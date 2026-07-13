'SIT आणि पोलीस...', राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावरुन RSS चा संताप; SC तील सुनावणीआधीच संघाचं विधान

अयोध्येच्या राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र आणि न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत. मात्र त्यापूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या प्रकरणावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. संघाने राम मंदिरातील देणगीसंदर्भातील गैरव्यवहाराबद्दल काय म्हटलं आहे आणि आज कोर्टात नक्की काय होऊ शकतं जाणून घेऊयात...
अयोध्येतील राम मंदिराच्या देगणी गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) प्राथमिक अहवालात देणगी मोजणी कक्षातील सुरक्षाव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. 27 एप्रिल ते 5 जून या कालावधीतील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कर्मचाऱ्यांनी कपडे, खिसे आणि चप्पलांमध्ये रोख रक्कम लपवल्याचे सुमारे 70 संशयास्पद प्रकार आढळल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांची प्रवेश व निर्गमनावेळी तपासणी होत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संयुक्त चौकशीचे आदेश दिले आहे. दरम्यान, अहवाल सादर केल्यानंतर एसआयटी पथकाकडून राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासातील या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींची लवकरच चौकशी करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
अयोध्येतील श्री राम मंदिर देणगी गैरव्यवहार प्रकरणाबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाचा तपास करणारी एसआयटी आणि पोलीस कारवाई निर्णायक टप्प्यावर पोहोचेल, असा विश्वासही संघाने व्यक्त केला आहे. बेळगाव येथे आयोजित अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठकीच्या समारोपानंतर प्रसिद्धी पत्रकात संघाकडून ही भूमिका मांडण्यात आली आहे.
देणगी गैरव्यवहार अत्यंत दुर्दैवी आहे. याचा सखोल तपास होऊन सत्य समोर येणे गरजेचे आहे. भक्तांची श्रद्धा आणि विश्वास कायम राखणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे न्यासाने भविष्यात अशा घटना घडणार
नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे, अशी अपेक्षा संघाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. संघाच्या तीन दिवसीय बैठकीसाठी सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांसह देशातील 226 मुख्य कार्यकर्ते हजर होते. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त सुरू असलेल्या कार्यक्रमांचाही आढावा, तसेच जनगणना, लोकसंख्या असंतुलनाने तयार होणारी आव्हाने, अमली पदार्थांचा वाढता विळखा आणि त्यावरील उपाययोजना या विषयांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संत शिरोमणी रविदास महाराज यांच्या 550 व्या जयंती वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांचे नियोजन व समाजजागृती उपक्रमांबाबतही यावेळी चर्चा झाली.