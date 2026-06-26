/अयोध्येत देणगी चोरीचा खेळ कुणी केला? मास्टरमाइंड कोण? ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय आणि विश्वस्थ अनिल मिश्रांचा राजीनामा

हिंदूंच्या श्रद्धेचे सर्वात मोठे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या राम मंदिरात गेल्या काही दिवसांपासून देणगी चोरीच्या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र आता प्रभू रामांच्या नावावर अयोध्येत लूट करणारे आरोपी कायद्याच्या तावडीतून सुटणार नाहीत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कठोर भूमिकेनंतर तपासात एकामागोमाग एक नवे खुलासे समोर येत आहेत.
हिंदूंच्या श्रद्धेशी खेळ करणाऱ्या सर्व आरोपींवर कायद्याचा फास अधिक घट्ट होत चाललाय. देणगी चोरीप्रकरणी पोलिसांनी सर्व आठ आरोपींना अटक केलीय. याशिवाय, चोरीच्या प्रकरणात आरोपींच्या कबुलीजबाबावरून योगी सरकारची पोलिस यंत्रणा अयोध्येतील विविध भागांत छापेमारी करतेय. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ट्रस्टचे महासचिव चंपत राय यांच्या चालकासह एकूण आठ जणांना आरोपी करण्यात आलंय. ज्यानंतर चंपत राय यांच्यासह विश्वस्थ अनिल मिश्रा यांना तडकाफडकी राजीनामा दिला.
रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू
अनुकल्प मिश्रा
अविनाश शुक्ला
करुणेश पांडेय
मनीष यादव
लवकुश मिश्रा
रमाशंकर मिश्रा
सुभाष श्रीवास्तव
पण, राममंदिराच्या एफआयआरमध्ये मात्र चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा तसेच इतर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
देणगी चोरीच्या प्राथमिक तपासात रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू याची भूमिका महत्त्वाची मानली जातेय. मात्र लवकरच आणखी काही जणांची नावेही समोर येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला आहे.
राममंदिर दानचोरी प्रकरणात केवळ छोट्या आरोपींना अटक करण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. याप्रकरणात मोठ्या लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला जातोय. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य तपास पूर्ण झाल्यानंतरच समोर येणार आहे.