ट्रेनमधून बेपत्ता झालेल्या अर्चना तिवारी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; नेपाळ सीमा, लग्न अन् ग्वाल्हेरचा सैनिक...जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी

Archana Tiwari Missing Update : भोपाळमध्ये नर्मदा एक्स्प्रेसमधून अचानक बेपत्ता झालेली अर्चना तिवारी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. तब्बल 13 दिवसानंतर अर्चना नेपाळ सीमेजवळ पोलिसांना सापडली आहे. मंगळवारी सकाळी जेव्हा तिच्या भावाने अर्चना तिवारीशी फोनवर बोलल्याची माहिती कुटुंबातील सदस्यांना पोलिसांनी दिली. तेव्हा तिच्यासोबत काहीतरी अनुचित घडण्याची भीती दूर झाल्यामुळे सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. पोलिसांनी ती नेपाळ सीमेवरून सापडल्यानंतर बुधवारी पोलिसांनी भोपाळला आणले. पोलिसांना या प्रकरणात धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. (Archana Tiwari missing Update Big twist in the case Nepal border marriage and a soldier from Gwalior full story Crime Story)
पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार कथित प्रियकरासह हैदराबादहून दिल्ली गेली आणि तिथून ती नेपाळला गेली. भोपाळ जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढा यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला आहे, तो म्हणाला की, अर्चनाच्या कुटुंबाने तिचे लग्न पटवारीशी निश्चित केले होते. पण तिला ते नाते मान्य नव्हतं. वकील होण्यासोबतच न्यायाधीश होण्याची तयारी करणाऱ्या अर्चनाला तिचा अभ्यास सुरू ठेवायचा होता. कुटुंबाशी झालेल्या वादानंतर तिने शरण नावाच्या एका मित्र आणि त्याचा साथीदार तेजिंदरसोबत संपूर्ण योजना आखली होती. तिघांनी ट्रेनमधून बेपत्ता होण्याची कहाणी रचली होती आणि नंतर ती अतिशय काटेकोरपणे अंमलात आणली. मिळालेल्या माहितीनुसार जानेवारी 2025 मध्ये रेल्वे प्रवासादरम्यान ती सरनला भेटली होती. त्यानंतर ते वारंवार भेटत होते आणि बोलत होते. पण सुरुवातीच्या चौकशीत अर्चनाने शरणसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे नाकारले आहे.
अर्चनाने संपूर्ण गोष्ट सांगितली की तिला कुटुंबाच्या इच्छेनुसार लग्न करायचे नाही. तिने कुटुंबापासून दूर जाऊन नवीन जीवन जगण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी तिघांनी एकत्र बसून बेपत्ता होण्याचा हा प्लॅन बनवला. लोढा म्हणाल्या की, वकील असल्याने अर्चनाला माहित होते की बेपत्ता व्यक्तींचे अनेक खटले जीआरपीमध्ये येतात आणि तिला वाटले की बेपत्ता व्यक्तींची तक्रार दाखल केली जाईल आणि कदाचित तिचा इतका शोध घेतला जाणार नाही.
तेजिंदर हा सरांशचा मित्र आहे आणि तो टॅक्सी चालवतो. तो अनेक ठिकाणी गेला होता. तेजिंदर इटारसी रेल्वे स्टेशनजवळ राहत होता. त्याने सांगितले होते की, तो अर्चनाला स्टेशनच्या त्या भागातून बाहेर काढेल जिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे नव्हतं. रक्षाबंधनासाठी ट्रेनने निघालेली अर्चना योजनेनुसार गायब होणार होती. शुजलपूरचा रहिवासी सरांश अर्चनासाठी कपडे घेऊन नर्मदापुरमला आला. तेजिंदर नर्मदापुरम येथे ट्रेनमध्ये चढला. त्याने अर्चनाला कपडे दिले. दरम्यान, सरांश रस्त्याने इटारसीला आला. येथे अर्चनाने तिचा कोच बदलला आणि नंतर तेजिंदर अर्चनाला इटारसीमध्ये बाहेर काढण्यात यशस्वी झाला. येथे अर्चनाने तिचा मोबाईल फोन आणि घड्याळ तेजिंदरला दिले आणि ते मिडघाट परिसरात फेकण्यास सांगितले.
अर्चना सांगितलं की, 'माझे कुटुंब माझ्या इच्छेविरुद्ध लग्नासाठी जोडीदार शोधत होते. काही दिवसांपूर्वी मला सांगण्यात आले की माझ्यासाठी एक पटवारी मुलगा सापडला आहे. माझे कुटुंब वारंवार मला लग्न करण्यास भाग पाडत होते. त्यामुळे मी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होते. दरम्यान, 7 ऑगस्ट रोजी मी रक्षाबंधन साजरे करण्यासाठी नर्मदा एक्स्प्रेस ट्रेनने इंदूरहून कटनीला निघालो. पण मी घरी जाण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नव्हतो. मी ठरवले होते की मी आता घरी जाणार नाही आणि दिवाणी न्यायाधीश होईपर्यंत लग्न करणार नाही...''
दिल्ली पोलिसांनी तेजिंदरला फसवणुकीच्या प्रकरणात ताब्यात घेतले. पोलिसांनी सांगितले की, तेजिंदर एका फसवणुकीच्या प्रकरणात आरोपी असल्याने त्याच दिवशी दिल्ली पोलिसांनी त्याला उचलून नेले. मुलीने जाणूनबुजून तिचा सामान ट्रेनमध्ये सोडले जेणेकरून असे दिसून येईल की ती ट्रेनमधून बेपत्ता झाली. तांत्रिक तपासणीद्वारे पोलिसांनी तेजिंदर आणि सरांशचा शोध घेतला. पोलिसांना या प्रकरणात तेजिंदरचा सहभाग असल्याची खात्री होती पण नंतर त्यांना कळले की दिल्ली पोलिसांनी त्याला पळवून नेले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी सरांशचा शोध घेतला. सरांशने पोलिसांना सांगितले की त्याने तेजिंदर आणि अर्चनासोबत संपूर्ण प्रकरणाची योजना आखली होती.
1. अर्चना तिवारी प्रकरणात काय घडले?
अर्चना तिवारी, मध्य प्रदेशातील कटनी येथील 29 वर्षीय वकील आणि सिव्हिल जज परीक्षेची तयारी करणारी विद्यार्थिनी, 7 ऑगस्ट 2025 रोजी नर्मदा एक्स्प्रेसमधून इंदूर ते कटनी प्रवासादरम्यान बेपत्ता झाली. 13 दिवसांनंतर ती उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी येथे नेपाळ सीमेजवळ सापडली. तिने कुटुंबाच्या लग्नाच्या दबावापासून पळून जाण्यासाठी ही योजना आखली होती.
2. अर्चना तिवारी नेपाळ सीमेजवळ कशी पोहोचली?
अर्चनाने तिचा मित्र सरांश आणि त्याचा साथीदार तेजिंदर यांच्या मदतीने बेपत्ता होण्याची योजना आखली. ती इटारसी स्टेशनवर उतरली, तिथून तिघे हैदराबादला गेले आणि नंतर दिल्लीमार्गे नेपाळ सीमेकडे गेले.
3. अर्चनाने बेपत्ता होण्याची योजना का आखली?
अर्चनाच्या कुटुंबाने तिचे लग्न एका पटवारीशी ठरवले होते, जे तिला मान्य नव्हते. तिला वकील आणि सिव्हिल जज होण्यासाठी अभ्यास सुरू ठेवायचा होता. कुटुंबाच्या दबावामुळे तिने नवीन आयुष्य सुरू करण्यासाठी पळून जाण्याचा निर्णय घेतला.
4. अर्चनाने ट्रेनमधून कशी योजना राबवली?
तेजिंदरने इटारसी स्टेशनवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपासून दूर अर्चनाला बाहेर काढले. सरांशने नर्मदापुरम येथे तिला कपडे दिले. अर्चनाने कोच बदलला, तिचा मोबाईल आणि घड्याळ तेजिंदरला दिले, जे त्याने मिडघाट परिसरात फेकले, जेणेकरून ती ट्रेनमधून पडल्यासारखे वाटावे.