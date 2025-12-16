English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑस्ट्रेलियात गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोरांचे भारत कनेक्शन उघड; साजिद अकरम 27 वर्षांपुर्वीच...

Australia Mass Shooting: ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या यहुदी लोकांच्या जमावावर वडील-पुत्राने गोळीबार केला होता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 16, 2025, 06:54 PM IST
ऑस्ट्रेलिया हल्ला

Australia Mass Shooting: ऑस्ट्रेलियात सिडनीच्या बाँडी बीचवर दोन बंदूकधारी गोळीबार करत असल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियात सध्या खूप चर्चेत आहे. या हल्ल्यात 10 जण ठार झाले होते. हल्लेखोरांनी 50 गोळ्या झाडल्या होत्या. दरम्यान या हल्लेखोरांचं भारतीय कनेक्शन समोर आलं आहे. काय आहे प्रकरण? समजून घेऊया. 

काय घडली घटना?

ऑस्ट्रेलियातील सिडनीच्या प्रसिद्ध बॉन्डी बीचवर 14 डिसेंबर 2025 रोजी हनुक्का उत्सव साजरा करणाऱ्या यहुदी लोकांच्या जमावावर वडील-पुत्राने गोळीबार केला. या दहशतवादी हल्ल्यात 15 ते 16 लोक मारले गेले आणि अनेक जखमी झाले. हा ऑस्ट्रेलियातील गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठा गोळीबार मानला जातोय. . एका हल्लेखोरांला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यांच्या तपासून धक्कादायक खुलासे होत आहेत.

संशयितांची ओळख

मुख्य संशयित साजिद अक्रम (वय 50) आणि त्याचा मुलगा नवीद अक्रम (वय 24) हे आहेत. साजिद हा हैदराबादचे मूळ रहिवासी असून, त्याने यहुदी लोकांना लक्ष्य केले. साजिदला पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले, तर नवीद जखमी अवस्थेत ताब्यात आहे. साजिद अक्रम हैदराबादमध्ये बी.कॉम. पूर्ण करून नोकर्‍यासाठी नोव्हेंबर 1998 मध्ये ऑस्ट्रेलियात गेले. तेथे 27 वर्षे राहिले, पण हैदराबादमधील कुटुंबाशी फारसा संपर्क नव्हता. ते भारतीय पासपोर्ट धारक होते आणि काही वेळा भारतात आले होते. 

पोलीस काय म्हणाले? 

साजिद आणि नवीदच्या कट्टरतेमागे भारत किंवा तेलंगणातील कोणताही स्थानिक प्रभाव नसल्याची माहिती तेलंगणा पोलिसांनी दिली. कुटुंबीयांना त्यांच्या कट्टर विचारसरणीची किंवा हल्ल्याची कल्पना नव्हती. भारतात त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही नोंद नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

ऑस्ट्रेलियात काय पडसाद?

हा हल्ला यहुदीविरोधी आणि दहशतवादी असल्याचे ऑस्ट्रेलियन सरकारने म्हटलंय. पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी बंदुकीच्या कायद्यात मोठे बदल करण्याची घोषणा केलीय. कारण देशात बंदुकधारींची संख्या वाढलीय. जगभरातून या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला जातोय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

