  • पायलटच्या प्रसंगावधानामुळे वाचले 155 प्रवाशांचे प्राण; दिल्ली एअरपोर्टवर थरार, सगळी सिस्टीम अलर्टवर ठेवली अन्..

Aviation News India: भारतीय हवाई क्षेत्रामध्ये मागील काही काळापासून वारंवार विमान अपघाताच्या बातम्या समोर येत आहेत. सोमवारीच रांचीमध्ये एक खासगी विमान कोसळून सात जणांचा मृत्यू झालेला असतानाच एक मोठा अपघात थोडक्यात टाळण्यात यंत्रणांना यश आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 24, 2026, 12:59 PM IST
थोडक्यात बचावले प्रवासी (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फ्रिपीकवरुन साभार)

Aviation News India: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच रांचीमध्ये सोमवारी एका एअर अॅम्ब्युलन्सचा अपघात झाला. या अपघातामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला असून देशातील वाढते विमान अपघात चिंतेचा विषय ठरत आहेत. अहमदाबादमध्येही मागील वर्षी एअर इंडियाच्या विमानाला झालेल्या अपघातामध्ये 141 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. दिवसोंदिवस विमान अपघातासंदर्भातील बातम्यांनी सर्वसामान्यांबरोबरच सरकारी यंत्रणांचंही टेन्शन वाढवलेलं असतानाच राजधानी दिल्लीमध्ये एक मोठा विमान अपघात अगदी थोडक्यात टाळण्यात यश आलं आहे.

तातडीने उतरण्याची परवानगी देण्यात आली

दिल्लीहून लेहच्या दिशेने जणाऱ्या विमानामध्ये तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने विमानाला पुन्हा दिल्ली विमानतळावर उतरावं लागलं. विमानाने उड्डाण करतानाच इंजिनामध्ये समस्या निर्माण झाल्याचं वैमानिकांच्या लक्षात आलं. वैमानिकांनी तातडीने एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला याची माहिती दिली. त्यानंतर तातडीने विमानाला उतरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.

कोणत्या विमानासोबत हे घडलं? विमातळावर होता अलर्ट

ज्या विमानासोबत हा सारा प्रकार घडला ते स्पाइस जेटचं बोइंग 737 प्रकाराचं विमान आहे. या विमानामध्ये एकूण 155 प्रवासी आणि क्रू मेंबर्स होते. हे विमान लॅण्ड करताना काही विपरीत घडलं तर परिस्थिती हाताळण्यासाठी एअरपोर्टवर अग्निशमन दल, रुग्णावाहिका आणि वैद्यकीय टीम्सला अलर्ट करण्यात आलं होतं. काही विचित्र घडलं तर तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्व तयारी करण्यात आली होती. मात्र सुदैवाने तसं काही घडलं नाही. विमानाने लॅण्डींग केल्यानंतर सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं. या विमानाचं काही बरं वाईट झालं असतं किंवा या विमानाचा अपघात झाला असता तर तो एअर इंडियाच्या अपघातापेक्षाही अधिक घातक ठरला असता. त्यामुळे वैमानिकांच्या प्रसंगावधानामुळे हा मोठा अपघात टळला असं म्हणता येईल.

कंपनीने या घटनेसंदर्भात काय माहिती दिली?

कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही. एअरलाइ्न्सने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाला तांत्रिक तपासाठी पाठवण्यात आलं आहे. तसेच प्रवाशांना इतर विमानाने पाठवण्याची सोय करण्यात आल्याचंही कंपनीने सांगितलं.

झारखंडमध्ये विमान अपघातात सात जणांचा मृत्यू

झारखंडमधील चतरा जिल्ह्यामध्ये सोमवारी सायंकाळी झालेल्या विमान अपघातामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. हे छोट्या आकाराचं खासगी विमान दिल्लीला जात असतानाच रांची विमानतळाजवळ कोसळलं. चतराच्या उपायुक्तांनी हे अपघातग्रस्त विमान सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळाली. सिमरिया येथील बरियातु गावामध्ये हे विमान कोसळलं. एका रूग्णाला घेऊन जात असतानाच हा अपघात झाला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

