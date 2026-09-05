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भारतीयांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी! यंदाच्या हिवाळ्यासंदर्भात जागतिक हवामान संघटनेचा हादवणारा दावा

यंदा पावसाचा तुटवडा असून महाराष्ट्रामध्ये भीषण दुष्काळ पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अगदी कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मागणीही होत असतानाच हिवाळ्यासंदर्भात धक्कादायक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:37 AM IST
भारतीयांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी! यंदाच्या हिवाळ्यासंदर्भात जागतिक हवामान संघटनेचा हादवणारा दावा
Image Credit: जागतिक हवामान संघटनेच्या महासंचालकांनी दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो सौैजन्य रॉयटर्स)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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