पासपोर्ट, खाणंपिणं नाकारलं आणि...; अरुणाचलमधील भारतीय महिलेला चीनमध्ये विमानतळावर नजरकैदेत ठेवल्याने नवा वाद

Arunachal Pradesh at china Shanghai Airport : भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं चीनच्या एका कृतीवर स्पष्ट शब्दांत खदखद व्यक्त करत निषेधाचा सूर आळवला आहे. (India Vs China) चीनमध्ये अरुणाचल प्रदेशातील महिलेला जवळपास 18 तासांसाठी शांघाई विमानतळावर (hanghai Pudong International Airport) जवळपास नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. जिथं तिचा पासपोर्ट अवैध असल्याचं सांगत (Arunachal Pradesh) अरुणाचल प्रदेशचा भाग हा चीनच्या हद्दीत येत असल्याची धक्कादायक भूमिका चीननं मांडली, ज्यानंतर या वादानं डोकं वर काढत हे वक्तव्यच हास्यास्पद असून हे सार्वभौमत्वाचं अस्वीकारार्ह उल्लंघन असल्याची ठाम भूमिका भारतानं मांडली.
Prema Wangjom Thongdok या युकेमधील एक आर्थिक सल्लागार असून, त्या मुळच्या अरुणाचल प्रदेशच्या पश्चिमेकडे असणाऱ्या पश्चिम केमांग जिल्ह्यातील रुपा येथील रहिवासी असून, लंडनहून जपानच्या दिशेनं त्या 21 नोव्हेंबर रोजी प्रवास करत होत्या. त्यांचा प्रवास चीनमार्गे होणार असल्यानं इथं शांघाई विमानतळावर त्यांना तीन तासांचा लेओव्हर होता. पण, इथं नेहमीच्या सुरक्षा तपासणीदरम्यानच त्यांना काहीतरी सुरळीत सुरू नाहीये याची कुणकूण लागली आणि प्रेमा यांच्यापुढं एकएक संकट उभं राहत गेलं.
जवळपास 18 तासांसाठी प्रेमा थोंगडोक यांना नजरकैदेत ठेवल्यासारखी वागणूक दिली, त्यांना थांबलून विमानतळावरील अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली आणि सातत्यानं 'चीनी पासपोर्टसाठी अर्ज करा' असं सांगण्ता आलं, कारण अधिकाऱ्यांच्या लेखी त्या 'भारतीय नसून मूळच्या चीनच्या नागरिक आहेत.' विमानतळावरी अधिकाऱ्यांनी प्रेमा यांचा पासपोर्ट जप्त करत त्यांना जपानच्या दिशेनं जाणारं विमान पकडून दिलं नाही. अधिकृत जपानी व्हिसा असतानाही त्यांना चीनमध्ये या विचित्र प्रसंगाचा सामना करावा लागला जिथं त्यांना अन्नसुद्धा नाकारण्यात आलं.
'माझा भारतीय पासपोर्ट तिथं लागू होत नाही, कारण माझं जन्मस्थळ अरुणाचल प्रदेश आहे', असं X पोस्टमध्ये लिहित इमिग्रेशन विभागातील अधिकारी आणि विमान कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचं प्रेमा यांनी म्हटलं. चीनमध्ये गुगलच्या वापरावर बंदी असल्या कारणानं प्रेमा यांना कोणाशीच संपर्क साधता येईना, प्राथमिक स्वरुपात भारतीय अधिकाऱ्यांपर्यंतही त्या पोहोचू शकत नव्हत्या. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर त्यांना युकेतील मित्रांशी संपर्क साधता आला आणि त्यांनी तिथून शांघाईतील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधला.
'तासाभरात भारतीय अधिकारी विमानतळावर आले, त्यांनी मला खायला दिलं. तिथं चीनच्या यंत्रणांशी संवाद साधला आणि तिथून निघण्यास आपल्याला मदत केली', असं प्रेमा वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीत म्हणाल्या. हे सर्व इथंच थांबलं नाही, तर त्याना चीनमध्ये पुन्हा एकदा विमानाचं तिकीट काढण्यास भाग पाडत पुढील प्रवास थायलंडवरून करण्यास सांगितलं.
चीनच्या या भूमिकेचा भारतानं कडाडून विरोध करत अरुणाचल प्रदेश गा भारताचा अविभाज्य भाग असून, या राज्यातील नागरिकांकडे इतर भारतीय नागरिकांप्रमाणेच भारतीय पासपोस्ट आहे असंही लक्षात आणून दिलं. दरम्यान घडल्या प्रकरणानंतर प्रेमा यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रकरणात आपल्याला मदत करणाऱ्या यंत्रणांचे आभार मानले. याशिवाय सोशल मीडिया वर्तुळात त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यासाठीसुद्धा त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. घडल्या प्रकरणी प्रेमा यांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहित या प्रकरणी कठोर कारवाई करत आपल्याला मानसिक छळ, आर्थिक नुकसान आणि प्रवासासमयी निर्माण केलेल्या या अडचणींसाठी चीननं नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणीसुद्धा केली.