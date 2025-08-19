ट्रेनमधून बेपत्ता झालेल्या अर्चना तिवारी प्रकरणाला धक्कादायक वळण, कॉन्स्टेबलनेच..' आईला कोणाचा फोन आला?

Archana Tiwari missing Update: चालत्या ट्रेनमधून गायब झालेल्या अर्चना तिवारी प्रकरणात पोलिसांना एक महत्त्वाचा धागा मिळाला आहे. अर्चनाने आपल्या कुटुंबाशी संपर्क केल्याचा दावा समोर आला असून, तिने स्वतः सुरक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी ग्वाल्हेर येथून कॉन्स्टेबल राम तोमर याला ताब्यात घेतले आहे. राम तोमरने अर्चनाच्या इंदूर ते ग्वाल्हेर या प्रवासासाठी तिकीट बुक केल्याचे उघड झाले आहे. मात्र, भोपाळ रेल्वेचे एसपी राहुल लोढा यांनी या दाव्यांना तीव्र शब्दांत नकार दिला आहे.
ग्वाल्हेर पोलिसांनी राम तोमर यांना ताब्यात घेऊन त्याची कसून चौकशी सुरू केली आहे. तो भंवरपूर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असून, कोरोना काळात त्याच्या कामगिरीबद्दल त्याला सन्मान मिळाला होता. ग्वाल्हेरमधील चार शहरांच्या तपास चौक्यांवर तो नेहमी फिरत असल्याचे सांगितले जाते. नुकत्याच एका खून प्रकरणातून त्याची सुटका झाली असून, आता या नव्या प्रकरणात त्याच्यावर शंका व्यक्त केली जात आहे.
रेल्वे पोलिस राम तोमरची चौकशी करत आहेत. अर्चनासाठी तिकीट का बुक केले आणि दोघांमध्ये नेमका काय संबंध आहे? असे प्रश्न त्याला विचारले जात आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये दीर्घकाळ संवाद सुरू होता. वसतिगृहातून बाहेर पडताना अर्चनाने रामशी संपर्क साधला होता, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. तरीही, अर्चनाच्या कुटुंबाकडून याबाबत अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.
ग्वाल्हेर पोलिस या प्रकरणावर मौन बाळगत असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच माहिती देण्याचे त्यांचे मत आहे. अर्चना ग्वाल्हेर परिसरातच असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कुटुंबाशी संपर्क झाला की नाही याबाबत त्यांना माहिती नाही. मात्र, काही आशादायक खुणा मिळाल्या आहेत, असे भोपाळ रेल्वेचे एसपी राहुल लोढा यांनी नमूद केले.
पोलिसांशी अर्चनाचा थेट संपर्क झालेला नाही. तसेच, त्यांनी ग्वाल्हेरमधून राम तोमरला ताब्यात घेतल्याचा दावा फेटाळला असून, त्याचा ग्वाल्हेरशी काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.या प्रकरणात पुढे काय घडते?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पोलिसांची तपास प्रक्रिया सुरू असताना सत्य उघड होण्याची प्रतीक्षा आहे.
