ATM मधून 10 हजार निघाले नाहीत, पण खात्यातून कट झाले; अन् मग मिळाले 3.28 लाख, काय आहे नेमंक प्रकरण?

एका ग्राहकाच्या 9 वर्षांच्या लढ्याला यश आलंय. चालू नसलेल्या एटीएममधून ग्राहकाने 10 हजार काढले, पण अकाऊंटमधून गेले. पण त्यांच्या हातात काही आले नाही. हे पैसे बँकेकडून मिळवण्यासाठी त्या ग्राहकाला 9 वर्षांचा कालावधी लागला. या ग्राहकाला या प्रकरणासाठी आणि आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढवी लागली. या प्रकरणात कोर्टाने गांभीर्य दाखवत सुरत ग्राहक न्यायलयाने बँकेला दणका देत ग्राहकाला 10 हजारासोबतच 3 लाख 28 हजार 800 रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरण सुरतचं असून 18 फेब्रुवारी 2017 मधील आहे. सुरतमधील एका ग्राहकाने उधना भागातील एसबीआय एटीएममधून 10 हजार काढण्याचा प्रयत्न केला. पण हे पैसे अकाऊंटमधून वजा झाले खरे पण एटीएममधून त्या ग्राहकाच्या हातात एक रुपया पण आला नाही. यानंतर ग्राहक बँकेकडे गेला आणि आपले पैसे परत मागितले. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, असा व्यवहार फसल्यास 5 दिवसांच्या आत पैसे परत अकाऊंटमध्ये परत येतात. पण तक्रार करूनही बँकेने पैसे परत केले नाही, तर अयोग्य ठरतं.
21 फेब्रुवारीला ग्राहकाने घडलेल्या प्रकाराबद्दल बँक ऑफ बडोदाच्या डुंभाळ शाखेत लेखी तक्रार केली. ग्राहक लेखी तक्रारीनंतरही थांबला नाही त्याने 10 मार्च ते 23 मेदरम्यान अनेक वेळा ई-मेलद्वारे केलेल्या तक्रारीबद्दल पाठपुरवा केला. एवढ्यानंतरही बँकेकडून कुठलंही उत्तर आलं नाही. एवढंच नाही तर पैसेही परत मिळाले नाही. यानंतर ग्राहकाने 21 एप्रिल 1017 रोजी एसबीआयकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी करुन ते मिळवलं आणि त्यानंतर 20 डिसेंबर 2017 रोजी ग्राहकाने सुरत ग्राहक मंचात आपली तक्रार नोंदवली.
हे प्रकरण कोर्टात आल्यानंतर बँक ऑफ बडोदाने बचाव करताना सांगितलं की, त्यांनी नमुद केलं की ग्राहकाने पैसे एसबीआयच्या एटीएममधून काढल्यामुळे त्यांच्या या व्यवहाराशी काही संबंध नाही. या ग्राहकाची तक्रार आल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे दोन वेळा सीसीटीव्ही फुटेज मागितले. पण बँकेला हे सीसीटीव्ही फुटेज मिळाले नाही. तरदुसरीकडे या प्रकरणात एसबीआयकडून कोणीही कोर्टात आले नाही. तसंच एसबीआयने व्यवहार यशस्वी झाल्याचे दर्शविल्याचा दावा करत बँकेने कोणतीही गैरव्यवहाराची कबुली दिली नाही.
पण या प्रकरणात कोर्टाने बँक ऑफ बडोदाचे दावे फेटाळून लावले. कोर्टाने नमूद केलं की, लेखी तक्रार आणि कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतरही बँकेने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही हे गंभीर आहे. त्याचप्रमाणे एसबीआयकडून सीसीटीव्ही फुटेज न मिळाल्याचे कारण ग्राहकाशी संबंधित नाही, हेही कोर्टाने स्पष्ट केलं. कोर्टाने सांगितलं की, व्यवहार यशस्वी झाल्याचा ठोस पुरावा देणे ही बँकेची जबाबदारी असते.
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने 2019 मधील आरबीआयच्या परिपत्रकाचा आधार घेत निकाल दिला. कोर्टाने सांगितलं की, एटीएममधील अपयशी व्यवहाराची रक्कम पाच दिवसांत परत न केल्यास दररोज 100 रुपये दंड आकारण्याचा नियम लागू आहे. त्यानुसार 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, 24 फेब्रुवारी 2017 पासून ते रक्कम परत मिळेपर्यंतचा विलंबानुसार 3,288 दिवस झाले आहेत. अशास्थितीत बँकेने ग्राहकाला 3,288 दिवसाचे एका दिवसानुसार 100 यानुसार 3,28,800 रुपये द्यावे लागणार आहे. एवढंच नाही तर बँकेला ही रक्कम ग्राहकाला 30 दिवसांमध्ये द्यायची आहे. कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत की, बँकेने शेवटच्या दिवशी पैसे दिले 3315 दिवसांनुसार 3,31,500 पैसे द्यावे लागणार आहे. ते.