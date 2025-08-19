English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रेनमधून बेपत्ता झालेल्या अर्चना तिवारी प्रकरणाला धक्कादायक वळण, कॉन्स्टेबलनेच..' आईला कोणाचा फोन आला?

Archana Tiwari missing Update: ग्वाल्हेर पोलिसांनी राम तोमर यांना ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी सुरू केली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 19, 2025, 06:36 PM IST
Archana Tiwari missing Update: चालत्या ट्रेनमधून गायब झालेल्या अर्चना तिवारी प्रकरणात पोलिसांना एक महत्त्वाचा धागा मिळाला आहे. अर्चनाने आपल्या कुटुंबाशी संपर्क केल्याचा दावा समोर आला असून, तिने स्वतः सुरक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी ग्वाल्हेर येथून कॉन्स्टेबल राम तोमर याला ताब्यात घेतले आहे. राम तोमरने अर्चनाच्या इंदूर ते ग्वाल्हेर या प्रवासासाठी तिकीट बुक केल्याचे उघड झाले आहे. मात्र, भोपाळ रेल्वेचे एसपी राहुल लोढा यांनी या दाव्यांना तीव्र शब्दांत नकार दिला आहे.

कॉन्स्टेबल राम तोमर यांच्यावर संशय

ग्वाल्हेर पोलिसांनी राम तोमर यांना ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी सुरू केली आहे. तो भंवरपूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असून, कोरोना काळात त्याच्या कामगिरीबद्दल त्याला सन्मान मिळाला होता. ग्वाल्हेरमधील चार शहरांच्या तपास चौक्यांवर तो नेहमी फिरत असल्याचे सांगितले जाते. नुकत्याच एका खून प्रकरणातून त्याची सुटका झाली असून, आता या नव्या प्रकरणात त्याच्यावर शंका व्यक्त केली जात आहे.

तिकीट बुकिंगमागील कारण काय?

रेल्वे पोलिस राम तोमरची चौकशी करत आहेत. अर्चनासाठी तिकीट का बुक केले आणि दोघांमध्ये नेमका काय संबंध आहे? असे प्रश्न त्याला विचारले जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये दीर्घकाळ संवाद सुरू होता. वसतिगृहातून बाहेर पडताना अर्चनाने रामशी संपर्क साधला होता, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. तरीही, अर्चनाच्या कुटुंबाकडून याबाबत अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.

पोलिसांची भूमिका

ग्वाल्हेर पोलिस या प्रकरणावर मौन बाळगत असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच माहिती देण्याचे त्यांचे मत आहे. अर्चना ग्वाल्हेर परिसरातच असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कुटुंबाशी संपर्क झाला की नाही याबाबत त्यांना माहिती नाही. मात्र, काही आशादायक खुणा मिळाल्या आहेत, असे भोपाळ रेल्वेचे एसपी राहुल लोढा यांनी नमूद केले. 

पोलिसांशी थेट संपर्क नाही 

पोलिसांशी अर्चनाचा थेट संपर्क झालेला नाही. तसेच, त्यांनी ग्वाल्हेरमधून राम तोमरला ताब्यात घेतल्याचा दावा फेटाळला असून, त्याचा ग्वाल्हेरशी काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.या प्रकरणात पुढे काय घडते?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पोलिसांची तपास प्रक्रिया सुरू असताना सत्य उघड होण्याची प्रतीक्षा आहे.

FAQ 

अर्चना तिवारी प्रकरणात कोणता नवीन धागा समोर आला आहे?

चालत्या ट्रेनमधून गायब झालेल्या अर्चना तिवारीने आपल्या कुटुंबाशी संपर्क साधला असून, स्वतः सुरक्षित असल्याचे तिने सांगितले आहे. तसेच, कॉन्स्टेबल राम तोमर याने तिच्यासाठी इंदूर ते ग्वाल्हेरचे तिकीट बुक केल्याचे उघड झाले आहे, ज्यामुळे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.

कॉन्स्टेबल राम तोमरवर का संशय आहे?

राम तोमर हा भंवरपूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असून, अर्चनाच्या तिकीट बुकिंग आणि दोघांमधील दीर्घकाळाचा संवाद यामुळे त्याच्यावर शंका आहे. वसतिगृहातून बाहेर पडताना अर्चनाने त्याच्याशी संपर्क साधला होता, असा अंदाज आहे. पोलिस त्याची चौकशी करत आहेत.

पोलिसांनी या प्रकरणात काय भूमिका घेतली आहे?

ग्वाल्हेर पोलिस चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मौन बाळगत असून, माहिती नंतर देण्याचे ठरवले आहे. भोपाळ रेल्वेचे एसपी राहुल लोढा यांनी कुटुंबाशी संपर्काबाबत शंका व्यक्त केली असून, पोलिसांशी अर्चनाचा थेट संपर्क नसल्याचे सांगितले. राम तोमरचा ग्वाल्हेरशी संबंध नसल्याचा दावा त्यांनी फेटाळला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

