Pahalgam Attack: ओवैसी मोदी सरकारच्या 'त्या' निर्णयावर संतापून म्हणाले, 'आमच्यासारख्या लहान...'

Asaduddin Owaisi On Pahalgam Attack: काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात 27 पर्यंटकांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यानंतर आता भारत सरकारने पाकिस्तानसंदर्भात पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यानंतर आज नवी दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलं आहे. मात्र आता या बैठकीवरुन एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आयोजि केलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीत फक्त पाच ते दहा खासदार असलेल्या पक्षांनाच आमंत्रण दिल्यावरून त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात ओवैसींनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवर पोस्ट केली आहे.

एक्सवरील पोस्टमध्ये असदुद्दीन ओवैसी यांनी, “पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात चर्चा करण्याकरता सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यासंदर्भात मी किरेन रिजिजू यांना काल रात्री संपर्क साधला. ते म्हणाले की 5 ते 10 खासदार असलेल्या पक्षांनाच या बैठकीचं आमंत्रण देण्यात येणार आहे. कमी सदस्य असलेल्या पक्षांना आमंत्रण का नाही? असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले की यामुळे बैठक लांबली जाईल. मग मी म्हणालो की आमच्यासारख्या लहान पक्षांचं काय मग?” असं लिहिलेलं आहे.

“ही भाजपाची किंवा इतर कोणत्याही पक्षाची अंतर्गत बैठक नाही. ही सर्वपक्षीय बैठक आहे. यामुळे दहशतवाद आणि दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांना आपल्या देशातील एकतेचा संदेश मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ काढू शकत नाहीत का?” असा प्रश्नही ओवैसी यांनी यावेळी विचारला आहे.

“तुमच्या पक्षालाही बहुमत नाही. 1 खासदार असलेला पक्ष असो वा 100 खासदार असलेला पक्ष असो. सर्वच खासदार भारतीयांनी निवडून दिलेले खासदार आहेत. त्यामुळे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांना भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांना बोलवा, संसदेतील प्रत्येक खासदाराच्या पक्षाला आमंत्रण मिळालं पाहिजे”, असंही ओवैसींनी म्हटलं आहे.

"दहशतवाद्यांनी धर्म विचारुन पहलगाममधील पर्यटकांची हत्या केली. या हल्ल्याचा आम्ही कठोर शब्दांमध्ये निषेध करतो. या प्रकरणामध्ये सरकारने कठोर कारवाई करावी अशी आम्ही मागणी करतो. तसेच हा हल्ला म्हणजे गुप्तचर यंत्रणांचं अपयश आहे," असंही ओवैसी म्हणाले.

Regarding the Pahalgam All Party Meeting, I spoke to @KirenRijiju last night. He said they’re thinking of inviting only parties with “5 or 10 MPs.” When I asked why not parties with fewer MPs, he said that the meeting would get “too long.” When I asked “What about us, the smaller…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 24, 2025