/भारतीयांचं टेन्शन वाढवणारी बातमी! यंदाच्या हिवाळ्यासंदर्भात जागतिक हवामान संघटनेचा हादवणारा दावा

विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात सध्या सक्रिय असलेली एल निनो स्थिती पुढील काही महिन्यांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून तिचा प्रभाव फेब्रुवारी 2027 पर्यंत कायम राहू शकतो, असा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे. यामुळे जगभरातील पर्जन्यमान, तापमान आणि पूर-दुष्काळासारख्या हवामानाशी संबंधित संकटांमध्ये वाढ होऊ शकते. भारतासाठीही हा इशारा महत्त्वाचा मानला जात आहे. एल निनो हा 'एल निनो-दक्षिणी दोलन' या जागतिक हवामान चक्राचा एक टप्पा आहे. प्रशांत महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान नेहमीपेक्षा वाढते तेव्हा एल निनोची स्थिती निर्माण होते.
सध्या प्रशांत महासागरात खूप प्रभावी पद्धतीने एल निनो सक्रीय आहे. एल निनोमुळे समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा 2 ते 2.6 सेल्सिअसपर्यंत वाढले आहे. ही स्थिती आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे आणि ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026 किंवा नोव्हेंबर 2026-जानेवारी 2027 दरम्यान तिचा कळस गाठेल.
जागतिक हवामान संघटनेच्या महासंचालक सेलेस्टे साउलो यांनी म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा आणि समाजव्यवस्थेवरही एल निनो मोठा परिणाम करू शकतो. एल निनो अधिक तीव्र झाल्यास, काही भागांत दुष्काळ वाढू शकतो, काही भागांत अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, उष्णतेच्या लाटा अधिक तीव्र होऊ शकतात, कृषी उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय हवामान विभागाने सप्टेंबरमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरमधील पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या 21 टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
भारतात एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम मान्सूनवर दिसून येतो. भारतीय हवामान विभागाने स्पष्ट केले की, ऑगस्ट महिन्यात देशभरात पावसाची 16 टक्के तूट नोंदली गेली. यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक एल निनो होते. त्याचबरोबर ऑगस्ट 2026 हा 1901 नंतरचा सर्वाधिक उष्ण ऑगस्ट ठरल्याचेही हवामान विभागाने म्हटले आहे.
एल निनोमुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान वाढल्याने आणि ही स्थिती पुढील चार ते पाच महिन्यामध्ये अधिक तीव्रतने परिणाम करणारी असल्याने यंदाचा हिवाळाही तुलनेनं अधिक उष्ण असणार आहे. म्हणजेच यंदाच्या वर्षी नेहमीप्रमाणे थंडी पडणार नसून हिवाळ्यातही घामाच्या धारा पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. एल निनोमुळे खरोखरच यंदा हिवाळ्यामध्येही उष्ण तापमान राहिलं तर ही घटना 1982-83, 1997-98 आणि 2015-16 नंतरचा सर्वात तीव्र 'सुपर एल निनो' इफेक्ट ठरू शकते. काही मॉडेल्सनुसार एल निनोचा इफेक्ट हा विक्रमी तीव्रतेचाही असू शकतो. म्हणजेच या वर्षी ऑक्टोबर ते पुढच्या वर्षी फेब्रवारीपर्यंत तापमान आणि उष्णता अधिक असणार आहे.