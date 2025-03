सीसीटीव्हीत कैद झाला LIVE दरोडा, Tanishq च्या शोरुममधून 25 लाखांचे दागिने लुटले; पोलिसांसोबत चकमक अन्...

Tanishq Robbery CCTV: तनिष्कच्या शोरुममध्ये दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बिहारच्या आराह येथे हा दरोडा पडला आहे. सकाळी 10.30 वाजता शोरुम उघडताच 5 ते 6 जण आत घुसले आणि बंदुकीचा धाक दाखवत सुरक्षारक्षक, कर्मचारी आणि ग्राहकांना ओलीस ठेवलं. यानंतर तब्बल 25 कोटींचे दागिने चोरुन दरोडेखोरांनी पळ काढला. यावेळी त्यांनी काही रोख रक्कमही सोबत नेली, ज्याचा आकडा समोर आलेला नाही. हा सगळा दरोडा शोरुममधील सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. यामध्ये शस्त्रधारी दरोडेखोर ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांना दरोडा टाकताना हात वर ठेवायला सांगत आहेत. नंतर चोरीचा माल बॅगेत भरुन ते पळ काढतात.

आराह पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या गोपाली चौकातील तनिष्कच्या शाखेत हा दरोडा पडला. शोरूमचे व्यवस्थापक कुमार मृत्युंजय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी रोख रक्कम, चेन, नेकलेस आणि बांगड्यांसारखे सोन्याचे दागिने तसेच काही हिऱ्यांचे तुकडे असा मोठा ऐवज लंपास केला.

सुरक्षारक्षक मनोज कुमार यांनी सगळा घटनाक्रम उलगडला आहे. होळीच्या पार्श्वभूमीवर सकाळी 10 वाजता शोरुम उघडलं होतं अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. "सहा गुन्हेगार एका गाडीतून आले. त्यांनी रस्त्याच्या पलीकडे आपली गाडी पार्क केली. शोरूमच्या धोरणानुसार, आम्ही एकाच वेळी चारपेक्षा जास्त जणांच्या ग्रुपला आत जाऊन देत नाही. म्हणून आम्ही त्यांना जोडीने आत येण्याची परवानगी दिली. जेव्हा सहावा व्यक्ती आला तेव्हा त्याने माझ्या डोक्यावर पिस्तूल धरले, माझे शस्त्र हिसकावून घेतले आणि माझ्यावर हल्ला केला. त्यानंतर, त्यांनी त्यांच्या बॅगा दागिन्यांनी भरण्यास सुरुवात केली," असं त्यांनी सांगितलं.

A group of robbers were caught on camera holding the staff and customers at gunpoint and robbing jewellery worth Rs 25 crores from a #Tanishq showroom in #Bihar's #Arrah. The robbers were later involved in an encounter with the police, which left two criminals injured.

