ताशी अवघा 10-12 किमी वेग, 46 किमीचा प्रवास पूर्ण करायला लागतात 5 तास; तरीही 'या' टॉय ट्रेनची क्रेझ कायम

Nilgiri Toy Train: आजच्या काळात वेगवान रेल्वेचा प्रवास सर्वांनाच आवडतो. पण भारतात अशीही एक ट्रेन आहे, जी अवघ्या ४६ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी तब्बल ५ तास घेते. विशेष म्हणजे, या ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी पर्यटक आधीच आरक्षण करण्याची तयारी ठेवतात. निसर्गरम्य डोंगर, हिरवीगार चहाची मळे आणि ऐतिहासिक रेल्वेचा अनुभव यामुळे ही ट्रेन पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनली आहे. तामिळनाडूमधील मेट्टुपालयम ते उटीदरम्यान धावणारी ही प्रसिद्ध नीलगिरी माउंटन रेल्वे म्हणजेच नीलगिरी टॉय ट्रेन. तिचा संथ वेग हीच तिची खासियत असून, या प्रवासात पर्यटकांना निसर्ग जवळून अनुभवण्याची संधी मिळते.
नीलगिरीच्या डोंगररांगांमधून धावणारी ही टॉय ट्रेन तिच्या निळ्या डब्यांमुळे सहज ओळखता येते. मेट्टुपालयमपासून उटीपर्यंतचा तिचा प्रवास केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो स्वतःमध्ये एक पर्यटन अनुभव आहे. उटी आणि कुन्नूरला भेट देणारे अनेक पर्यटक या ट्रेनमधून प्रवास करण्याला विशेष प्राधान्य देतात. डोंगरांमधून वळणे घेत पुढे जाणारी ट्रेन, आजूबाजूचा निसर्ग आणि जुन्या काळातील रेल्वेची रचना यामुळे हा प्रवास कायम स्मरणात राहतो.
या ट्रेनचा वेग साधारणपणे ताशी १० ते १२ किलोमीटर असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तिच्या संथ गतीमागे केवळ जुन्या इंजिनाचा संबंध नाही. नीलगिरीच्या डोंगरांमधील चढ-उतार आणि अवघड रेल्वेमार्ग ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. या मार्गावर चढ चढण्यासाठी विशेष रॅक अँड पिनियन यंत्रणेचा वापर केला जातो. या तंत्रज्ञानामुळे इंजिनाला तीव्र चढावरही रेल्वे पुढे नेण्यास मदत होते. प्रवासादरम्यान ट्रेन अनेक पूल, बोगदे आणि तीव्र वळणांमधून जाते. या आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीमुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वेग नियंत्रित ठेवणे आवश्यक असते. त्यामुळे या ट्रेनचा प्रवास इतर रेल्वेगाड्यांच्या तुलनेत अधिक वेळ घेतो.
नीलगिरी माउंटन रेल्वेचा इतिहास ब्रिटिश काळाशी जोडलेला आहे. उटी हे थंड हवामानासाठी प्रसिद्ध असल्याने ब्रिटिश अधिकारी उन्हाळ्यात येथे वास्तव्य करण्यासाठी येत असत. डोंगराळ भागात रेल्वेमार्ग उभारणे हे त्या काळातील अभियंत्यांसमोर मोठे आव्हान होते. या रेल्वेमार्गाची संकल्पना १८५४ मध्ये मांडण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकामाला १८९१ मध्ये सुरुवात झाली. मेट्टुपालयम ते कुन्नूर हा मार्ग १८९९ मध्ये वाहतुकीसाठी खुला झाला, तर पुढे उटीपर्यंतचा रेल्वेमार्ग १९०८ पर्यंत पूर्ण झाला. आजही ही रेल्वे जुन्या काळातील अभियांत्रिकी कौशल्याची आणि दुर्गम भागात रेल्वे पोहोचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची आठवण करून देते.
या ट्रेनचा प्रवास म्हणजे निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणीच! ट्रेनच्या खिडकीतून बाहेर पाहताना हिरवीगार वनराई, चहाचे मळे, डोंगरांवरील धुके आणि खोल दऱ्यांचे सुंदर दृश्य अनुभवता येते. मार्गावरील कुन्नूर, वेलिंग्टन आणि लव्हडेल यांसारखी ठिकाणेही पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. वेग कमी असल्यामुळे प्रवाशांना आजूबाजूचा परिसर पाहण्यासाठी आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. विशेषतः पावसाळ्यानंतर आणि थंड हवामानाच्या काळात नीलगिरीचा परिसर अधिकच सुंदर दिसतो. त्यामुळे उटी सहलीचे नियोजन करणाऱ्या पर्यटकांच्या यादीत या टॉय ट्रेनच्या प्रवासाला अनेकदा महत्त्वाचे स्थान असते.
नीलगिरी माउंटन रेल्वे ही केवळ पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेली ट्रेन नाही, तर तिचे ऐतिहासिक महत्त्वही मोठे आहे. २००५ मध्ये या रेल्वेमार्गाचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत 'माउंटन रेल्वेज ऑफ इंडिया' या वारसा स्थळाचा भाग म्हणून करण्यात आला. या वारशामुळे रेल्वेमार्गाची ऐतिहासिक रचना, त्यामागील अभियांत्रिकी आणि सांस्कृतिक महत्त्व जपण्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजच्या वेगवान प्रवासाच्या युगातही नीलगिरी टॉय ट्रेन आपली वेगळी ओळख टिकवून आहे. तिचा संथ प्रवास, निसर्गरम्य मार्ग आणि ऐतिहासिक वारसा यांमुळे ती पर्यटकांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरते.
थोडक्यात सांगायचे तर, वेगापेक्षा प्रवासाचा आनंद महत्त्वाचा मानणाऱ्यांसाठी नीलगिरी टॉय ट्रेन हा एक खास अनुभव आहे. उटीला भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर या ऐतिहासिक रेल्वेचा प्रवास तुमच्या सहलीला वेगळीच रंगत आणू शकतो.