...म्हणून मोदींचे हात थरथरत होते! अयोध्येतील ध्वजाला नमन करतानाच्या Video चं गूढ उलगडलं

Ayodhya Why PM Modi Hand Was Shivering: अयोध्या येथे श्रीराम मंदिराच्या सातही शिखरांवरील ध्वजारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा मंगळवारी अयोध्येत पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. सरसंघचालक मोहन भागवत आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासहीत शेकडो साधू संत या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मोदींनी ध्वजारोहण करण्यासाठीचं बटण दाबल्यानंतर भगव्या रंगाचा हा ध्वज हळूहळू शिखराकडे सरकला आणि काही सेकंदांनंतर शिखराजवळच्या स्तंभावर फडकू लागला. ध्वज फडकल्यानंतर उपस्थितांनी एकच जल्लोष केला. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनीही हात जोडत अगदी कपाळाजवळ नेऊन नतमस्तक होत ध्वजाला नमस्कार केला. मात्र ध्वजाला नमस्कार करताना पंतप्रधान मोदींचे हात थरथरत असल्याचं दिसून आलं. अनेकांच्या नजरेतून मोदींच्या हातांची ही हलचाल सुटली नाही. मात्र मोदींचे हात असे का थरथरत होते याबद्दल सोशल मीडियावर चांगली चर्चा रंगली.
पंतप्रधान मोदी ध्वजाला नमस्कार करताना त्यांचे जोडलेले हात थरथरत असल्याचं कॅमेरात कैद झालं. तेव्हापासूनच मोदींना काही आजार आहे का? नेमकं हे असं का झालं असावं यासारख्या प्रश्नांची सोशल मीडियावर चर्चा दिसून आली. काहींनी असे हाथ थरथऱणे ही पार्किन्सन किंवा वय-संबंधित समस्या असल्याचं मत मांडलं. "हात थरथरत आहेत, आराम करा" किंवा "पार्किन्सनचे लक्षण" अशा कमेंट्सही दिसून आल्या.
PM Narendra Modi hoists saffron flag atop Ram temple in Ayodhya, marking formal completion of its construction. pic.twitter.com/1VxRgnRUrs
— News Arena India (@NewsArenaIndia) November 25, 2025
मात्र मोदींची प्रकृती ठणठणीत असून वयाच्या 74 व्या वर्षीही त्यांना कोणतीच आरोग्य विषयक समस्या नाहीये. मग असं असताना मोदींचे हात नमस्कार करताना का थरथरत होते? या व्हायरल झालेल्या क्षणांच्या व्हिडीओमधील मोदींच्या थरथरणाऱ्या हातांसंदर्भात एआय प्लॅटफॉर्म असलेल्या गोर्कवर प्रश्न विचारला असता मोदींचे हात थरथरल्यासारखं वाटण्याचं कारण काय आहे याबद्दल एआयनेच माहिती दिली. नेमकं काय उत्तर मिळालं हे पाहूयात...
एआयनुसार या व्हिडीओत मोदी प्रार्थना करताना हात जोडलेल्या नमस्कार मुद्रेत दिसत आहेत. त्यांचे डोळे पाणावले असून ते भावुक अवस्थेत दिसत आहेत. येथे त्यांचे हात स्थिर आहेत, पण चेहऱ्यावरील भावना तीव्र आहेत. व्हिडीओच्या शेवटी ध्वज फडकावण्यासाठी विशेष यंत्राचं बटणही मोदींनी दाबले. यामध्या त्यांचे हात फारसे दिसत नाहीत, पण त्यांची एकूण अवस्था शांत आणि गंभीर आहे, असं एआयने म्हटलं आहे.
एआयने या व्हिडीओचा निष्कर्ष काढताना, "मोदींचे हात थरथरले असल्याचा स्पष्ट पुरावा नाही. व्हिडीओमधील फ्रेम्सच्या सुरुवातीला मोदी दिसतात. मात्र भावनिक तणाव किंवा उत्साहामुळे त्यांच्या हाताला सूक्ष्म कंपन आले असावे. ही कोणतीही वैद्यकीय समस्या नाही. मोदींचे हात थरथरल्यासारखं वाटण्यामागील वैज्ञानिक कारणं देताना एआयने भावनिक आणि मानसिक तणावामुळे हातांचं कंपन झालं असावं असं म्हटलं आहे.
एक्सवर अनेकांनी ही 'गूजबंप्स मोमेंट' असल्याचं म्हटले असल्याचा उल्लेखही एआयने केला आहे.