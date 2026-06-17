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उद्धव ठाकरे वेळ देत नाही, या प्रश्नावर भडकले अरविंद सावंत

सध्या दिल्ली ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू असताना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार हे उद्धव ठाकरे वेळ देत नाही म्हणून नाराज आहे का असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारल्यावर उबाठा खासदार अरविंद सावंत पत्रकारावर भडकले. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 17, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:07 PM IST
उद्धव ठाकरे वेळ देत नाही, या प्रश्नावर भडकले अरविंद सावंत

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Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

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