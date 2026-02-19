English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
20 मार्चपर्यंत दारुची दुकानं बंद? ओवेसींच्या पक्षाने श्रावणाचा उल्लेख करत नेमकी काय मागणी केलीये जाणून घ्या

Ban On Alcohol Sale In Ramadan: हिंदूसाठी सर्वात पवित्र महिना असलेला श्रावणाचा उल्लेख करत असदुद्दीन ओवेसींच्या पक्षाने राज्य सरकारकडे मद्यविक्री बंद ठेवण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करताना नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 19, 2026, 12:48 PM IST
ओवैसींच्या पक्षाची मागणी (प्रातिनिधिक फोटो)

Ban On Alcohol Sale In Ramadan: इस्लाममधील रमजानचा महिना आजपासून सुरु झाला आहे. असं असतानाच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच एआयएमआयएमने राज्य सरकारकडे एक विशेष मागणी केली आहे. ही मागणी दिल्लीमध्ये करण्यात आली आहे. दिल्लीमधील एआयएमआयएमचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष डॉ. शएब जमई यांनी दिल्ली सरकारकडे रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये सर्व दारुची दुकानं बंद ठेवावीत अशी मागणी केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यविक्री बंद करण्यात यावी तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. 

श्रावणाचा संदर्भ दिला

शोएब जमई यांनी श्रावण महिन्याचं उदाहरण दिसलं आहे. श्रावण महिन्याचा उल्लेख करताना दिल्ली सरकारकडे शोएब जमई यांनी, श्रावणामध्ये मांस विक्री करणारी दुकाने बंद ठेवली जातात. या भावनेचा सन्मान केला जावा अशी अपेक्षा असते. असं असल्यानेच मुस्लिमांच्या पवित्र महिन्यामध्येही त्यांच्या भावनांचा सन्मान केला जावा. धार्मिक भावनांचा सन्मान करत सरकारने रमजानदरम्यान मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांना टाळं लावावं असं शोएब जमई यांनी म्हटलं आहे. 

धार्मिक भावनांचा सन्मान करा

शोएब जमई यांनी आपली मागणी ठेवताना थेट धार्मिक भावनांचा सन्मान करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पवित्र महिन्यांमध्ये धार्मिक भावनांचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचं शोएब जमई यांनी म्हटलं आहे. रमाजानच्या काळात दुकानं बंद राहिल्यास रमजानचं पावित्र्य टिकून राहील, असा विश्वास शोएब जमई यांनी व्यक्त केला आहे.

एक्स पोस्टही लिहिली

शोएब जमई यांनी रमजानमध्ये मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी करणारी एक एक्स पोस्टही केली आहे. "आमची दिल्ली सरकारकडे मागणी आहे. रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये दिल्लीमध्येही मद्यविक्रीची दुकानं बंद ठेवण्यात यावीत. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यविक्रीवर बंदी घालावी. तुम्ही श्रावण महिन्यात मांसाहाराची दुकानं बंद ठेऊ सन्मान आणि धार्मिक भावना जपू शकता तर आमच्या पवित्र महिन्याचाही सन्मान केला पाहिजे," अशी अपेक्षा शोएब जमई यांनी व्यक्त केली आहे. 

आता दिल्ली सरकार यासंदर्भात काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 19-20 फेब्रवारीपासून 20 मार्चपर्यंत रमजानचा महिन्याचे उपवास असणार आहेत. आता खरोखरच राज्य सरकार 20 मार्चपर्यंत दारुची दुकानं बंद ठेवणार का हे पहावं लागणार आहे.

