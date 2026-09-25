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भारत सरकार विमान कंपन्याच्या मालकीचा नियम बदलणार? अदानींचा Airlines बिझनेसमधील एन्ट्रीचा मार्ग मोकळा?

भारतात सध्या दोन प्रमुख कंपन्या देशांतर्गत हवाई वाहतुकीवर मत्तेदारे सांगत असतानाच आता भारत सरकारकडून नियम बदलण्यासंदर्भातील विचार सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:14 AM IST
भारत सरकार विमान कंपन्याच्या मालकीचा नियम बदलणार? अदानींचा Airlines बिझनेसमधील एन्ट्रीचा मार्ग मोकळा?
Image Credit: विमान कंपन्यांच्या मालकीसंदर्भातील नियम बदलणार? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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