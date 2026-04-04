बाप की कसाई? धावत्या रेल्वेत बापाने 6 वर्षांच्या लेकीची केली निघृण हत्या; कोयत्याने...

Crime News : वडील आणि मुलीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. आसामच्या लखीमपूर जिल्ह्यात एक भयानक घटना समोर आली आहे. या वडिलांनी आपल्याच 6 वर्षांच्या मुलीची हत्या केली. धावत्या ट्रेनमध्ये मुलीचं शिरच्छेद करुन निघृण हत्या करण्यात आली. या चिमुकलीचे असा काय दोष आहे, की वडिलांनी एवढं क्रूर कृत्य केलं. पोलिसांनी आरोपी वडिलांना सिलोनीबारी रेल्वे स्टेशनवर अटक केली असून या नराधम वडिलांचं नाव सुनील मुर्मू असं आहे. या घटनेमागील गूढ उकलण्यासाठी पोलीस त्याची चौकशी करत आहेत.
रेल्वे पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी सुनील मुर्मू हा त्याची सहा वर्षांची मुलगी सुमी हिच्यासोबत डेकरगाव-मुरकोंगसेलेक एक्स्प्रेसने प्रवास करत असताना हा धक्कादायक प्रकार घडला. हे बाप - लेक विश्वनाथ चारियाली शहरातून ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी चढले होते. ट्रेनमध्ये चढताच सुनीलने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले अनेक प्रवासी दुसऱ्या डब्यांमध्ये जाऊन बसले. दरम्यान, अचानक त्याला काय झालं माहिती नाही, अज्ञात कारणामुळे सुनीलने आपल्या सहा वर्षांच्या मुलीला मारहाण करण्यास सुरुवात केली.
तो इतका चिडला होता की, त्याने आपल्या बॅगेतून चाकू काढून आपल्या मुलीवर हल्ला करायला सुरुवात केली. धावत्या ट्रेनमध्ये हा सर्व प्रकार होत होता. रेल्वेतील इतर प्रवास काही करणार तोच आरोपीने त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलीचा गळा चिरला. सुनीलचे हे रोद्ररुप पाहून आणि मुलीच्या वेदनादायी किंकाळ्या ऐकून अनेक प्रवासी त्या डब्यातून धावून दुसऱ्या डब्यात गेले. मात्र, त्या भयंकर दृश्याने सर्वजण भयभीत झाले होते. त्यानंतर, काही प्रवाशांनी या धक्कादायक घटनेबद्दल रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली.
त्यानंतर, पोलिसांनी आरोपी सुनीलला सिलोनीबारी रेल्वे स्टेशनवर अटक करुन मृतदेह ताब्यात घेतला. पोलिसांनी ट्रेनमधील प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवून घेतला. त्यानंतर, ट्रेन सकाळी 10:58 वाजता स्टेशनवरून निघाली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी सुनील आणि त्याची मुलगी हे आसाममधील धेमाजी जिल्ह्याचे रहिवासी होते. या घटनेनंतर, आरोपीच्या भावाने तक्रार दाखल केली असून जीआरपीने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 103 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी सांगितलंय की, आरोपीला लखीमपूर येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे. मात्र, आरोपी सुनीलने आपल्या मुलीची हत्या का केली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.