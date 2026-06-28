/अयोध्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात टिनू यादवसह 8 आरोपींच्या घरांवर छापे

Ayodhya Ram Mandir Dengi : अयोध्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात टिनू यादव यांच्यासह आठ आरोपींच्या घरांवर पोलिसांनी छापे टाकले आहेत. अयोध्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात पोलिसांनी आठ जणांना अटक केली आहे; सर्वांना 29 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अयोध्येतील राम मंदिरासाठी गोळा केलेल्या देणगीच्या कथित चोरीप्रकरणी टिनू यादव यांच्यासह आठ आरोपींच्या घरांवर छापे टाकले. तपासाचा भाग म्हणून, पोलिसांनी टिनू यादव यांच्या घराची झडती घेतली आणि सहआरोपी अविनाश शुक्ला आणि अनुकल्प मिश्रा यांच्या घरांवरही छापे टाकले. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी छाप्यादरम्यान 79.85 लाख रुपये जप्त केले.
देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहारासंदर्भातील वाद 7 जून रोजी समोर आला होता. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीनुसार, उत्तर प्रदेश सरकारने 13 जून रोजी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. एसआयटीच्या प्राथमिक तपासाच्या आधारे 25 जून रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणी आठ जणांना अटक केली असून, त्यांना 29 जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दोषी आढळलेल्या कोणावरही कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, आतापर्यंतच्या तपासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, यात आणखी अनेक प्रमुख नावांचा यात समावेश असू शकतो. सतरा प्रमुख नावांची चर्चा सुरू असून, आरोपींचे नातेवाईक किंवा जवळचे सहकारी असल्याचे म्हटले जाणाऱ्या आणखी 30 व्यक्तींवरही कारवाई होऊ शकते. पोलीस माहिती गोळा करत असून, पैसे कुठे आणि किती हस्तांतरित केले गेले, बँकेत पोहोचल्यानंतर त्याचा वापर कुठे झाला, तसेच मालमत्ता किंवा मौल्यवान धातूंमध्ये गुंतवणूक केली गेली का, यासह सर्व तथ्यांचा तपास करत आहेत.
अयोध्या राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत टीका केली. त्यांनी भाजपा सरकारवर टीका करत लिहिले की, 'राम मंदिर हे मंदिर नाही तर हे दुकान उघडलंय असं मी म्हणेन कारण ज्या प्रकारे चोरी झाली, त्यावरून मंदिर वही बनायेंगे कश्यासाठी बनवायचं होत हे आता दिसतंय'