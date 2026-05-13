/मोदींच्या आवाहनानंतर BJP शासित राज्यात मोठे निर्णय; महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत कोणी काय केलंय?

Austerity Call By PM Modi Bjp Ruled States In India: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही कमीत कमी वाहन वापर आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्यावर भर दिल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे.
Austerity Call By PM Modi Bjp Ruled States In India: पश्चिम आशियातील तणाव, वाढते तेलदर आणि आर्थिक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, अनावश्यक खर्च टाळणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे आणि परदेश दौरे मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन केले होते. पीएम मोदींच्या या “ऑस्टरिटी कॉल”नंतर भाजपा शासित राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात दिसू लागली आहे. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करत अधिकृत ताफे, विमान प्रवास आणि सरकारी वाहनांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहन ताफ्यात तात्काळ 50 टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आठवड्यातून एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन लोकप्रतिनिधींना करण्यात आले आहे. कारपूलिंग, मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतूक यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी स्वतःच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी केली असून इतर मंत्र्यांनाही तसे करण्याचे आवाहन केले आहे. मोठ्या वाहन रॅली टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या सरकारी विमान वापरावर निर्बंध आणले आहेत. आता अधिकृत विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. अनावश्यक हवाई दौरे टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी अधिकृत कामांसाठी कमीत कमी वाहनांचा वापर करण्याची घोषणा केली आहे. मंत्री, आमदार, अधिकारी आणि सरकारी विभागांनी कारपूलिंग आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी मुख्यमंत्री ताफ्यातील वाहनांची संख्या किमान ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षा किंवा अधिकृत कारणांशिवाय अनावश्यक वाहनांचा वापर टाळण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही कमीत कमी वाहन वापर आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्यावर भर दिल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. गृह मंत्रालयाच्या पातळीवरही अधिकृत हालचालींमध्ये बचतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देववरात यांनी राज्यातील प्रवासासाठी हेलिकॉप्टर आणि विमानाऐवजी रेल्वे, ST बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकृत ताफ्यांचाही आकार कमी करण्यात येणार आहे.
तसेच गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी अमेरिकेचा नियोजित दौरा रद्द केला आहे. पीएम मोदींच्या परदेश प्रवास कमी करण्याच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी स्वतः वापरत असलेल्या वाहनांची संख्या निम्म्यावर आणल्याची घोषणा केली आहे. अत्यावश्यक असल्याशिवाय अधिकृत दौरे टाळण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजप शासित राज्यांमध्ये ऑनलाइन बैठका, वर्क फ्रॉम होम, स्टेगार्ड ऑफिस टाईमिंग्स , “नो वेहिकल डे ” आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर यांसारख्या संकल्पनांवर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र विरोधकांकडून या उपाययोजनांवर टीकाही होत आहे. काही ठिकाणी अजूनही मोठे ताफे आणि VIP संस्कृती कायम असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक स्तरावर तेलपुरवठा आणि ऊर्जा सुरक्षेवर दबाव निर्माण झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार इंधन बचत आणि खर्च नियंत्रणाच्या माध्यमातून आर्थिक शिस्तीचा संदेश देत असल्याचे मानले जात आहे. भविष्यात अजून काही कठोर निर्णय घेतले जाणार का याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये किंचित चिंतेचं वातावरण असतानाच सरकारकडून दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होईल असे कोणतेही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेले नाहीत.