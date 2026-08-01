/Assam Flood: आसाममध्ये महापुराचा कहर! पुरामुळे किती आणि नेमकं कसलं नुकसान? जाणून घ्या 8 मुद्द्यात

यंदाच्या मान्सूनमध्ये आसामवर आलेल्या महापुराने मागील सहा दशकांतील विक्रमी परिस्थिती निर्माण केली आहे. ब्रह्मपुत्रसह अनेक नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत असून शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. लाखो नागरिकांना घर सोडून मदतछावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. दरम्यान, गुजरात, ओडिशा आणि जम्मू-काश्मीरमधील काही भागांमध्येही मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली आहे.
#असम के लिए प्रार्थना— ANIL GIRI - CLASSES (@sanatanihelp) August 1, 2026
असम की भीषण बाढ़ ने दिल दहला दिया है चारों ओर तबाही का मंजर जो देखकर हर एक के आंख में आंसू आ जाएगा #assamnews #हेमंत#HimantaBiswaSarma
भगवान, सभी की रक्षा करें और जल्द राहत दें pic.twitter.com/l2HrGhWlFx
राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे आतापर्यंत 80 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 7.21 लाख नागरिक या आपत्तीचा फटका बसला आहे. 11 जिल्ह्यांतील जवळपास 900 गावे पुराच्या विळख्यात सापडली आहेत.
पूरामागील प्रमुख कारण असलेल्या ब्रह्मपुत्र नदीने यंदा विक्राळ रूप धारण केले आहे. नदीची रुंदी नेहमीपेक्षा जवळपास तिप्पट वाढून सुमारे 21 किलोमीटरपर्यंत पोहोचल्याने नदीकाठच्या भागांत मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरले आहे.
चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट आणि गोलाघाट हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. केवळ चराईदेव जिल्ह्यातच सुमारे 80 हजार नागरिक संकटात आहेत. गोलाघाट, बिश्वनाथ, कामरूप आणि धेमाजीसह अनेक भागांतील 437 गावे अजूनही पाण्याखाली आहेत.
पुरामुळे राज्यातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. 21,523 हेक्टरहून अधिक कृषी क्षेत्र जलमय झाले असून, 11 हजारांहून अधिक जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
पूरामुळे वीज वितरण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. वीजखांब आणि ट्रान्सफॉर्मर वाहून गेल्याने सुमारे 13 हजार घरांमध्ये गेल्या 11 दिवसांपासून वीजपुरवठा खंडित आहे.
राज्यभरात बचाव आणि मदतकार्य सुरू असून 216 मदतछावण्या तसेच 1,788 मदत वितरण केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या छावण्यांमध्ये 71,416 नागरिकांना निवारा देण्यात आला असून त्यांना अन्न, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
काही भागांत पूराचे पाणी ओसरू लागले असले तरी संकट अद्याप कायम आहे. भारतीय हवामान विभागाने 3 ऑगस्टपर्यंत आसामसह अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आणि मेघालयमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.
आसामच्या सुमारे 40 टक्के भूभागावर दरवर्षी पुराचा परिणाम होतो. राज्याला सरासरी 200 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. पूरामुळे पायाभूत सुविधांचे वारंवार होणारे नुकसान राज्याच्या विकासाच्या गतीवरही मोठा परिणाम करत असल्याचे विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे.
#WATCH | Assam: Even as the floodwater recedes, hundreds of flood-affected people of Bihubor Nepali Khuti area in Sivasagar district are facing massive problems.— ANI (@ANI) August 1, 2026
Many families of Bihubor Nepali Khuti area have lost their everything in the devastating flood. The flood waters… pic.twitter.com/ExR9dftZFf
आसाम हे प्रामुख्याने नदीखोऱ्यांमध्ये वसलेले राज्य आहे. राज्याच्या 78,438 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी सुमारे 56,194 चौरस किलोमीटर भाग ब्रह्मपुत्र नदीच्या खोऱ्यात, तर 22,244 चौरस किलोमीटर भाग बराक नदीच्या खोऱ्यात येतो. मान्सूनदरम्यान या नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी वाढल्याने दरवर्षी पूरस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे शेती, पायाभूत सुविधा आणि जनजीवनावर मोठा परिणाम होत असून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते.