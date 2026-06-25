/महापूर, भूस्खलन; भारतात कुठं आलाय प्रलय? प्रवासाचे बेत आताच्या आता रद्द करा...

नवी दिल्ली | संपूर्ण देशभरात मान्सून सक्रीय झालेला असतानाच दक्षिण आणि पूर्वोत्तर भारतामध्ये पावसाचं प्रमाण तुलनेनं जास्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं सुट्टीच्या निमित्तानं किंवा आणखी कोणत्याही कारणानं या भागांमध्ये जाऊ पाहणाऱ्या नागरिकांना यंत्रणांनी सतर्क केलं आहे. अरुणाचल प्रदेशातील सुबनसिरी जिल्ह्यात झालेल्या अतीवृष्टीनंतर इथं पूरस्थिती निर्माण झाली. ज्याची दखल केंद्रानंही घेत घटनास्थळी तातडीनं मदत पोहोचवण्यासाठी हालचाली केल्या.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजीजू यांनी सदर पूरस्थितीसंदर्भातील एक व्हिडीओ शेअर केलाय ज्यामध्ये त्यांनी या पूरात वित्त आणि जिवीताची हानी झाल्याचं म्हटलं. या पुरामुळं झालेल्या नुकसानाची आपल्याला जाणीव असून, या आपत्तीमध्ये प्राण गमावलेल्यांप्रती सहानुभूती व्यक्त केली.
अरुणाचल प्रदेशातील कीई पन्योर जिल्ह्यामध्ये 48 तासांपासून झालेल्या भयंकर पावसामुळं बुधवारी अचानकच इथं पूरस्थिती पाहायला मिळाली. पाण्याचे लोटच्या लोट वाहू लागले. या पाण्याचीच ताकद इतकी जास्त होती की घरंसुद्धा वाहून गेली. अनेकजण बेपत्ता झाले आणि क्षणात हसतीखेळती गावं जलमय झाली. हे संकट इथंच शमलं नसून, पुढील दोन ते तीन दिवस इथं अशीच स्थिती पाहायला मिळेल असा इशारा यंत्रणांनी दिला आहे. अतीवृष्टीमुळं इथं पुन्हा एकदा नद्यांची पाणीपातळी लक्षणीयरित्या वाढणार असल्यानं धोका अद्यापही टळला नसल्याचच स्पष्ट होत आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील सुबनसिरी नदीच्या वरील क्षेत्रामध्ये झालेल्या तूफान पावसामुळं एकाएकी इथं पूरस्थिती पाहायला मिळाली आणि नदीपात्रानं रौद्र रुप धारण केलं. ज्यामुळं या भागात पर्यटन किंवा तत्सम कारणानं येणाऱ्यांनीसुद्धा आताच्या आता आपले बेत रद्द करणं यंकत्रणांसाठीसुद्धा मदतीचं ठरेल हेच स्पष्ट होत आहे.
Deeply saddened by the loss of lives & the devastation caused by the floods & landslides in Keyi Panyor District in Arunachal Pradesh. My heartfelt condolences to the bereaved families & prayers for the speedy recovery of those injured.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 25, 2026
The safety & well-being of our people… pic.twitter.com/TvEtqP3int
अरुणाचल प्रदेशातील या स्थितीचा थेट परिणाम आसामच्या सखल भागांमध्ये दिसू शकतो, ज्यामुळं तेथील नागरिकांनाही यंत्रणेनं सतर्क केलं आहे. स्थानिक हवामान यंत्रणांच्या माहितीनुसार मागील 24 तासांमध्ये याजालीमध्ये 72.8 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. यातही सर्वाधिक पाऊस सकाळी 6 ते 9 वाजता बरसला. अधिकृत माहिती आणि उपग्रहानं टीपलेल्या छायाचित्रांनुसार सकाळपासूनच या भागांमध्ये पावसाची सुरुवात झाली, ज्यामुळं इथं अवघ्या तीन तासांच्याच पावसानं हाहाकार माजल्याचं पाहायला मिळालं.