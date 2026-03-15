महाराष्ट्रातील पोटनिवणुकीसह भारतातील 5 राज्यात निवडणुका जाहीर; 5 राज्यात पावरफुल नेते; सत्ता मिळवणे भाजपसाठी महाकठीण?

वनिता कांबळे | Updated: Mar 15, 2026, 05:41 PM IST
Assembly Election 2026 Dates : देशात निवडणुकांचे बिगुल वाडले आहे.  निवडणूक आयोगाने चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नवी दिल्ली येथे भारतातील 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. तर, महाराष्ट्रात पोटनिवडणूक होणार आहे. 5 राज्यामध्ये भारतातील पावरफुल नेत्यांची सत्ता आहे. यामुळे सत्ता मिळवणे भाजपसाठी महाकठिण असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल. तामिळनाडूमध्येही २३ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल. तर पश्चिम बंगालमध्ये 23 आणि 29  एप्रिल रोजी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. याशिवाय, 9 एप्रिल आणि 23 एप्रिल रोजी आठ विधानसभा जागांवर पोटनिवडणुका होणार आहेत. यात महाराष्ट्रातील पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत.  बारामती आणि राहुरीत  23 एप्रिलला   पोटनिवडणूक होणार आहे.  पाचही  राज्यांच्या विधानसभा जागांची आणि पोटनिवडणुकांची मतमोजणी 4 मे रोजी होणार आहे.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या 294 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सध्या सत्तेत आहे. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस सत्ता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर भाजप राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्व ताकद लावत आहे. त्यामुळे, मुख्य स्पर्धा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, काँग्रेस आणि डावे पक्ष, ज्यात कम्युनिस्ट पक्ष ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यांचा समावेश आहे, ते देखील युतीचा भाग म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.

आसाम

आसाम विधानसभेत 126 जागा आहेत. सध्याचे सरकार भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे युती आहे, ज्याचे नेतृत्व हिमंता बिस्वा शर्मा करतात. राज्यातील मुख्य स्पर्धा भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडी यांच्यात होण्याची अपेक्षा आहे.

तामिळनाडू

तामिळनाडूमध्ये विधानसभेच्या 234 जागा आहेत. एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) हा सत्ताधारी पक्ष आहे. पारंपारिकपणे, राज्याच्या राजकारणात मुख्य स्पर्धा द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातच राहिली आहे. यावेळी, द्रमुक आघाडी आणि अण्णाद्रमुक-भाजप आघाडी यांच्यात चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.

केरळ

केरळमध्ये 140 जगांसाठी निवडणूका होत आहेत. येथे सरकार पिनारायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीकडे आहे, ज्यामध्ये सीपीआय-एम हा मुख्य पक्ष आहे. राज्यातील मुख्य स्पर्धा डाव्या लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यात मानली जाते. भाजप देखील आपला राजकीय प्रभाव मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पुडुचेरी

पुद्दुचेरी विधानसभेत 30 जागा आहेत. येथील सध्याचे सरकार एन. रंगासामी यांच्या नेतृत्वाखालील अखिल भारतीय एनआर काँग्रेस आणि भाजपचे युती आहे. ही लढत एनआर काँग्रेस-भाजप युती आणि काँग्रेस आणि द्रमुक युती यांच्यात होण्याची शक्यता आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

