/कॅमेरासमोरच स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न; विलास घुलेंच्या पत्नीने उपोषणाच्या मंचावर असं केलं काय?

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले हत्या प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत आंदोलन करणाऱ्या विलास घुले यांच्या पत्नी सुषमा घुले यांनी विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. घुले यांच्या कुटुंबीयांकडून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने कारवाईची मागणी केली जात होती.
सुषमा घुले आणि कुटुंबीयांकडून खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ सोनवणेवर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी उपोषण सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दहा दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर सुषमा घुले यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या आरोपांबाबत पोलिस तपास आणि अधिकृत भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
केज तालुक्यातील टाकळी परिसरात 20 जून 2026 रोजी विलास घुले यांच्यावर हल्ला झाला होता. भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या घुले यांच्यावर धारदार शस्त्राने वार झाल्याचे वृत्त आहे. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात नातेवाईकांनी सौरभ सोनवणेवर गंभीर आरोप करत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. नंतर पुरवणी जबाबात सौरभ सोनवणे यांचे नाव नमूद करण्यात आले असून त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले होते.
या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी नऊ आरोपींना अटक केल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले आहे. प्रकरणाची व्याप्ती आणि हत्येमागील नेमकी पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली होती. IPS अधिकारी वेंकटराम यांच्या अध्यक्षतेखाली SIT स्थापन करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हत्येच्या घटनेमागे नेमका कोणाचा सहभाग आहे, याबाबत तपासातून स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे.
सौरभ सोनवणे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर खासदार बजरंग सोनवणे यांनी आपल्या मुलाचा या हत्येशी संबंध नसल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी, मुलगा दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. सौरभ सोनवणे यांनीही या घटनेशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सुषमा घुले यांच्या आरोपांनंतर आता पोलिस तपासात कोणते पुरावे समोर येतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना, त्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच ही घटना घडल्याची माहिती आहे. त्यामुळे प्रशासन या प्रकरणाची दखल घेते का?, सुषमा घुले यांच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नामागील परिस्थितीची चौकशी कशी केली जाते आणि विलास घुले हत्या प्रकरणातील पुढील तपास कोणत्या दिशेने जातो, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात आरोपांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होणार असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, हीच घुले कुटुंबीयांची प्रमुख मागणी आहे.