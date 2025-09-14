Asia Cup 2025: 'ओंजळीभर पाण्यात बुडून मरा...', भारत-पाकिस्तान सामन्यावरुन ओवेसींचा संताप, 'तुमची मुलगी मेली असती...'

Asaduddin Owaisi on India Pakistan Match: हैदराबादचे खासदार आणि एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून भाजपावर निशाणा साधला आहे. एका सभेला संबोधित करताना त्यांनी आसाम, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि सर्व भाजप नेत्यांना पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट सामना खेळण्यास नकार देण्याची ताकद तुमच्यात नाही का? असा प्रश्न विचारला आहे.
ओवैसींनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत भाजपाला प्रश्न विचारला आहे, ज्यामध्ये 26 लोकांना त्यांचा धर्म विचारुन गोळ्या घालण्यात आला होता. जर तुमच्या मुलीचा मृत्यू झाला असता तरी तुम्ही पाकिस्तानसोबत सामना खेळला असता का? असा सणसणीत सवाल त्यांनी विचारला आहे. "जर सामना झाला तर किती पैसे येतील, 600-700 कोटी, आता भाजप नेत्यांना बोलायचं आहे, त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे," असंही ते म्हणाले आहेत. "देशभक्तीबद्दल बोलणारे ओंजळीभर पाण्यात बुडतात. तुम्ही हे 700-800 कोटींसाठी किंवा 2000 कोटींसाठी हे करत आहात असं समजूयात," अशी उपहासात्मक टीकाही त्यांनी केली.
India-Pakistan Match: हमारे 26 भारतीयों की जान की कीमत पैसों से बढ़कर नहीं है pic.twitter.com/NvsmkrOGes
"पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळत आहेत, तुमची मुलगी मेली असती तर खेळला असतात का? देशभक्तीबद्दल बोलणाऱ्यांनो ओंजळभर पाण्यात बुडून मरा. देशभक्तीवर मोठी मोठी भाषणं आणि ज्ञान देतात. पण क्रिकेटचा विषय आला तर तुम्ही रन आऊट झालात. 26 नागरिकांच्या जीवनाची किमत काय आहे हे मला आरएसएस आणि भाजपाला विचारायचं आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी फक्त ते हिंदू आहेत म्हणून त्यांना गोळ्या घातल्याय पाणी थांबवलं, तर मग खेळ कसला खेळत आहात?," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधत ओवैसी म्हणाले की, आम्ही भारताच्या पंतप्रधानांना विचारू इच्छितो की तुम्ही म्हटले होते की रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. जर चर्चा आणि दहशतवाद एकत्र होऊ शकत नाहीत, तर बीसीसीआयला क्रिकेट सामन्यातून किती पैसे मिळतील, 2000 कोटी रुपये, 3000 कोटी रुपये? आपल्या 26 नागरिकांचे जीवन पैशांपेक्षा जास्त किमतीचे आहे का? हे भाजपने सांगावे.
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आम्ही काल त्या 26 नागरिकांसोबत उभे होतो, आजही त्यांच्यासोबत आहोत आणि उद्याही त्यांच्यासोबत उभे राहू.