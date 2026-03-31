1 एप्रिलपासून पेट्रोलमधील बदलांमुळं थेट इंजिनवर विपरित परिणाम? 2023 पूर्वीचं वाहन असेल तर बोंबाबोंब

Todays Petrol Rates : दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला काही नवे नियम लागू करण्यात येतात. या नियमांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम नागरिकांवर होत असतो. असाच एक नियम 1 एप्रिलपासून देशभरात लागू होत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 31, 2026, 12:42 PM IST
Todays Petrol Rates : महिन्याच्या पहिल्या दिवशी इंधन दराच्या निश्चितीपासून अनेक महत्त्वाचे नियम देशभरात लागू करण्यात येतात. अशा या नियमांच्या गर्दीमध्ये वाहनधारकांवर सर्वाधिक परिणाम होणारा एक बदल 1 एप्रिल रोजी लागू होत आहे. हा बदल अनेक वाहनांवर सकारात्मक, तर काही वाहनांवर नकारात्मक परिणाम करताना दिसेल असं स्पष्ट होत आहे. 

1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा हा नियम म्हणजे देशात यापुढं मिळणाऱ्या ई20 पेट्रोलचा. (E20 Petrol). एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून भारतात पेट्रोल दरांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. ज्याअंतर्गत प्रत्येक पेट्रोल पंपावर फक्त E20 पेट्रोलच मिळणार आहे. म्हणजेच 80% नॉर्मल पेट्रोल आणि 20% इथेनॉल असं इंधन मिळेल. ऊस आणि धान्यांपासून हे इंधन बनवलं जातं. या इंधनाचे अनेक फायदे असले तरीही त्याचा काही वाहनांवर होणारा विपरित परिणामच सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. 

या इंधनाच्या फायद्यांविषयी सांगावं तर, प्रदूषण कमी होईल आणि भारतीय शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल. भारताचा परदेशातून तेल खरेदी करण्याचा खर्च वाचेल हे सर्व खरं. मात्र, जर वाहन 2023 पूर्वीचं असेल, तर या 20% इथेनॉलचा इंजिनवर जास्त ताण पडू शकतो.  ज्यामुळे गाडीचं मायलेज कमी होईल आणि इंजिनमधील रबरचे पार्ट्स लवकर खराब होऊ शकतात. 

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार जुन्या वाहनांचं मायलेज साधारण 3 ते 7 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतं. तर, इथनॉलमुळं रबर पार्टसमवेत इंधनाचा पाईपसुद्धा खराब होऊ शकतो. इथनॉलमुळं बाष्प तयार होतं. ज्यामुळं वाहनांच्या इंधन टाकीमध्ये पाण्याचा अंश दिसून येण्याची शक्यता अधिक वाढते. परिणामी इंजिन सुरु होण्यास अडचणी येतात आणि तिथं गंज चढण्याचीही शक्यता वाढते. त्यामुळं आता प्रत्यक्षात इथनॉल मिश्रित इंधनाचा वापरात आल्यानंतर कसा परिणाम पाहायला मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

का घेण्यात आला हा निर्णय? 

भारत एकूण गरजेच्या 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करण्यात येते. तर, पेट्रोलमध्ये इथनॉल मिसळल्यामुळं परदेशी चलनाची बचत होण्यासमवेत हा एक पर्यावरणपूरक उपायसुद्धा मानला जातो. यामुळं प्रदूषण कमी होत असून, पर्यावरणात कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनही कमीच होतं. 

जुन्या वाहनात बिघाड होऊ नये म्हणून काय कराल? 

इथनॉलचा थेट परिणाम जुन्या वाहनांवर होऊ द्यायचा नसल्यास सर्वप्रथमक काही गोष्टी करणं आवश्यक असेल. ज्यामध्ये एखाद्या चांगल्या मेकॅनिककडे जाऊन तिला 'इथेनॉल कंपॅटिबल' बनवून घेता येऊ शकतं. यासाठी फक्त इंजिनची फ्यूल लाईन आणि गॅस्केट्स बदलून घ्यावे लागतील, जे इथेनॉलमुळे खराब होऊ शकतात. हा छोटासा खर्च तुमच्या गाडीच्या इंजिनचं आयुष्य वाढवू शकतो. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

