेख केला नाही आणि वसतिगृह सोडतानाच्या शेवटच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ती काळजीत दिसत नव्हती. वसतिगृह सोडताना तिने बाहेर जाण्याची औपचारिकता देखील पूर्ण केली होती आणि वसतिगृहात तिच्यासोबत राहणाऱ्या मुलीनेही तिला निरोप दिला. तिच्याकडून कोणालाही कोणताही संशयास्पद संदेश किंवा चिठ्ठी सापडलेली नाही.
थ्योरी क्रमांक 3
ती जंगल परिसरात अपघाताची बळी ठरली होती का? भोपाळ ते नर्मदापुरम या नर्मदा एक्सप्रेसचा संपूर्ण मार्ग घनदाट जंगलातून जातो. अर्चनाचा बर्थ क्रमांक 3 होता, जो दरवाज्याजवळ आहे. बऱ्याचदा लोक रात्रीच्या वेळी झोपेच्या वेळी वॉशरूममध्ये जाण्यासाठी त्यांच्या सीटवरून खाली येतात आणि वॉशरूम दरवाज्याजवळ असल्याने, प्रवासी चालत्या गाड्यांमधून पडण्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, या वन परिसरात अर्चनाचे काही अनुचित प्रकार घडल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे? असो, कोल्हे आणि बिबट्यांसोबतच या भागात वाघांचीही हालचाल असल्याचे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत, अर्चना काही मोठ्या अडचणीत सापडली आहे का? पोलिस या दृष्टिकोनातूनही या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
थ्योरी क्रमांक 4
चालत्या ट्रेनमधून कोणीतरी तिचे अपहरण केले का? कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करताना, पोलीस सर्व पर्याय खुले ठेवतात आणि अशा परिस्थितीत, हा पर्याय नाकारता येत नाही. पण, असे घडण्याची शक्यता थोडी कमी दिसते, कारण जर कोणी अर्चनाचे ट्रेनमधून अपहरण केले असते किंवा तिचा विनयभंग झाला असता, तर इतर प्रवाशांना काही आवाज किंवा ओरड ऐकू आली असती. भोपाळ आणि नर्मदापुरम रेल्वे स्थानकादरम्यानच्या इतर स्थानकांवरही अशा प्रकारच्या कृत्याचे फोटो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असते किंवा कोणीतरी काहीतरी पाहिले असते, पण येथे असे काहीही नाही.
थ्योरी क्रमांक 5
अर्चना स्वतःहून कुठेतरी गेली होती का? साधारणपणे, तरुण मुले आणि मुली प्रेमसंबंधात असताना कोणालाही न सांगता घरातून गायब होतात. त्यांचे कुटुंबीय या नात्याला संमती देण्यास नकार देतात. पण अर्चनाच्या बाबतीत आतापर्यंत असे काहीही समोर आलेले नाही. पोलिसांनी तिच्या मोबाईल फोनचा सीडीआर तपासला आहे, ज्यामध्ये तिने कोणत्याही मुलाशी दीर्घकाळ किंवा दीर्घकाळ संभाषण केल्याचा कोणताही पुरावा नाही, त्यामुळे प्रेमप्रकरणामुळे ती कुठेतरी गेल्याचा सध्या कोणताही सुगावा लागलेला नाही.
अर्थातच, या सर्व सिद्धांतांचे अस्तित्व आणि सर्व सिद्धांतांवरून प्रकरणाच्या तपासात प्रगतीचा अभाव यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होत आहे. कटनी येथील अर्चनाचे कुटुंबीयच चिंतेत आहेत असे नाही तर तेथील सामान्य लोकांनीही शहरातील आशादायक मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर तिला शोधण्याचे अभियान सुरू केले आहे. सध्या शोध सुरू आहे पण अर्चनाच्या बेपत्ता होण्याचे गूढ तसंच आहे.