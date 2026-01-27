English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • फायद्याची बातमी! लक्झरी कार आणखी स्वस्त; कोणत्या मॉडेलवर मोठी कर कपात?

फायद्याची बातमी! लक्झरी कार आणखी स्वस्त; कोणत्या मॉडेलवर मोठी कर कपात?

India–EU Free Trade Agreement: कार खरेदी करायच्या विचारात असाल तर, आणखी थोडी प्रतीक्षा करा. कारण, भारत आणि युरोपीय महासंघात झालेल्या कराराचा तुम्हालाही होईल थेट फायदा.. पाहा 

सायली पाटील | Updated: Jan 27, 2026, 03:02 PM IST
फायद्याची बातमी! लक्झरी कार आणखी स्वस्त; कोणत्या मॉडेलवर मोठी कर कपात?
Auto news bmw renault volkswagen these cars can be cheaper due to india eu free trade agreement

India–EU Free Trade Agreement: भारत आणि युरोपियन युनियन (युरोपीय महासंघ) यांच्यामध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असणाऱ्या चर्चांना सकारात्मक वळणावर पूर्णविराम मिळाला असून, या ऐतिहासिक कराराअंतर्गत भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या वाहनांवरही धीम्या गतीनं कर कपात केली जाणार आहे. भारतीय ऑटो क्षेत्र आणि कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी ठरणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

110 वरून थेट 10 टक्क्यांवर येणार कर?

सरकारी परिपत्रकानुसार या कराराअंतर्गत कार आयातीवर लागणारा आयातशुल्क स्वरुपातील कर सध्या 110 टक्के असून हा आकडा एका करारामुळं कमी होऊन थेट 10 टक्क्यांवर पोहोचणाल आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कपात एका झटक्यात होणार नसून, विविध टप्प्यांमध्ये हा बदल लागू केला जाणार आहे. वर्षाला 2.5 लाख कारवर एक कोटा निर्धारित करण्यात आला असून, त्यांच्यावर हा कर लागू असेल. ज्यामुळं युरोपातून येणाऱ्या प्रिमियम आणि जागतिक स्तरावरील कार भारतात आधीपेक्षा मोठ्या फरकानं स्वस्त होतील. 

ग्राहकांना या कराराचा कसा फायदा होणार? 

आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणातील करामुळं BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda आणि रेनॉ यांसारख्या युरोपीय बनावटीच्या कारना भारतात प्रचंड महाग दरात विकलं जात असे. मात्र आयातशुल्कातील घट लागू होईल तेव्हा या किमती खाली येऊन अनेकांनाच या प्रिमियम श्रेणीतील कार खरेदी करता येणार आहेत. परिणामी भारतीय कार क्षेत्रात खरेदीदारांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार असून, उत्तम तंत्रज्ञान आणि प्रिमियम कार परवडणाऱ्या दरात खरेदी करणं शक्य होणार आहे. 

ऑटो क्षेत्रासाठी कसं काम करणार हा करार? 

हा करार म्हणजे भारतीय ऑटो क्षेत्रासाठी एक नवी संधी समजली जात असून त्यामुळं परदेशी कंपन्यांना देशात आपल्या कार लाँच करणं अधिक सोपं होणार आहे. तर, घरगुती ऑटो क्षेत्रात विविध पर्यायांच्या उपलब्धतेमुळं ग्राहकांनाही विविध कारचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : वेडेपणा की थरार? बर्फाचा समुद्रातून पुढे जाणाऱ्या जहाजातून पाण्यात उड्या मारतात पर्यटक... कुठं करता येतो हा प्रवास?

भारत आणि युरोपीय महासंघासाठी हा करार इतका महत्त्वाचा का? 

मागील काही वर्षांमध्ये भारत आणि युरोपीय महासंघांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार या दोन्ही देशांमधील नात्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत आणि EU मध्ये 190 बिलियन डॉलरहून अधिकचा व्यवहार झाला. यादरम्यान युरोपीय महासंघाला भारतानं 75.9 बिलियन डॉलरचं सामान आणि 30 बिलियन डॉलरच्या सेवांची निर्यात केली. तर, EU कडून भारतात 60.7 बिलियन डॉलरचं सामान आणि 23 बिलियन डॉलरच्या सेवांची निर्यात केली. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून हा अतिशय महत्त्वाचा करार असल्याचं म्हटलं जातं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
auto newsAuto industryindiaIndia EU FTACar Price Reduction

इतर बातम्या

'शिवराय आणि फुले दांपत्याचा अपमान मुख्यमंत्र्यांना गंम...

महाराष्ट्र बातम्या