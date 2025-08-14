English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bank Holiday: उरले फक्त काही तास बँकांची काम करून घ्या नाही तर...

Bank Holiday: उद्या शुक्रवारी बँका बंद राहणार आहेत का? 15 ऑगस्ट, शुक्रवार रोजी देशातील सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बंद राहणार आहेत? चला जाणून घेऊयात.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 14, 2025, 12:18 PM IST
Bank Holiday: उरले फक्त काही तास बँकांची काम करून घ्या नाही तर...

Bank Holiday:  उद्या, शुक्रवार 15 ऑगस्ट रोजी देशभरातील सर्व सरकारी आणि खासगी बँका बंद राहणार आहेत. 15 ऑगस्टला देशभरात 78वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाणार असून, या निमित्ताने बँकांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर बँकेमध्ये काही महत्त्वाचे काम असेल तर तुम्हाला काहीच तास आहेत. आताच नियोजन करून काम करून घ्या जेणेकरून तुमचा खोळंबा होणार नाही. 

ब्रांच बंद, पण डिजिटल सेवा सुरू?

15 ऑगस्ट 2025 रोजी बँक शाखा बंद राहतील, मात्र ग्राहकांना एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि यूपीआयसारख्या डिजिटल सुविधा नेहमीप्रमाणे उपलब्ध राहतील. ही सुट्टी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचित सुट्ट्यांच्या यादीत असून, ती सर्व सरकारी व खासगी बँकांवर लागू होईल.

ऑनलाइन व्यवहार सुरू, काही सेवा बंद

सुट्टीच्या दिवशी नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, यूपीआय व एटीएमद्वारे व्यवहार करता येतील. मात्र चेक क्लिअरिंग, डिमांड ड्राफ्टसारख्या काही सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत. त्यामुळे बँकेचे महत्त्वाचे काम असल्यास ते सुट्टीपूर्वी किंवा नंतर करण्याची शिफारस केली जाते.

ऑगस्ट 2025 मधील प्रमुख बँक सुट्ट्या कधी? 

15 ऑगस्ट (शुक्रवार) – स्वातंत्र्यदिन / पारशी नववर्ष / जन्माष्टमी – देशभरात सुट्टी.

16 ऑगस्ट (शनिवार) – जन्माष्टमी (श्रावण वद-८) / कृष्ण जयंती – चेन्नई, हैदराबाद, रांची, जम्मू आदी शहरांमध्ये सुट्टी.

19 ऑगस्ट (मंगळवार) – महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादूर जयंती – फक्त अगरतला येथे सुट्टी.

25 ऑगस्ट (सोमवार) – श्रीमंत शंकरदेव तिरुभव तिथि – फक्त गुवाहाटी येथे सुट्टी.

27 ऑगस्ट (बुधवार) – गणेश चतुर्थी / संवत्सरी / गणेश पूजा – मुंबई, नागपूर, चेन्नई, हैदराबाद आदी शहरांमध्ये सुट्टी.

28 ऑगस्ट (गुरुवार) – गणेश चतुर्थी (दुसरा दिवस) / नुआखाई – भुवनेश्वर व पणजी येथे सुट्टी.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Bank Holidayस्वातंत्र्य दिनindependence dayIndependence Day 2025

इतर बातम्या

नवऱ्याचा स्पर्म काउंट कमी म्हणून सुनेला गर्भवती करण्यासाठी...

भारत