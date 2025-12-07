English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
DGCA ने इंडिगोच्या CEO ला पाठवली नोटीस, '24 तासांत उत्तर दिलं नाही तर....'

डीजीसीएने या संपूर्ण प्रकरणासाठी सीईओंना जबाबदार धरले आहे आणि त्यांना चोवीस तासांच्या आत या नोटीसचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 7, 2025, 05:52 AM IST
भारताच्या विमान वाहतूक नियामक, डीजीसीएने, अलिकडच्या मोठ्या ऑपरेशनल संकटाबाबत इंडिगो एअरलाइन्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. इंडिगोच्या विमानांना झालेल्या मोठ्या विलंब, रद्दीकरण आणि इतर व्यत्ययांसंदर्भात डीजीसीएने ही नोटीस बजावली आहे, ज्यामुळे देशभरातील विमानतळांवर हजारो प्रवासी अडकले होते आणि एअरलाइनला एकाच दिवसात सुमारे १,००० उड्डाणे रद्द करावी लागली.

"तर एअरलाइनवर कठोर कारवाई केली जाईल..."

डीजीसीएने या परिस्थितीसाठी सीईओंना जबाबदार धरले आहे आणि 24 तासांच्या आत नोटीसचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे. डीजीसीएने स्पष्ट केले आहे की जर निर्धारित वेळेत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर एअरलाइनवर कठोर कारवाई केली जाईल.

उड्डाण रद्द करणे, विलंब आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता

डीजीसीएच्या मते, वैमानिकांसाठी सुधारित उड्डाण कर्तव्य वेळेची मर्यादा (एफडीटीएल) लागू करण्यासाठी इंडिगो "पुरेशी व्यवस्था" करण्यात अयशस्वी ठरली. हा बदल काही महिन्यांपूर्वी अधिसूचित करण्यात आला होता आणि 1 नोव्हेंबरपासून लागू झाला. एअरलाइन वेळेत त्यांचे रोस्टर आणि संसाधने समायोजित करू शकली नाही. यामुळे इंडिगोच्या 138-डेस्टिनेशन नेटवर्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात उड्डाण रद्द करणे, विलंब, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि व्यत्यय निर्माण झाले.

इंडिगोचं नेमकं काय चुकलं?

डीजीसीएने एक नोटीस जारी केली ज्यामध्ये म्हटले आहे की मंजूर केलेल्या FDTL योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी सुधारित आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी एअरलाइनकडे पुरेशी व्यवस्था नाही. अशा व्यापक ऑपरेशनल अपयश नियोजन, देखरेख आणि संसाधन व्यवस्थापनातील महत्त्वपूर्ण कमतरता दर्शवितात आणि प्रथमदर्शनी एअरलाइन विमान नियम, 1937 च्या नियम 42A च्या तरतुदींचे आणि CAR कलम 7, मालिका J, भाग III अंक III (सुधारणा 2) च्या तरतुदींचे पालन करत नसल्याचे दिसून येते. ड्युटी तास, फ्लाइट ड्युटी कालावधी, फ्लाइट वेळेच्या मर्यादा आणि निर्धारित विश्रांती कालावधी - नियोजित हवाई वाहतूक ऑपरेशन्समध्ये गुंतलेले फ्लाइट क्रू.

डीजीसीएच्या म्हणण्यानुसार, विमान कंपनीने आपल्या प्रवाशांना सीएआर कलम 3, सिरीज एम, भाग 4 अंक 1 च्या परिच्छेद 3 अंतर्गत आवश्यक असलेली आवश्यक माहिती आणि सुविधा प्रदान करण्यात अपयशी ठरले, जी प्रवाशांना बोर्डिंग नाकारणे, उड्डाणे रद्द करणे आणि उड्डाण विलंब यामुळे प्रदान करणे आवश्यक आहे.

सलग पाचव्या दिवशी विमानातील व्यत्यय सुरू राहिल्याने, नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आणि इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स यांच्यासोबत परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी "महत्वाची बैठक" घेतली.

विविध विमानतळांवर मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द करणे आणि विलंब झाल्यामुळे हजारो प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयी लक्षात घेता, विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएने परिस्थितीबाबत एक निवेदन जारी केले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

