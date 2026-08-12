/अतीक अहमदच्या मुलाच्या अपघाताचा LIVE व्हिडिओ समोर, काही क्षणात हवेत उडाली क्रेटा कार

Atiq Ahmed Son Car Accident : उत्तरप्रदेशच्या झांसीमध्ये काही दिवसांपूर्वी गुंड अतीक अहमदच्या मुलाचा कार अपघात झाला. या कार अपघातात मुलाचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या काही दिवसांनी आता या भीषण कार अपघाताचा व्हिडीओ समोर आला असून तो पाहून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. गुंड अतीक अहमदचा लहान मुलगा अबान अहमद हा अपघात झालेल्या याच क्रेटा कारमध्ये होता. कार अचानकपणे अनियंत्रित झाली आणि डिवाइडरला जाऊन धडकली. ही टक्कर एवढी भीषण होती की यामुळे कार काही फूट हवेत उडाली. या अपघातात अबान अहमद आणि चालक दोघांचाही मृत्यू झाला. तर कारमध्ये असलेले इतर लोकं जखमी झाले. महत्त्वाची बाब म्हणजे अपघाताचा संपूर्ण घटनाक्रम मागून येणाऱ्या कारच्या डॅशबोर्ड कॅमेऱ्यात कैद झाला. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
सदर व्हिडीओ हा झांसीच्या पूंछ पोलीस ठाणे क्षेत्रातील खिल्ली या गावाचा आहे. रस्त्यावर एक क्रेटा कर पुढे पुढे जात असून त्याच्या ठीक मागे एक दुसरी कार चालतेय जिच्या डॅशबोर्ड कॅमेऱ्यात सगळं काही रेकॉर्ड झालं. अचानकपणे क्रेटा कार आउट ऑफ कंट्रोल झाली आणि कार रस्त्याच्याकडेला असणाऱ्या डिव्हायडरवर जाऊन धडकली. ही टक्कर इतकी जबरदस्त होती की क्रेटा कार हवेत उडाली. ही टक्कर एवढी जोरदार होती की त्याच्या पुढील भागाचा चक्काचूर झाला. काही सेकंदातच रस्त्यावर किंकाळ्या ऐकू आला आणि गोंधळ उडाला.
गुंड अतीक अहमदचा मुलगा अबान अहमद हा कारने त्याचा भाऊ अली अहमद याला झांसी जेल येथे भेटायला जात होता. मात्र झांसी जेलमध्ये भावाला भेटण्यापूर्वीच त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातात अबान अहमद आणि कार चालक दोघांचा मृत्यू झाला, तर कारमध्ये प्रवास करणारे इतर व्यक्ती गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्यानुसार लोकांनी अबानला कारमधून बाहेर काढले, परंतु वेदनेने विव्हळत असतानाच अवघ्या दोन मिनिटांत त्याने प्राण सोडले. तो केवळ एवढेच शब्द उच्चारू शकला: 'माझे नाव अबान आहे... मला वाचवा'. माफिया अतिक अहमदचा सर्वात धाकटा मुलगा, अबान अहमद याचे हेच अखेरचे शब्द होते.