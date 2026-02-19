20 मार्चपर्यंत दारुची दुकानं बंद? ओवेसींच्या पक्षाने श्रावणाचा उल्लेख करत नेमकी काय मागणी केलीये जाणून घ्या

Ban On Alcohol Sale In Ramadan: इस्लाममधील रमजानचा महिना आजपासून सुरु झाला आहे. असं असतानाच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एआयएमआयएमने राज्य सरकारकडे एक विशेष मागणी केली आहे. ही मागणी दिल्लीमध्ये करण्यात आली आहे. दिल्लीमधील एआयएमआयएमचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शएब जमई यांनी दिल्ली सरकारकडे रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये सर्व दारुची दुकानं बंद ठेवावीत अशी मागणी केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यविक्री बंद करण्यात यावी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
शोएब जमई यांनी श्रावण महिन्याचं उदाहरण दिसलं आहे. श्रावण महिन्याचा उल्लेख करताना दिल्ली सरकारकडे शोएब जमई यांनी, श्रावणामध्ये मांस विक्री करणारी दुकाने बंद ठेवली जातात. या भावनेचा सन्मान केला जावा अशी अपेक्षा असते. असं असल्यानेच मुस्लिमांच्या पवित्र महिन्यामध्येही त्यांच्या भावनांचा सन्मान केला जावा. धार्मिक भावनांचा सन्मान करत सरकारने रमजानदरम्यान मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांना टाळं लावावं असं शोएब जमई यांनी म्हटलं आहे.
शोएब जमई यांनी आपली मागणी ठेवताना थेट धार्मिक भावनांचा सन्मान करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पवित्र महिन्यांमध्ये धार्मिक भावनांचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचं शोएब जमई यांनी म्हटलं आहे. रमाजानच्या काळात दुकानं बंद राहिल्यास रमजानचं पावित्र्य टिकून राहील, असा विश्वास शोएब जमई यांनी व्यक्त केला आहे.
शोएब जमई यांनी रमजानमध्ये मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी करणारी एक एक्स पोस्टही केली आहे. "आमची दिल्ली सरकारकडे मागणी आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये दिल्लीमध्येही मद्यविक्रीची दुकानं बंद ठेवण्यात यावीत. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यविक्रीवर बंदी घालावी. तुम्ही श्रावण महिन्यात मांसाहाराची दुकानं बंद ठेऊ सन्मान आणि धार्मिक भावना जपू शकता तर आमच्या पवित्र महिन्याचाही सन्मान केला पाहिजे," अशी अपेक्षा शोएब जमई यांनी व्यक्त केली आहे.
हमारी दिल्ली सरकार से अपील है कि रमजान के पवित्र महीने में दिल्ली के अंदर सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए. सार्वजनिक जगहों पर शराब की बिक्री एवं खपत की पाबंदी लगाई जाए.
जब आप सावन के महीने में नॉन वेज की दुकान बंद कराकर सम्मान चाहते हैं तो हमारे पवित्र महीने में भी आपको…
— Dr. Shoaib Jamai (@shoaibJamei) February 19, 2026
आता दिल्ली सरकार यासंदर्भात काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 19-20 फेब्रवारीपासून 20 मार्चपर्यंत रमजानचा महिन्याचे उपवास असणार आहेत. आता खरोखरच राज्य सरकार 20 मार्चपर्यंत दारुची दुकानं बंद ठेवणार का हे पहावं लागणार आहे.