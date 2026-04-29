English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • 5 राज्यांचा एक्झिट पोल जाहीर! BJP आणि NDA ची धक्कादायक आकडेवारी

5 राज्यांचा एक्झिट पोल जाहीर! BJP आणि NDA ची धक्कादायक आकडेवारी

5 राज्याच्या निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.  5 राज्यांचा एक्झिट पोल समोर आला आहे.  एक्झिट पोलची आकडेवारी पाहता भाजप आणि NDA ला धक्का बसल्याचे दिसत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 29, 2026, 07:20 PM IST
5 राज्यांचा एक्झिट पोल जाहीर! BJP आणि NDA ची धक्कादायक आकडेवारी

Assembly Election 2026 Exit Poll :  पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुचेरी  विधानसभा निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या पाचही राज्याचा  एक्झिट पोल जाहीर झाला आहे. या पाचही राज्यांचे एक्झिट पोलचे आकडे पाहिले असतान भाजप आणि NDA साठी मोठा धक्का मानला जात आहे. AI ची एकूण आकडेवारी पाहिली असता भाजपली यशस्वी कामगिरी करता आलेली नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी येथील निवडणुकीचे निकाल 4 मे 2026 रोजी जाहीर होणार आहेत. निकालांच्या आधी, झी न्यूजच्या एआय अँकर झीनियाने चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवर सर्वात मोठे सर्वेक्षण केले.  ज्यानुसार बंगालमध्ये टीएमसी आणि भारतीय जनता पक्षात अटीतटीची लढत असल्याचे दिसून येत आहे. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत, टीएमसीने 294 पैकी 215 जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपने 77 जागा जिंकल्या होत्या. 

सर्वच राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले आहे.  आसाममध्ये 85.96 टक्के, तर पुदुचेरीमध्ये 89.87 टक्के मतदान झाले. तर, तामिळनाडूमध्ये 82 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात 90 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला आणि दुसऱ्या टप्प्यातही मतदानाची टक्केवारी जवळपास 90 टक्के होती. पाच राज्यांमधील 824 विधानसभा मतदार संघात 17 कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्का बजावला.  एक्झिट पोलमध्ये मतदारांचा कल काय आहे याचा अंदाज घेण्यात आला. 

झी न्यूजच्या एआय अँकर झीनिया यांनी चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवर सर्वात मोठे सर्वेक्षण केले.  पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी भाजप सर्व शक्ती पणाला लावली. पण, ममता बॅनर्जींनी भाजपला कडवी झुंज दिली.  विजय डीएमके-एआयएडीएमकेच्या मतपेढीत काही शिरकाव करू शकेल का? केरळ, पुदुचेरी आणि आसामचे निकाल काय लागतील याचा अंदाज समोर आला आहे. 

AI एक्झिट पोलचा कल काय आहे? 

आसाम (126)

भाजप + : 83
काँग्रेस + : 32
AIUDF + इतर - 11

तामिळनाडू (234)

डीएमके + : 152
एआयडीएमके : 63
टीव्हीके : 14
एनटीके : 1
इतर : 4

केरळ (140)

एलडीएफ : 66
युडीएफ : 68
एनडीए : 3
इतर : 3

पुदुच्चेरी (30)

एनडीए : 16
युपीए : 9
इतर : 5

पश्चिम बंगाल

TMC  129-145
BJP   144-160
OTH    1-5

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Assembly Election 2026assembly election exit pollWest Bengal Election Exit PollTamil Nadu Election Exit PollAssam Election Exit Poll

