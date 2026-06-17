/उद्धव ठाकरे वेळ देत नाही, या प्रश्नावर भडकले अरविंद सावंत

नवी दिल्ली : सध्या दिल्ली ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू असताना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार हे उद्धव ठाकरे वेळ देत नाही म्हणून नाराज आहे का असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारल्यावर उबाठा खासदार अरविंद सावंत पत्रकारावर भडकले.
काल संध्याकाळपासून चर्चा सुरू असलेल्या ऑपरेशन टायगरमधील काही खासदार हे उद्धव ठाकरे या खासदारांना वेळ देत नाही, त्यांच्या सुख, दुःखात त्यांच्यासोबत नसतात. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतात. गृहमंत्री अमित शहा विचार पूस करतात तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकडूनही संपर्क साधला जातो. अशी चर्चा मीडियात सुरू होती. या संदर्भात एका पत्रकाराने संजय राऊत यांच्या दिल्लीच्या निवासस्थानी सुरू असलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारला. त्यावर खासदार अरविंद सावंत भडकले.
पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नानंतर अरविंद सावंत, संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांनी प्रतिप्रश्न केला. कोणता खासदार बोलला याचं नाव सांगा. तुम्ही काय कॉन्ट्रॅक्ट घेतलंय का? मी तुमच्यावर आरोप करतो. तुम्ही कोणाचा कॉन्ट्रॅक्ट घेतला का, ज्याने असं बोलला त्या खासदाराचं नाव घ्या. तुम्ही नाव घेतलं तर आम्ही बोलणार नाही तर नाही बोलणार. तुमचं चॅनल काय आहे आम्हांला माहिती आहे. असे म्हणत त्या पत्रकारावर आगपाखड केली.
अरविंद सावंत यांचा अवतार पाहून काही क्षणातच ही पत्रकार परिषद गुंडाळली गेली. यापूर्वी उद्धव ठाकरेंच्या लोकसभेतील ९ खासदारांपैकी केवळ तीन खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी भारतीय लोकशाहीवर पुन्हा आघात झाल्याचे म्हटले आहे. उद्या लोकसभेतील पक्षाच्या कार्यालयात एक बैठक बोलावली असून त्या बैठकीला उर्वरित ६ खासदारांना बोलावले असल्याचे आणि या संदर्भात व्हिप जारी केल्याचेही अरविंद सावंत यांनी सांगितले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षही या संदर्भात कायदेशीर पाऊले उचलून खबरदारीचे उपाय करताना दिसत आहे. त्यासाठी त्यांनी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, शिवसेना उबाठाचे ६ खासदार सध्या नॉट रिचेबल असून त्यांच्याशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह हे सहा खासदार एका अज्ञात स्थळी रवाना झाले असून ते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सहा पैकी केवळ ५ खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करण्यासंदर्भातील पत्रावर सह्या केल्या होत्या. त्यानंतर आज पहाटे एका खासदाराने त्या पत्रावर सही केल्याची माहिती समोर येत आहे. हे खासदार मराठवाड्यातील असून त्यांनी नुकताच एका खटल्यासंदर्भात मुंबई दौरा केला होता. हे खासदार एका आमदारासह एका चार्टर विमानाने दिल्लीला पोहचून सही केल्याचीही माहिती समोर येत आहे.