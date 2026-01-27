फायद्याची बातमी! लक्झरी कार आणखी स्वस्त; कोणत्या मॉडेलवर मोठी कर कपात?

India–EU Free Trade Agreement: भारत आणि युरोपियन युनियन (युरोपीय महासंघ) यांच्यामध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असणाऱ्या चर्चांना सकारात्मक वळणावर पूर्णविराम मिळाला असून, या ऐतिहासिक कराराअंतर्गत भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या वाहनांवरही धीम्या गतीनं कर कपात केली जाणार आहे. भारतीय ऑटो क्षेत्र आणि कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी ठरणार आहे.
सरकारी परिपत्रकानुसार या कराराअंतर्गत कार आयातीवर लागणारा आयातशुल्क स्वरुपातील कर सध्या 110 टक्के असून हा आकडा एका करारामुळं कमी होऊन थेट 10 टक्क्यांवर पोहोचणाल आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कपात एका झटक्यात होणार नसून, विविध टप्प्यांमध्ये हा बदल लागू केला जाणार आहे. वर्षाला 2.5 लाख कारवर एक कोटा निर्धारित करण्यात आला असून, त्यांच्यावर हा कर लागू असेल. ज्यामुळं युरोपातून येणाऱ्या प्रिमियम आणि जागतिक स्तरावरील कार भारतात आधीपेक्षा मोठ्या फरकानं स्वस्त होतील.
आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणातील करामुळं BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda आणि रेनॉ यांसारख्या युरोपीय बनावटीच्या कारना भारतात प्रचंड महाग दरात विकलं जात असे. मात्र आयातशुल्कातील घट लागू होईल तेव्हा या किमती खाली येऊन अनेकांनाच या प्रिमियम श्रेणीतील कार खरेदी करता येणार आहेत. परिणामी भारतीय कार क्षेत्रात खरेदीदारांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार असून, उत्तम तंत्रज्ञान आणि प्रिमियम कार परवडणाऱ्या दरात खरेदी करणं शक्य होणार आहे.
हा करार म्हणजे भारतीय ऑटो क्षेत्रासाठी एक नवी संधी समजली जात असून त्यामुळं परदेशी कंपन्यांना देशात आपल्या कार लाँच करणं अधिक सोपं होणार आहे. तर, घरगुती ऑटो क्षेत्रात विविध पर्यायांच्या उपलब्धतेमुळं ग्राहकांनाही विविध कारचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
मागील काही वर्षांमध्ये भारत आणि युरोपीय महासंघांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार या दोन्ही देशांमधील नात्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत आणि EU मध्ये 190 बिलियन डॉलरहून अधिकचा व्यवहार झाला. यादरम्यान युरोपीय महासंघाला भारतानं 75.9 बिलियन डॉलरचं सामान आणि 30 बिलियन डॉलरच्या सेवांची निर्यात केली. तर, EU कडून भारतात 60.7 बिलियन डॉलरचं सामान आणि 23 बिलियन डॉलरच्या सेवांची निर्यात केली. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून हा अतिशय महत्त्वाचा करार असल्याचं म्हटलं जातं.