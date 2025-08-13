यूट्यूबर अरमान मलिक आणि त्याच्या दोन्ही पत्नींना कोर्टाची नोटीस; अत्यंत गंभीर आरोप

Armaan Malik And His Wives Summoned By Patiala Court : सलमान खानच्या 'बिग बॉस ओटीटी 3' या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसलेला प्रसिद्ध युट्यूबर अरमान मलिक आणि त्याच्या दोन्ही पत्नी पायल-कृतिका यांना पटियाला कोर्टाने समन्स बजावले आहेत. तिघांनाही दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये समन्स बजावण्यात आले आहेत. 2 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस या तिघांना बजावण्यात आली आहे. यामुळे या तिघांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अलिकडेच ते धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल चर्चेत होते.
दविंदर राजपूत नावाच्या व्यक्तीने अरमान मलिक, पायल मलिक आणि कृतिका मलिक यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्याला उत्तर म्हणून हे समन्स बजावण्यात आले आहे. त्याने आरोप केला आहे की अरमान मलिकने दोन नाही तर चार वेळा लग्न केले आहे. जे हिंदू विवाह कायद्याचे उल्लंघन आहे. कारण या कायद्यात हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला एका वेळी फक्त एकदाच लग्न करण्याची परवानगी आहे.
याचिकेत अरमान आणि पायलवर अनेक लग्ने केल्याचा आरोप करण्यासोबतच धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, पायलने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता ज्यामध्ये ती हिंदू देवी माता कालीच्या वेशात होती, ज्यामुळे बराच वाद निर्माण झाला होता. याचिकाकर्त्याचा असा दावा आहे की असे केल्याने तिच्या धार्मिक श्रद्धेचा अपमान झाला आहे आणि हा भारतीय कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात देवी काली वादानंतर, पायल आणि अरमान यांनी त्यांची शिक्षा पूर्ण केली होती. त्यांनी सर्वांची माफी मागितली होती. आणि सांगितले होते की त्यांनी हे फक्त त्यांच्या मुलीसाठी केले आहे. त्यांचा हेतू कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता. 22 जुलै रोजी ते पटियाला येथील काली माता मंदिरात गेले आणि प्रार्थना केली. त्यांनी माफीही मागितली. त्यानंतर 23 जुलै रोजी ते मोहालीच्या खरार येथील दुसऱ्या काली मंदिरात गेले, जिथे 7 दिवसांची शिक्षा भोगली. त्यामध्ये त्यांनी मंदिर स्वच्छ करण्यापासून ते तेथे धार्मिक विधी करण्यापर्यंत सर्व काही केले. इतकेच नाही तर ते हरिद्वारला गेले होते आणि निरंजनी आखाड्याचे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी यांची माफी मागितली होती. यादरम्यान, पायलची तब्येतही बिघडली आणि तिला रुग्णालयात दाखलही करण्यात आले होते.