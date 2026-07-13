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'SIT आणि पोलीस...', राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावरुन RSS चा संताप; SC तील सुनावणीआधीच संघाचं विधान

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र आणि न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 13, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:57 AM IST
'SIT आणि पोलीस...', राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावरुन RSS चा संताप; SC तील सुनावणीआधीच संघाचं विधान
Image Credit: सुनावणीआधीच संघाची प्रतिक्रिया (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'SIT आणि पोलीस...', राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावरुन RSS चा संताप; SC तील सुनावणीआधीच संघाचं विधान
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