  • मेघालयातील कोळसा खाणीत स्फोट, 16 जणांचा मृत्यू; अनेक लोक अडकल्याची भीती

मेघालयातील कोळसा खाणीत स्फोट, 16 जणांचा मृत्यू; अनेक लोक अडकल्याची भीती

Meghalaya Mine Blast: ईशान्येकडील मेघालय राज्यात एका मोठ्या अपघाताची बातमी समोर आली आहे. गुरुवारी एका बेकायदेशीर कोळसा खाणीत झालेल्या भीषण स्फोटात सोळा कामगारांचा मृत्यू झाला. अनेक जण अडकल्याची भीती आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 5, 2026, 10:43 PM IST
मेघालयातील कोळसा खाणीत स्फोट, 16 जणांचा मृत्यू; अनेक लोक अडकल्याची भीती

Meghalaya Blast : मेघालय कोळसा खाण स्फोट: ईशान्येकडील मेघालय राज्यात एका मोठ्या अपघाताची बातमी समोर आली आहे. कोळसा खाणीत झालेल्या स्फोटात अठरा कामगारांचा मृत्यू झाला. अनेक जण अजूनही अडकले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त केले आणि मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. प्रथम, या अपघातात चार कामगारांचा मृत्यू झाला, नंतर १६ कामगारांचा मृत्यू झाला आणि आता १८ कामगारांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मेघालयातील पूर्व जैंतिया हिल्स जिल्ह्यात झालेल्या कोळसा खाणी स्फोटाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले, ज्यामध्ये किमान १६ कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.

पंतप्रधान मदत निधीतून रक्कम जाहीर

पंतप्रधान मदत निधीतून मृतांसाठी प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि जखमींसाठी 50000 रुपये जाहीर केले. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) मोदींना एका पोस्टमध्ये उद्धृत केले आहे की, "मेघालयातील पूर्व जैंतिया हिल्समधील अपघाताने दुःख झाले आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले त्यांच्याप्रती माझे संवेदना. जखमींना लवकर बरे व्हावे अशी मी प्रार्थना करतो." पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनएरएफ) मधून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपये मदत देण्यात येईल, तर जखमींना 50000 रुपये मिळतील अशी घोषणा मोदींनी केली.

पूर्व जैंतिया हिल्समध्ये मोठा कोळसा खाणीत स्फोट

अधिकृत माहितीनुसार, मेघालयातील पूर्व जैंतिया हिल्स जिल्ह्यातील "बेकायदेशीर" कोळसा खाणीत गुरुवारी झालेल्या स्फोटात किमान 16 कामगारांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण अडकल्याची भीती आहे. पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आय नोंगरांग यांनी ही माहिती दिली. डीजीपी म्हणाले की ही घटना थांगस्कू परिसरात घडली आहे आणि बचाव पथके शोध मोहीम राबवत आहेत. ते म्हणाले, "आम्हाला आतापर्यंत 16 मृतदेह सापडले आहेत, परंतु स्फोटाच्या वेळी खाणीत किती लोक होते याबद्दल आमच्याकडे अचूक माहिती नाही. आणखी बरेच जण अडकल्याची भीती आहे."

जखमींना शिलाँग येथे दाखल

पूर्व जैंतिया हिल्सचे पोलिस अधीक्षक विकास कुमार यांनी सांगितले की, या घटनेत जखमी झालेल्या एका व्यक्तीला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आणि नंतर त्याला चांगल्या उपचारांसाठी राज्याची राजधानी शिलाँग येथे रेफर करण्यात आले. घटनास्थळी कोळसा खाणकाम सुरू असताना हा स्फोट झाल्याचा संशय आहे, जो बेकायदेशीर मानला जातो.

मेघालयातील बेकायदेशीर कोळसा खाणीत मोठा स्फोट, 18 कामगार ठार, अनेक जण अडकल्याची भीती. ईशान्येकडील मेघालयातून मोठ्या अपघाताची बातमी समोर आली आहे. गुरुवारी बेकायदेशीर कोळसा खाणीत झालेल्या भीषण स्फोटात सोळा कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक जण अडकल्याची भीती आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Meghalaya Coal Mine BlastmeghalayaCoal mine blastCoal Mine Blast newsTashkhai coal mine accident

