5 राज्यांचा एक्झिट पोल जाहीर! BJP आणि NDA ची धक्कादायक आकडेवारी

Assembly Election 2026 Exit Poll : पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुचेरी विधानसभा निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या पाचही राज्याचा एक्झिट पोल जाहीर झाला आहे. या पाचही राज्यांचे एक्झिट पोलचे आकडे पाहिले असतान भाजप आणि NDA साठी मोठा धक्का मानला जात आहे. AI ची एकूण आकडेवारी पाहिली असता भाजपली यशस्वी कामगिरी करता आलेली नाही.
आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी येथील निवडणुकीचे निकाल 4 मे 2026 रोजी जाहीर होणार आहेत. निकालांच्या आधी, झी न्यूजच्या एआय अँकर झीनियाने चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवर सर्वात मोठे सर्वेक्षण केले. ज्यानुसार बंगालमध्ये टीएमसी आणि भारतीय जनता पक्षात अटीतटीची लढत असल्याचे दिसून येत आहे. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत, टीएमसीने 294 पैकी 215 जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपने 77 जागा जिंकल्या होत्या.
सर्वच राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले आहे. आसाममध्ये 85.96 टक्के, तर पुदुचेरीमध्ये 89.87 टक्के मतदान झाले. तर, तामिळनाडूमध्ये 82 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात 90 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी सहभाग घेतला आणि दुसऱ्या टप्प्यातही मतदानाची टक्केवारी जवळपास 90 टक्के होती. पाच राज्यांमधील 824 विधानसभा मतदार संघात 17 कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्का बजावला. एक्झिट पोलमध्ये मतदारांचा कल काय आहे याचा अंदाज घेण्यात आला.
झी न्यूजच्या एआय अँकर झीनिया यांनी चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवर सर्वात मोठे सर्वेक्षण केले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी भाजप सर्व शक्ती पणाला लावली. पण, ममता बॅनर्जींनी भाजपला कडवी झुंज दिली. विजय डीएमके-एआयएडीएमकेच्या मतपेढीत काही शिरकाव करू शकेल का? केरळ, पुदुचेरी आणि आसामचे निकाल काय लागतील याचा अंदाज समोर आला आहे.
आसाम (126)
भाजप + : 83
काँग्रेस + : 32
AIUDF + इतर - 11
तामिळनाडू (234)
डीएमके + : 152
एआयडीएमके : 63
टीव्हीके : 14
एनटीके : 1
इतर : 4
केरळ (140)
एलडीएफ : 66
युडीएफ : 68
एनडीए : 3
इतर : 3
पुदुच्चेरी (30)
एनडीए : 16
युपीए : 9
इतर : 5
पश्चिम बंगाल
TMC 129-145
BJP 144-160
OTH 1-5