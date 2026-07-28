/‘आंदोलक दहशतवादी आहेत का?’ पेलेट गनच्या वापरावर प्रियंका गांधींचा मोदी-शहांना सवाल; संसदेत टाळ्यांचा कडकडाट!

देशातील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर झाल्याच्या आरोपांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर अशा प्रकारची कारवाई का करण्यात आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आंदोलकांशी संवाद साधण्याऐवजी कठोर उपाययोजना केल्याने लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर टीका करताना, "हे आंदोलक दहशतवादी आहेत का, की त्यांच्यावर पेलेट गनचा वापर केला जात आहे?" असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलकांवर कठोर शक्तीचा वापर करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने आंदोलनामागील कारणे समजून घेऊन संवादातून तोडगा काढावा, अशीही त्यांनी मागणी केली.
आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरही प्रियंका गांधी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आंदोलकांवर बलप्रयोग, पेलेट गनचा वापर आणि इतर कठोर उपाययोजनांमुळे अनेकांना दुखापत झाल्याचा दावा त्यांनी केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी प्रमाणबद्ध आणि मानवी दृष्टिकोनातून उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणात सरकारकडून कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित यंत्रणांनी परिस्थितीनुसार निर्णय घेतल्याचा दावा अधिकृत स्तरावर करण्यात आला आहे. मात्र, पेलेट गनच्या वापराबाबत करण्यात आलेले आरोप आणि त्यावरील प्रतिक्रिया यामुळे हा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकरणावर सरकार आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
या घटनेनंतर शांततापूर्ण आंदोलन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पोलिसांच्या कारवाईची मर्यादा या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. त्यामुळे अशा संवेदनशील घटनांमध्ये कायदा आणि नागरिकांचे अधिकार यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
पेलेट गनच्या वापराबाबतचे आरोप, जखमींची संख्या आणि कारवाईचे स्वरूप यासंदर्भात संबंधित अधिकृत यंत्रणांकडून पुढील माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरील अंतिम निष्कर्ष अधिकृत अहवाल आणि तपासानंतरच स्पष्ट होईल. अशा संवेदनशील विषयांमध्ये अप्रमाणित माहिती किंवा सोशल मीडियावरील दाव्यांऐवजी अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.